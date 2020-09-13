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  3. Норвегия
Волеренга
5:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Бранн
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Леквен
Магнус
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
24
Петтерсен
Маркус
19
Твейта
Йон-Хельге
15
Акоста
Бисмарк
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
9
Странд
Петтер
29
Бармен
Кристоффер
41
Mikal
Kvinge
16
Тейлор
Роберт
11
Daouda
Bamba
7
Кумсан
Джилберт
Волеренга
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

4'
Бьёрдаль Хенрик
1:0
8'
1:1
Странд Петтер
15'
Кьяртанссон Видар
(Доннум Арон)
2:1
16'
Кьяртанссон Видар
(Osame Sahraoui)
3:1
23'
Кьяртанссон Видар
(Osame Sahraoui)
4:1
33'
 
Erland Hustad
Кумсан Джилберт
35'
Osame Sahraoui
5:1
46'
 
Кристиансен Рубен
Форрен Вегард

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 6 (2) 0.35
2. Вильяльмссон Маттиас 5 (2) 0.29
3. Benjamin Stokke 3 0.18
4. Кьяртанссон Видар 3 0.18
5. Доннум Арон 2 0.12
6. Osame Sahraoui 2 0.12
7. Шала Херолинд 1 0.06
8. Несберг Иван 1 0.06
9. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.06
10. Вега Дейвер 1 0.06
11. Бьёрдаль Хенрик 1 0.06
12. Борхгревинк Кристиан 0 0
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.47
2. Daouda Bamba 4 0.24
3. Тейлор Роберт 3 0.18
4. Странд Петтер 2 0.12
5. Daniel A. Pedersen 2 0.12
6. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.06
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.06
8. Erland Hustad 1 0.06
9. Хауген Фредрик 0 0
10. Тенисте Тайо 0 0
11. Форрен Вегард 0 0
12. Кристиансен Рубен 0 0
13. Грогор Томас 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 3 1
2. Хорн Майер 4 0
3. Борхгревинк Кристиан 4 0
4. Адекугбе Сэм 2 1
5. Клаессон Кристоффер 2 1
6. Леквен Магнус 3 0
7. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
8. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
9. Доннум Арон 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Форрен Вегард 3 0
3. Кумсан Джилберт 3 0
4. Акоста Бисмарк 3 0
5. Аамада Али 2 0
6. Бармен Кристоффер 2 0
7. Daouda Bamba 2 0
8. Erland Hustad 2 0
9. Ole Kolskogen 2 0
10. Тенисте Тайо 1 0
11. Кристиансен Рубен 1 0
12. Daniel A. Pedersen 1 0
13. Странд Петтер 1 0
14. Тейлор Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 33.33% (7)
 Бранн 28.57% (6) 0 14.29% (3) 23.81% (5) 19.05% (4) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт
Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн
Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Бранн: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Бранн Типпелиген
Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 4:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген Бранн 1:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Бранн Типпелиген Волеренга 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Волеренга Типпелиген Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 17 15 2 0 62 - 19 47
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 17 10 1 6 30 - 24 31
4. Русенборг 17 8 5 4 32 - 18 29
5. Волеренга 5:1 17 8 5 4 27 - 23 29
6. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
7. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
8. Бранн 1:5 17 6 4 7 22 - 27 22
9. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
10. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
11. Сарпсборг-08 17 6 2 9 19 - 25 20
12. Стрёмсгодсет 17 5 5 7 26 - 35 20
13. Саннефьёрд 17 6 1 10 19 - 29 19
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 17 4 2 11 13 - 28 14
16. Олесунн 17 1 4 12 21 - 48 7
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Волеренга
Ничья
Бранн
2.20
3.64
32.00
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Где смотреть матч Волеренга 5:1 Бранн онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 11.00 23.00
1.01 16.00 32.00
2.14 3.44 3.52
2.20 3.53 3.20
2.01 3.63 3.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.25 8.25 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5
11.00 1.02 11.00 1.02 3.20 1.32 3.55 1.27 1.89 1.91 1.67 2.20 1.90 1.85 1.20 4.20 1.33 3.15 1.07 8.60 11.00 1.02 5.55 1.12 2.11 1.68 1.33 3.15 1.09 6.50 1.02 11.00
12.00 1.04 11.00 1.05 4.40 1.22 3.45 1.32 2.24 1.73 1.73 2.13 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.85 1.07 8.70
9.29 1.05 8.58 1.06 3.85 1.25 3.08 1.36 2.07 1.73 1.64 2.22 1.42 2.81 1.20 4.41 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 16.00 1.01 16.38
4.52 1.22 2.66 1.51 2.22 1.70 1.98 1.88 1.73 2.17 1.58 2.47 3.92 1.26 3.00 1.40 2.33 1.63 2.00 1.86 1.77 2.10 1.55 2.52 1.36 3.22 5.10 1.17 2.87 1.44 3.59 1.30 2.41 1.59 1.97 1.89 1.70 2.21 1.44 2.86 1.53 2.58 1.27 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
2.20 1.71 2.80 1.40 1.16 4.80 1.40 2.80 1.08 7.00 1.95 1.80 1.15 5.00
3.15 1.36 2.15 1.70 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
3.13 1.35 2.12 1.70 1.50 2.54 1.18 4.70 1.12 5.98 1.02 12.66 1.02 13.38
3.36 1.35 2.79 1.47 2.20 1.71 1.73 2.19 1.51 2.65 1.34 3.40 2.78 1.46 2.28 1.66 1.77 2.10 1.49 2.69 1.35 3.28 1.70 2.20 1.42 2.93 1.15 5.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.30 1.83 1.91 1.38 2.90
4.60 1.20 3.30 1.33 1.89 1.91 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
1.66 2.19
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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