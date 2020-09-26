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Стрёмсгодсет
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Сарпсборг-08
0'
45' Желтая карточка
Jack Ipalibo
49' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
90'+3
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
4
Tchamba
Bangou
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
19
Halldor
Stenevik
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
23
Valdimar
Ingimundarson
33
Нильссон
Давид
3
Хорн
Йорген
4
Утвик
Бьерн
5
Magnar
Oedegaard
22
Дюрестам
Микаэль
7
Хальворсен
Уле
Йорген
11
Линнсет
Йонатан
6
Несс Николай
17
Солтведт
Йоахим
14
Хейнтс
Тобиас
30
Абделлауйе
Мостафа
Стрёмсгодсет
4-3-3
Сарпсборг-08
4-4-1-1

Ход матча

38'
 
Молинс Гильермо
Абделлауйе Мостафа
45'
Jack Ipalibo
 
46'
 
Хеберг-Ветти Геуте
Солтведт Йоахим
46'
Токстад Кристоффер
Halldor Stenevik
 
46'
Moses Mawa
Valdimar Ingimundarson
 
49'
 
Дюрестам Микаэль
71'
 
Адеоти Жордан
Хорн Йорген
80'
 
Хальворсен Уле Йорген
Хейнтс Тобиас
80'
 
Тветер Александер Рууд
Mohamed Ofkir

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 7 0.37
2. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.26
3. Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.26
4. Moses Mawa 4 0.21
5. Токстад Кристоффер 1 0.05
6. Стенгель Херман 1 0.05
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.05
8. Halldor Stenevik 0 0
9. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
10. Jack Ipalibo 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.32
2. Исмаила Кулибали 4 0.21
3. Хальворсен Уле Йорген 3 0.16
4. Солтведт Йоахим 3 0.16
5. Ларсен Йорген 2 0.11
6. Линнсет Йонатан 1 0.05
7. Mohamed Ofkir 1 0.05
8. Хейнтс Тобиас 1 0.05
9. Салетрос Антон 0 0
10. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 5 0
2. Jack Ipalibo 2 1
3. Парр Джонатан 3 0
4. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
5. Look Sa Nicholas Mickelson 3 0
6. Лейфссон Ари 2 0
7. Moses Mawa 2 0
8. Marcus Moelvadgaard 2 0
9. Kreshnik Krasniqi 2 0
10. Токстад Кристоффер 1 0
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
12. Johan Hove 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 5 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Линнсет Йонатан 3 0
6. Ларсен Йорген 3 0
7. Томассен Йоахим 2 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Дюрестам Микаэль 1 0
11. Фальк Аслак 1 0
12. Нильссон Давид 1 0
13. Несс Николай 1 0
14. Адеоти Жордан 1 0
15. Magnar Oedegaard 1 0
16. Салетрос Антон 1 0
17. Хейнтс Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 33.33% (8) 4.17% (1) 25% (6)
 Сарпсборг-08 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 33.33% (7) 9.52% (2) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг
Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 18 16 2 0 65 - 20 50
2. Одд 18 11 1 6 32 - 24 34
3. Мольде 19 11 1 7 46 - 23 34
4. Русенборг 18 9 5 4 34 - 19 32
5. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
6. Кристиансунд 18 8 6 4 38 - 27 30
7. Викинг 18 7 4 7 34 - 35 25
8. Сарпсборг-08 19 7 3 9 21 - 25 24
9. Саннефьёрд 19 7 2 10 20 - 29 23
10. Бранн 18 6 4 8 23 - 30 22
11. Стабек 18 5 7 6 23 - 28 22
12. Стрёмсгодсет 19 5 7 7 26 - 35 22
13. Хёугесунн 18 6 3 9 19 - 27 21
14. Старт 18 3 6 9 19 - 36 15
15. Мьёндален 18 4 2 12 13 - 30 14
16. Олесунн 18 1 4 13 23 - 53 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Jack Ipalibo получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Абделлауйе Мостафа уходит с поля. Молинс Гильермо выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 1.85 4.40
7.50 1.17 10.50
2.34 3.75 2.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.18 4.50 9.90 1.02 1.20 4.20 3.40 1.29 1.02 11.00 1.98 1.83 1.74 2.10 1.02 11.00 1.23 3.95 1.03 10.00 1.06 7.90 1.05 9.00
14.50 1.02 13.00 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.33 1.67 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.55 1.08 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.05 2.23 1.66 1.09 6.50 1.18 4.50 1.11 5.80
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 онлайн

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