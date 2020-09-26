Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Мариенлист
Сарпсборг-08
42
Jack
Ipalibo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Moses MawaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|7
|0.39
|2.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.28
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.28
|4.
|Moses Mawa
|4
|0.22
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.06
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.06
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.06
|8.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|9.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|10.
|Jack Ipalibo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.33
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.22
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0.17
|4.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.17
|5.
|Ларсен Йорген
|2
|0.11
|6.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.06
|7.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.06
|8.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0.06
|9.
|Салетрос Антон
|0
|0
|10.
|Томассен Йоахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|2.
|Парр Джонатан
|3
|0
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|4.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|3
|0
|5.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|6.
|Лейфссон Ари
|2
|0
|7.
|Moses Mawa
|2
|0
|8.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|9.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|10.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|11.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|12.
|Johan Hove
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|5
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|5.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|6.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|7.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|8.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|9.
|Конте Бубакар
|2
|0
|10.
|Фальк Аслак
|1
|0
|11.
|Нильссон Давид
|1
|0
|12.
|Несс Николай
|1
|0
|13.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|14.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|15.
|Салетрос Антон
|1
|0
|16.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|4.17% (1)
|25% (6)
|Сарпсборг-08
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг
Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|18
|16
|2
|0
|65 - 20
|50
|2.
|Одд
|18
|11
|1
|6
|32 - 24
|34
|3.
|Мольде
|19
|11
|1
|7
|46 - 23
|34
|4.
|Русенборг
|18
|9
|5
|4
|34 - 19
|32
|5.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|6.
|Кристиансунд
|18
|8
|6
|4
|38 - 27
|30
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|34 - 35
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|19
|7
|3
|9
|21 - 25
|24
|9.
|Саннефьёрд
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|10.
|Бранн
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|11.
|Стабек
|18
|5
|7
|6
|23 - 28
|22
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|19
|5
|7
|7
|26 - 35
|22
|13.
|Хёугесунн
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|14.
|Старт
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
|15.
|Мьёндален
|18
|4
|2
|12
|13 - 30
|14
|16.
|Олесунн
|18
|1
|4
|13
|23 - 53
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.90
|1.02
|4.30
|1.21
|3.40
|1.29
|2.13
|1.66
|1.98
|1.83
|1.74
|2.10
|1.47
|2.60
|1.23
|3.95
|1.15
|4.60
|1.06
|7.90
|1.05
|9.00
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|2.33
|1.67
|—
|—
|1.81
|2.02
|1.52
|2.57
|1.27
|3.84
|1.20
|4.55
|1.08
|8.30
|—
|—