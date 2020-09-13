Волеренга
5:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Intility Arena
Бранн
1:0
4' ГолБьёрдаль Хенрик
1:1
8' ГолСтранд Петтер
2:1
15' ГолКьяртанссон Видар
3:1
16' ГолКьяртанссон Видар
4:1
23' ГолКьяртанссон Видар
5:1
35' ГолOsame Sahraoui
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
41
Mikal
Kvinge
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Mikal KvingeПолузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
34 Sondre Eide
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
4'
1:0
8'
1:1
15'
2:1
16'
23'
35'
5:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финне Бор
|6 (2)
|0.35
|2.
|Вильяльмссон Маттиас
|5 (2)
|0.29
|3.
|Benjamin Stokke
|3
|0.18
|4.
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.18
|5.
|Доннум Арон
|2
|0.12
|6.
|Osame Sahraoui
|2
|0.12
|7.
|Шала Херолинд
|1
|0.06
|8.
|Несберг Иван
|1
|0.06
|9.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.06
|10.
|Вега Дейвер
|1
|0.06
|11.
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0.06
|12.
|Борхгревинк Кристиан
|0
|0
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.47
|2.
|Daouda Bamba
|4
|0.24
|3.
|Тейлор Роберт
|3
|0.18
|4.
|Странд Петтер
|2
|0.12
|5.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.12
|6.
|Бармен Кристоффер
|1 (1)
|0.06
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.06
|8.
|Erland Hustad
|1
|0.06
|9.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|10.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|11.
|Форрен Вегард
|0
|0
|12.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|13.
|Грогор Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|3
|1
|2.
|Хорн Майер
|4
|0
|3.
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|4.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|5.
|Клаессон Кристоффер
|2
|1
|6.
|Леквен Магнус
|3
|0
|7.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|8.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|9.
|Доннум Арон
|3
|0
|10.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|11.
|Несберг Иван
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ордагич Амер
|4
|0
|2.
|Форрен Вегард
|3
|0
|3.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|4.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|5.
|Аамада Али
|2
|0
|6.
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|7.
|Daouda Bamba
|2
|0
|8.
|Erland Hustad
|2
|0
|9.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|10.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|11.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|12.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|13.
|Странд Петтер
|1
|0
|14.
|Тейлор Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|33.33% (7)
|Бранн
|28.57% (6)
|0
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт
Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга
Бранн Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн
Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Бранн: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 4:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген Бранн 1:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Бранн Типпелиген Волеренга 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Волеренга Типпелиген Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|15
|2
|0
|62 - 19
|47
|2.
|Мольде
|17
|11
|1
|5
|45 - 20
|34
|3.
|Одд
|17
|10
|1
|6
|30 - 24
|31
|4.
|Русенборг
|17
|8
|5
|4
|32 - 18
|29
|5.
|Волеренга
|5:1
|17
|8
|5
|4
|27 - 23
|29
|6.
|Кристиансунд
|17
|7
|6
|4
|36 - 26
|27
|7.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|29 - 33
|22
|8.
|Бранн
|1:5
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|9.
|Стабек
|17
|5
|7
|5
|23 - 26
|22
|10.
|Хёугесунн
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|11.
|Сарпсборг-08
|17
|6
|2
|9
|19 - 25
|20
|12.
|Стрёмсгодсет
|17
|5
|5
|7
|26 - 35
|20
|13.
|Саннефьёрд
|17
|6
|1
|10
|19 - 29
|19
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|17
|4
|2
|11
|13 - 28
|14
|16.
|Олесунн
|17
|1
|4
|12
|21 - 48
|7
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|7.75
|7.75
|8
|8
|8.25
|8.25
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|10.5
|10.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|11.00
|1.02
|3.20
|1.32
|—
|—
|3.55
|1.27
|1.89
|1.91
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.90
|1.85
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.07
|8.60
|11.00
|1.02
|—
|—
|5.55
|1.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.11
|1.68
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|12.00
|1.04
|11.00
|1.05
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.19
|4.85
|—
|—
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|3.85
|1.25
|3.08
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.81
|1.20
|4.41
|—
|—
|1.16
|5.05
|—
|—
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|16.00
|1.01
|16.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.52
|1.22
|—
|—
|2.66
|1.51
|2.22
|1.70
|1.98
|1.88
|1.73
|2.17
|1.58
|2.47
|3.92
|1.26
|3.00
|1.40
|2.33
|1.63
|2.00
|1.86
|1.77
|2.10
|1.55
|2.52
|1.36
|3.22
|—
|—
|5.10
|1.17
|2.87
|1.44
|3.59
|1.30
|2.41
|1.59
|1.97
|1.89
|1.70
|2.21
|1.44
|2.86
|1.53
|2.58
|1.27
|3.83
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|2.20
|1.71
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.16
|4.80
|1.40
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.95
|1.80
|—
|—
|—
|—
|1.15
|5.00
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.65
|1.13
|5.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.35
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.50
|2.54
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.12
|5.98
|—
|—
|1.02
|12.66
|—
|—
|1.02
|13.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.36
|1.35
|2.79
|1.47
|2.20
|1.71
|1.73
|2.19
|1.51
|2.65
|1.34
|3.40
|—
|—
|2.78
|1.46
|2.28
|1.66
|1.77
|2.10
|1.49
|2.69
|1.35
|3.28
|1.70
|2.20
|1.42
|2.93
|1.15
|5.73
|—
|—