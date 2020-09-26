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  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Сарпсборг-08
0' 9'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
4
Tchamba
Bangou
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
19
Halldor
Stenevik
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
23
Valdimar
Ingimundarson
33
Нильссон
Давид
3
Хорн
Йорген
4
Утвик
Бьерн
5
Magnar
Oedegaard
22
Дюрестам
Микаэль
7
Хальворсен
Уле
Йорген
11
Линнсет
Йонатан
6
Несс Николай
17
Солтведт
Йоахим
14
Хейнтс
Тобиас
30
Абделлауйе
Мостафа
Стрёмсгодсет
4-3-3
Сарпсборг-08
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 7 0.39
2. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.28
3. Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.28
4. Moses Mawa 4 0.22
5. Токстад Кристоффер 1 0.06
6. Стенгель Херман 1 0.06
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.06
8. Halldor Stenevik 0 0
9. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
10. Jack Ipalibo 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.33
2. Исмаила Кулибали 4 0.22
3. Хальворсен Уле Йорген 3 0.17
4. Солтведт Йоахим 3 0.17
5. Ларсен Йорген 2 0.11
6. Линнсет Йонатан 1 0.06
7. Mohamed Ofkir 1 0.06
8. Хейнтс Тобиас 1 0.06
9. Салетрос Антон 0 0
10. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 5 0
2. Парр Джонатан 3 0
3. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
4. Look Sa Nicholas Mickelson 3 0
5. Jack Ipalibo 1 1
6. Лейфссон Ари 2 0
7. Moses Mawa 2 0
8. Marcus Moelvadgaard 2 0
9. Kreshnik Krasniqi 2 0
10. Токстад Кристоффер 1 0
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
12. Johan Hove 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 5 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Линнсет Йонатан 3 0
6. Ларсен Йорген 3 0
7. Томассен Йоахим 2 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Фальк Аслак 1 0
11. Нильссон Давид 1 0
12. Несс Николай 1 0
13. Адеоти Жордан 1 0
14. Magnar Oedegaard 1 0
15. Салетрос Антон 1 0
16. Хейнтс Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 33.33% (8) 4.17% (1) 25% (6)
 Сарпсборг-08 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 33.33% (7) 9.52% (2) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг
Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 18 16 2 0 65 - 20 50
2. Одд 18 11 1 6 32 - 24 34
3. Мольде 19 11 1 7 46 - 23 34
4. Русенборг 18 9 5 4 34 - 19 32
5. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
6. Кристиансунд 18 8 6 4 38 - 27 30
7. Викинг 18 7 4 7 34 - 35 25
8. Сарпсборг-08 0:0 19 7 3 9 21 - 25 24
9. Саннефьёрд 19 7 2 10 20 - 29 23
10. Бранн 18 6 4 8 23 - 30 22
11. Стабек 18 5 7 6 23 - 28 22
12. Стрёмсгодсет 0:0 19 5 7 7 26 - 35 22
13. Хёугесунн 18 6 3 9 19 - 27 21
14. Старт 18 3 6 9 19 - 36 15
15. Мьёндален 18 4 2 12 13 - 30 14
16. Олесунн 18 1 4 13 23 - 53 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Сарпсборг-08
2.34
3.75
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.60 2.95
2.28 3.55 2.90
2.34 3.75 2.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.02 4.30 1.21 3.40 1.29 2.13 1.66 1.98 1.83 1.74 2.10 1.47 2.60 1.23 3.95 1.15 4.60 1.06 7.90 1.05 9.00
14.50 1.02 13.00 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.33 1.67 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.55 1.08 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.23 1.66 1.49 2.45 1.18 4.50 1.11 5.80
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.37
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 онлайн

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