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  3. Норвегия
Будё-Глимт
4:1
Перерыв

Стадион:
Одд
0'
0:1
1' Гол
Kasper Lunding
12' Желтая карточка
Лоде Мариус
1:1
14' Гол в свои ворота
Россбах Сондре
21' Желтая карточка
Фет Сондре
2:1
26' Пенальти
Хёуге Йенс
3:1
31' Гол
Салтнес Ульрик
3:1
40' Не забитый пенальти
Хёуге Йенс
4:1
42' Гол
Хёуге Йенс
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
18
Brede
Mathias
Moe
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
8
Бонифасе
Виктор
11
Хёуге
Йенс
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
8
Markus
Andre
Kaasa
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
7
Kasper
Lunding
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
Будё-Глимт
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Kasper Lunding
12'
Лоде Мариус
 
14'
Россбах Сондре
1:1
21'
Фет Сондре
 
26'
Хёуге Йенс
2:1
31'
Салтнес Ульрик
(Хёуге Йенс)
3:1
40'
Хёуге Йенс
3:1
42'
Хёуге Йенс
(Фет Сондре)
4:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 12 (3) 0.71
2. Синкернагель Филип 11 (3) 0.65
3. Юнкер Каспер 11 0.65
4. Салтнес Ульрик 7 0.41
5. Бонифасе Виктор 5 0.29
6. Берг Патрик 4 0.24
7. Фет Сондре 2 0.12
8. Sammy Skytte 2 0.12
9. Хейбротен Мариус 1 0.06
10. Сольбаккен Ола 1 0.06
11. Лоде Мариус 1 0.06
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.35
2. Kasper Lunding 4 0.24
3. Бакенга Мушага 4 0.24
4. Рууд Эспен 3 (2) 0.18
5. Хофф Вебьёрн 3 0.18
6. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.18
7. Рашани Эльбасан 2 0.12
8. Joshua Kitolano 2 0.12
9. Markus Andre Kaasa 1 0.06
10. Риса Бирк 1 0.06
11. Нордквелле Фредрик 1 0.06
12. Качи 0 0
13. Bilal Njie 0 0
14. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 0
2. Фет Сондре 3 0
3. Синкернагель Филип 2 0
4. Хейбротен Мариус 2 0
5. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
6. Хёуге Йенс 2 0
7. Бонифасе Виктор 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Kasper Lunding 2 0
4. Риса Бирк 2 0
5. Россбах Сондре 1 0
6. Хофф Вебьёрн 1 0
7. Качи 1 0
8. Markus Andre Kaasa 1 0
9. Joshua Kitolano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 9.09% (5) 20% (11) 20% (11) 25.45% (14) 12.73% (7) 12.73% (7)
 Одд 20.69% (6) 10.34% (3) 17.24% (5) 13.79% (4) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт
Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт Волеренга 1:0 Будё-Глимт Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд
Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Одд 0:4 Будё-Глимт Типпелиген Одд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Одд Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Одд Типпелиген
Одд 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:4 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:1 17 15 2 0 59 - 19 47
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 1:3 17 10 1 6 30 - 21 31
4. Русенборг 1:2 17 8 4 5 30 - 17 28
5. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
9. Стрёмсгодсет 2:1 17 6 4 7 25 - 33 22
10. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
11. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
12. Саннефьёрд 1:0 17 6 1 10 18 - 29 19
13. Сарпсборг-08 0:0 17 5 3 9 18 - 25 18
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 0:1 17 4 2 11 13 - 27 14
16. Олесунн 0:0 17 1 5 11 21 - 47 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Одд
1.57
7.30
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 4:1 Одд онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.16 7.30 15.00
1.53 5.25 5.20
1.57 4.56 5.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.70 1.11 5.70 1.15 3.05 1.39 2.43 1.57 1.85 2.01 1.52 2.57 1.37 3.15 1.18 4.95 1.15 5.65 1.06 9.90
13.99 1.02 13.21 1.02 5.71 1.13 5.05 1.16 2.85 1.41 2.30 1.60 1.78 2.01 1.45 2.70 1.33 3.25 1.16 5.05 1.13 5.71 1.05 9.29 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
3.94 1.24 2.81 1.42 1.74 2.06 1.32 3.31 1.21 4.28 1.06 8.58 1.05 9.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 4.75 1.19 2.30 1.62 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.05

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.52 2.49
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