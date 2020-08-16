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Норрбю
1:0
Первый тайм: 34'
Треллеборг
0'
1:0
6' Гол
Dijan Vukojevic
8' Желтая карточка
Nino Osmanagic
34'
1
Mergim
Krasniqi
8
Nicklas
Savolainen
3
Jonathan
Azulay
15
Nino
Osmanagic
4
Abdelkarim
Mammar
Chaouche
7
Rasmus
Oerqvist
6
Benjamin
Arapovic
18
Пекальски
Иво
10
Abdelrahman
Saidi
9
Oke
Akpoveta
20
Dijan
Vukojevic
12
Hampus
Nilsson
23
Ливерстам
Фредрик
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
2
Fritiof
Bjoerken
20
Mouhammed-Ali
Dhaini
34
Халльберг
Херман
22
Carl
Bjoerk2
14
Содерквист
Манс
10
Abdul
Fatawu
Safiu
7
Андерссон
Эрик
Норрбю
4-4-2
Треллеборг
3-4-3

Ход матча

6'
Dijan Vukojevic
(Abdelkarim Mammar Chaouche)
1:0
8'
Nino Osmanagic
 

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdelrahman Saidi 3 (1) 0.23
2. Rasmus Oerqvist 3 0.23
3. Alen Krasnici 2 0.15
4. Рексхепи Дардан 2 0.15
5. Oke Akpoveta 2 0.15
6. Ezequiel Montagna 1 0.08
7. Abdelkarim Mammar Chaouche 1 0.08
8. Dijan Vukojevic 1 0.08
9. Nino Osmanagic 0 0
10. Victor Bergh 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdul Fatawu Safiu 4 (2) 0.31
2. Андерссон Эрик 2 0.15
3. Fritiof Bjoerken 2 0.15
4. Oscar Johansson I 1 0.08
5. Mattias Haakansson 1 0.08
6. Haris Brkic 1 0.08
7. Isak Joensson 1 0.08
8. Халльберг Херман 0 0
9. Hampus Nilsson 0 0
10. Salif Joensson 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Nino Osmanagic 4 0
2. Abbas Mohamad 2 1
3. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
4. Пекальски Иво 2 0
5. Nicklas Savolainen 2 0
6. Benjamin Arapovic 2 0
7. Rasmus Oerqvist 2 0
8. Alen Krasnici 1 0
9. Robin Stroemberg 1 0
10. Abdelrahman Saidi 1 0
11. Victor Bergh 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Халльберг Херман 3 0
2. Abdul Fatawu Safiu 3 0
3. Salif Joensson 3 0
4. Anton Tideman 2 0
5. Андерссон Эрик 2 0
6. Mouhammed-Ali Dhaini 2 0
7. Ливерстам Фредрик 1 0
8. Christian Koehler 1 0
9. Fritiof Bjoerken 1 0
10. Isak Joensson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Треллеборг 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: + = -
Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна
Вестерос СК 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -
Треллеборг 1:0 Вестерос СК Эргрюте ФФ 2:1 Треллеборг Браге 3:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Умео
Треллеборг 4:1 Далкурд Дегерфорс 1:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 ГАИС Акрополис 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Сундсвалль Юнгшиле 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстер Хальмстад 0:1 Треллеборг ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Норрбю 4:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 Норрбю Суперэттан Треллеборг 5:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:1 Треллеборг Суперэттан
Треллеборг 7:0 Норрбю Первый дивизион Норрбю 0:2 Треллеборг Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 13 9 3 1 28 - 9 30
2. Хальмстад 13 7 4 2 20 - 8 25
3. Сундсвалль 13 6 6 1 26 - 16 24
4. Йёнчёпинг 12 7 1 4 20 - 16 22
5. Акрополис 12 4 7 1 17 - 13 19
6. Браге 13 5 3 5 19 - 20 18
7. Норрбю 1:0 13 4 6 3 15 - 14 18
8. Эстер 13 4 5 4 14 - 15 17
9. Эргрюте ФФ 12 4 3 5 14 - 20 15
10. Треллеборг 0:1 13 4 3 6 13 - 15 15
11. Вестерос СК 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Далкурд 13 2 7 4 18 - 18 13
13. ГАИС 13 2 6 5 9 - 18 12
14. Умео 13 2 5 6 13 - 17 11
15. Юнгшиле 13 2 4 7 18 - 28 10
16. Сирианска Эскильстуна 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Nino Osmanagic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Dijan Vukojevic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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