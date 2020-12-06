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  3. Швеция
Норрчёпинг
3:3
Первый тайм: 28'

Стадион:
Хельсинборг
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
40
Ian
Pettersson
2
Ravy
Tsouka
Dozi
26
Jakob
Voelkerling-Persson
13
Ольссон
Мартин
6
Андреас
Ландгрен
42
Дискеруд
Миккел
5
Ольсен
Брандур
19
Сисей
Йозеф
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
15
Свенссон
Макс
Норрчёпинг
4-3-3
Хельсинборг
3-4-3

Ход матча

2'
0:1
Alexander Timossi Andersson
7'
Леви Джонатан
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
1:1
10'
 
Ольсен Брандур
12'
Нюман Кристоффер
(Герсон Ларс)
2:1
17'
2:2
Ван ден Хурк Антони
(Ольссон Мартин)
22'
2:3
Ван ден Хурк Антони
(Дискеруд Миккел)
25'
Хакшабанович Сеад
3:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 18 (4) 0.6
2. Леви Джонатан 9 0.3
3. Хакшабанович Сеад 7 (1) 0.23
4. Лауритсен Расмус 6 0.2
5. Алмквист Понтус 5 0.17
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.1
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.1
8. Франссон Александер 2 0.07
9. Терн Симон 2 0.07
10. Кастегрен Хенрик 2 0.07
11. Ishaq Abdulrazak 2 0.07
12. Вальквист Линус 1 0.03
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 11 (3) 0.37
2. Свенссон Макс 5 0.17
3. Alexander Timossi Andersson 5 0.17
4. Rasmus Joensson 3 0.1
5. Дискеруд Миккел 2 0.07
6. Ольсен Брандур 2 0.07
7. Геро Альхаджи 1 0.03
8. Жигович Армин 1 0.03
9. Assad Al Hamlawi 1 0.03
10. Линдегор Андерс 1 0.03
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 4 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
4. Смит Эрик 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Франссон Александер 2 0
8. Хакшабанович Сеад 2 0
9. Лауритсен Расмус 2 0
10. Леви Джонатан 2 0
11. Халлениус Линус 1 0
12. Тело Кристофер 1 0
13. Бинаку Эгзон 1 0
14. Петтерссон Исак 1 0
15. Кастегрен Хенрик 1 0
16. Carl Bjoerk2 1 0
17. Ishaq Abdulrazak 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 7 1
3. Ольсен Брандур 7 0
4. Ольссон Мартин 6 0
5. Сисей Йозеф 6 0
6. Рандруп Андерс 4 0
7. Дискеруд Миккел 4 0
8. Erik Figueroa 3 0
9. Alexander Timossi Andersson 3 0
10. Жигович Армин 3 0
11. Сисей Кебба 2 0
12. Ravy Tsouka Dozi 2 0
13. Свенссон Макс 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 12.28% (7) 14.04% (8) 22.81% (13) 17.54% (10) 12.28% (7) 21.05% (12)
 Хельсинборг 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 10.34% (3) 20.69% (6) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё
Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг Кубок
Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 30 17 9 4 62 - 30 60
2. Эльфсборг 2:0 30 13 14 3 49 - 36 53
3. Хеккен 0:0 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Норрчёпинг 3:3 30 13 8 9 60 - 45 47
5. Юргорден 0:0 30 13 7 10 47 - 33 46
6. Мьельбю 0:1 30 12 8 10 45 - 43 44
7. Эребру 1:0 30 12 6 12 36 - 40 42
8. Хаммарбю 0:1 30 10 11 9 46 - 46 41
9. Варберг БоИС 0:0 30 10 8 12 45 - 43 38
10. АИК 0:2 30 10 8 12 28 - 33 38
11. Сириус 0:1 30 9 11 10 43 - 50 38
12. Гётеборг 1:0 30 7 13 10 34 - 41 34
13. Эстерсунд 0:2 30 8 9 13 27 - 44 33
14. Кальмар 0:0 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Фалькенберг 1:0 30 6 9 15 32 - 51 27
16. Хельсинборг 3:3 30 4 12 14 32 - 48 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 15 11 4 0 32 - 9 37
2. Хеккен 0:0 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 0:1 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эльфсборг 2:0 15 7 7 1 27 - 18 28
5. Эребру 1:0 15 8 3 4 22 - 20 27
6. Варберг БоИС 0:0 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 3:3 15 6 6 3 28 - 18 24
8. Юргорден 0:0 15 6 5 4 26 - 16 23
9. Сириус 0:1 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 0:1 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 0:2 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Фалькенберг 1:0 15 4 4 7 18 - 25 16
13. Хельсинборг 3:3 15 3 6 6 12 - 15 15
14. Гётеборг 1:0 15 3 5 7 14 - 24 14
15. Эстерсунд 0:2 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 0:0 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 2:0 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 3:3 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 0:0 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 2:0 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 0:2 15 6 5 4 15 - 17 23
6. Хаммарбю 0:1 15 6 2 7 23 - 28 20
7. Гётеборг 1:0 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Кальмар 0:0 15 5 4 6 19 - 24 19
9. АИК 0:2 15 4 6 5 13 - 18 18
10. Хеккен 0:0 15 3 9 3 15 - 18 18
11. Сириус 0:1 15 4 5 6 15 - 23 17
12. Мьельбю 0:1 15 4 4 7 18 - 22 16
13. Эребру 1:0 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 0:0 15 3 5 7 20 - 21 14
15. Фалькенберг 1:0 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 3:3 15 1 6 8 20 - 33 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Хельсинборг
1.58
7.00
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 7.00 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.40 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.00 11.25
  1.26 6.18 10.61

Самый высокий коэффициент на матч «Норрчёпинг» – «Хельсинборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Норрчёпинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хельсинборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Норрчёпинг» – «Хельсинборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
8.00 1.07 7.10 1.09 8.50 1.05 3.05 1.35 2.12 1.72 3.90 1.23 1.98 1.85 1.75 2.04 2.15 1.65 1.29 3.45 1.50 2.48 1.10 6.30 1.22 4.00 1.02 11.00 1.08 7.00 1.02 11.00
7.70 1.04 7.00 1.07 3.70 1.26 3.04 1.38 2.19 1.75 1.75 2.08 1.50 2.52 1.27 3.48 1.19 4.00 1.08 6.30
7.85 1.10 3.91 1.27 2.66 1.51 2.56 1.54 2.21 1.71 1.99 1.88 1.75 2.14 1.60 2.41 1.50 2.67 3.07 1.39 2.73 1.47 2.26 1.67 2.00 1.87 1.79 2.08 1.59 2.43 1.48 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
3.45 1.28 5.25 1.13 1.45 2.60 1.97 1.77 1.27 3.55
5.20 1.16 3.64 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
3.81 1.29 2.50 1.56 2.02 1.85 1.74 2.15 1.47 2.77 4.33 1.22 3.64 1.28 2.93 1.41 2.08 1.77 1.74 2.12 1.51 2.58 1.29 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.60 1.47 1.98 1.81 1.53 2.37
5.85 1.13 5.85 1.13 2.62 1.49 1.95 1.85 1.55 2.45 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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