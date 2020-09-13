Будё-Глимт
6:1
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 200
Одд
0:1
1' ГолKasper Lunding
12' Желтая карточкаЛоде Мариус
1:1
14' Гол в свои воротаРоссбах Сондре
21' Желтая карточкаФет Сондре
2:1
26' ПенальтиХёуге Йенс
3:1
31' ГолСалтнес Ульрик
3:1
40' Не забитый пенальтиХёуге Йенс
4:1
42' ГолХёуге Йенс
55' Желтая карточкаРиса Бирк
5:1
56' ГолБонифасе Виктор
6:1
58' ГолСалтнес Ульрик
19
Фет
Сондре
11
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
-
23 Elias Hagen
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
1'
0:1
12'
14'
1:1
21'
26'
2:1
31'
3:1
40'
3:1
42'
4:1
55'
56'
58'
59'
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Йенс
|13 (3)
|0.76
|2.
|Синкернагель Филип
|11 (3)
|0.65
|3.
|Юнкер Каспер
|11
|0.65
|4.
|Салтнес Ульрик
|8
|0.47
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.35
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.24
|7.
|Фет Сондре
|2
|0.12
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.12
|9.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.06
|10.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.06
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.06
|12.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|13.
|Brede Mathias Moe
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.35
|2.
|Kasper Lunding
|4
|0.24
|3.
|Бакенга Мушага
|4
|0.24
|4.
|Рууд Эспен
|3 (2)
|0.18
|5.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.18
|6.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.18
|7.
|Рашани Эльбасан
|2
|0.12
|8.
|Joshua Kitolano
|2
|0.12
|9.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.06
|10.
|Риса Бирк
|1
|0.06
|11.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.06
|12.
|Качи
|0
|0
|13.
|Bilal Njie
|0
|0
|14.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|3
|0
|2.
|Фет Сондре
|3
|0
|3.
|Синкернагель Филип
|2
|0
|4.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|5.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|6.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|7.
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|8.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|9.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|10.
|Фооснес Александер
|1
|0
|11.
|Юнкер Каспер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Sammy Skytte
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|3
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Риса Бирк
|3
|0
|4.
|Kasper Lunding
|2
|0
|5.
|Россбах Сондре
|1
|0
|6.
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|7.
|Качи
|1
|0
|8.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
|9.
|Joshua Kitolano
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|8.33% (5)
|20% (12)
|21.67% (13)
|26.67% (16)
|11.67% (7)
|11.67% (7)
|Одд
|23.33% (7)
|10% (3)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт
Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт Волеренга 1:0 Будё-Глимт Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|15
|2
|0
|62 - 19
|47
|2.
|Мольде
|17
|11
|1
|5
|45 - 20
|34
|3.
|Одд
|17
|10
|1
|6
|30 - 24
|31
|4.
|Русенборг
|17
|8
|5
|4
|32 - 18
|29
|5.
|Кристиансунд
|17
|7
|6
|4
|36 - 26
|27
|6.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|29 - 33
|22
|9.
|Стабек
|17
|5
|7
|5
|23 - 26
|22
|10.
|Хёугесунн
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|11.
|Сарпсборг-08
|17
|6
|2
|9
|19 - 25
|20
|12.
|Стрёмсгодсет
|17
|5
|5
|7
|26 - 35
|20
|13.
|Саннефьёрд
|17
|6
|1
|10
|19 - 29
|19
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|17
|4
|2
|11
|13 - 28
|14
|16.
|Олесунн
|17
|1
|4
|12
|21 - 48
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|6.70
|1.11
|5.70
|1.15
|3.05
|1.39
|2.43
|1.57
|1.85
|2.01
|1.52
|2.57
|1.37
|3.15
|1.18
|4.95
|1.15
|5.65
|1.06
|9.90
|—
|—
|13.99
|1.02
|13.21
|1.02
|5.71
|1.13
|5.05
|1.16
|2.85
|1.41
|2.30
|1.60
|1.78
|2.01
|1.45
|2.70
|1.33
|3.25
|1.16
|5.05
|1.13
|5.71
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16