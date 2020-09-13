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Будё-Глимт
6:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Одд
0'
0:1
1' Гол
Kasper Lunding
12' Желтая карточка
Лоде Мариус
1:1
14' Гол в свои ворота
Россбах Сондре
21' Желтая карточка
Фет Сондре
2:1
26' Пенальти
Хёуге Йенс
3:1
31' Гол
Салтнес Ульрик
3:1
40' Не забитый пенальти
Хёуге Йенс
4:1
42' Гол
Хёуге Йенс
55' Желтая карточка
Риса Бирк
5:1
56' Гол
Бонифасе Виктор
6:1
58' Гол
Салтнес Ульрик
90'+3
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
18
Brede
Mathias
Moe
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
8
Бонифасе
Виктор
11
Хёуге
Йенс
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
8
Markus
Andre
Kaasa
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
7
Kasper
Lunding
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
Будё-Глимт
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Kasper Lunding
12'
Лоде Мариус
 
14'
Россбах Сондре
1:1
21'
Фет Сондре
 
26'
Хёуге Йенс
2:1
31'
Салтнес Ульрик
(Хёуге Йенс)
3:1
40'
Хёуге Йенс
3:1
42'
Хёуге Йенс
(Фет Сондре)
4:1
55'
 
Риса Бирк
56'
Бонифасе Виктор
(Brede Mathias Moe)
5:1
58'
Салтнес Ульрик
(Бонифасе Виктор)
6:1
59'
Хейбротен Мариус
Лоде Мариус
 
59'
Свеен Оле
Фет Сондре
 
62'
 
Нордквелле Фредрик
Markus Andre Kaasa
62'
 
Симович Робин
Бакенга Мушага
70'
 
Качи
Kasper Lunding
70'
Фооснес Александер
Бьёркан Фредрик Андре
 
70'
Сольбаккен Ола
Хёуге Йенс
 
82'
Elias Hagen
Бонифасе Виктор
 
84'
 
Bilal Njie
Рашани Эльбасан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 13 (3) 0.76
2. Синкернагель Филип 11 (3) 0.65
3. Юнкер Каспер 11 0.65
4. Салтнес Ульрик 8 0.47
5. Бонифасе Виктор 6 0.35
6. Берг Патрик 4 0.24
7. Фет Сондре 2 0.12
8. Sammy Skytte 2 0.12
9. Хейбротен Мариус 1 0.06
10. Сольбаккен Ола 1 0.06
11. Лоде Мариус 1 0.06
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
13. Brede Mathias Moe 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.35
2. Kasper Lunding 4 0.24
3. Бакенга Мушага 4 0.24
4. Рууд Эспен 3 (2) 0.18
5. Хофф Вебьёрн 3 0.18
6. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.18
7. Рашани Эльбасан 2 0.12
8. Joshua Kitolano 2 0.12
9. Markus Andre Kaasa 1 0.06
10. Риса Бирк 1 0.06
11. Нордквелле Фредрик 1 0.06
12. Качи 0 0
13. Bilal Njie 0 0
14. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 0
2. Фет Сондре 3 0
3. Синкернагель Филип 2 0
4. Хейбротен Мариус 2 0
5. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
6. Хёуге Йенс 2 0
7. Бонифасе Виктор 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Kasper Lunding 2 0
5. Россбах Сондре 1 0
6. Хофф Вебьёрн 1 0
7. Качи 1 0
8. Markus Andre Kaasa 1 0
9. Joshua Kitolano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 8.33% (5) 20% (12) 21.67% (13) 26.67% (16) 11.67% (7) 11.67% (7)
 Одд 23.33% (7) 10% (3) 16.67% (5) 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт
Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт Волеренга 1:0 Будё-Глимт Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд
Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Одд 0:4 Будё-Глимт Типпелиген Одд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Одд Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Одд Типпелиген
Одд 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:4 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 17 15 2 0 62 - 19 47
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 17 10 1 6 30 - 24 31
4. Русенборг 17 8 5 4 32 - 18 29
5. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
9. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
10. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
11. Сарпсборг-08 17 6 2 9 19 - 25 20
12. Стрёмсгодсет 17 5 5 7 26 - 35 20
13. Саннефьёрд 17 6 1 10 19 - 29 19
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 17 4 2 11 13 - 28 14
16. Олесунн 17 1 4 12 21 - 48 7
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Где смотреть матч Будё-Глимт 6:1 Одд онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.53 5.25 5.20
1.57 4.56 5.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.70 1.11 5.70 1.15 3.05 1.39 2.43 1.57 1.85 2.01 1.52 2.57 1.37 3.15 1.18 4.95 1.15 5.65 1.06 9.90
13.99 1.02 13.21 1.02 5.71 1.13 5.05 1.16 2.85 1.41 2.30 1.60 1.78 2.01 1.45 2.70 1.33 3.25 1.16 5.05 1.13 5.71 1.05 9.29 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
3.94 1.24 2.81 1.42 1.74 2.06 1.32 3.31 1.21 4.28 1.06 8.58 1.05 9.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 4.75 1.19 2.30 1.62 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.05

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.52 2.49
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