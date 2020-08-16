Норрбю
1:0
Первый тайм: 34'
Треллеборг
1:0
6' ГолDijan Vukojevic
8' Желтая карточкаNino Osmanagic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Carl Bjoerk2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Abdelrahman Saidi
|3 (1)
|0.23
|2.
|Rasmus Oerqvist
|3
|0.23
|3.
|Alen Krasnici
|2
|0.15
|4.
|Рексхепи Дардан
|2
|0.15
|5.
|Oke Akpoveta
|2
|0.15
|6.
|Ezequiel Montagna
|1
|0.08
|7.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|1
|0.08
|8.
|Dijan Vukojevic
|1
|0.08
|9.
|Nino Osmanagic
|0
|0
|10.
|Victor Bergh
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Abdul Fatawu Safiu
|4 (2)
|0.31
|2.
|Андерссон Эрик
|2
|0.15
|3.
|Fritiof Bjoerken
|2
|0.15
|4.
|Oscar Johansson I
|1
|0.08
|5.
|Mattias Haakansson
|1
|0.08
|6.
|Haris Brkic
|1
|0.08
|7.
|Isak Joensson
|1
|0.08
|8.
|Халльберг Херман
|0
|0
|9.
|Hampus Nilsson
|0
|0
|10.
|Salif Joensson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nino Osmanagic
|4
|0
|2.
|Abbas Mohamad
|2
|1
|3.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|2
|1
|4.
|Пекальски Иво
|2
|0
|5.
|Nicklas Savolainen
|2
|0
|6.
|Benjamin Arapovic
|2
|0
|7.
|Rasmus Oerqvist
|2
|0
|8.
|Alen Krasnici
|1
|0
|9.
|Robin Stroemberg
|1
|0
|10.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0
|11.
|Victor Bergh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Халльберг Херман
|3
|0
|2.
|Abdul Fatawu Safiu
|3
|0
|3.
|Salif Joensson
|3
|0
|4.
|Anton Tideman
|2
|0
|5.
|Андерссон Эрик
|2
|0
|6.
|Mouhammed-Ali Dhaini
|2
|0
|7.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0
|8.
|Christian Koehler
|1
|0
|9.
|Fritiof Bjoerken
|1
|0
|10.
|Isak Joensson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Треллеборг
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: + = -Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна
Вестерос СК 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -Треллеборг 1:0 Вестерос СК Эргрюте ФФ 2:1 Треллеборг Браге 3:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Умео
Треллеборг 4:1 Далкурд Дегерфорс 1:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 ГАИС Акрополис 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Сундсвалль Юнгшиле 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстер Хальмстад 0:1 Треллеборг ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|13
|9
|3
|1
|28 - 9
|30
|2.
|Хальмстад
|13
|7
|4
|2
|20 - 8
|25
|3.
|Сундсвалль
|13
|6
|6
|1
|26 - 16
|24
|4.
|Йёнчёпинг
|12
|7
|1
|4
|20 - 16
|22
|5.
|Акрополис
|12
|4
|7
|1
|17 - 13
|19
|6.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Норрбю
|1:0
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|8.
|Эстер
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|9.
|Эргрюте ФФ
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|10.
|Треллеборг
|0:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|11.
|Вестерос СК
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Далкурд
|13
|2
|7
|4
|18 - 18
|13
|13.
|ГАИС
|13
|2
|6
|5
|9 - 18
|12
|14.
|Умео
|13
|2
|5
|6
|13 - 17
|11
|15.
|Юнгшиле
|13
|2
|4
|7
|18 - 28
|10
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0