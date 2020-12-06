Норрчёпинг
3:3
Первый тайм: 28'
Стадион: Oestgoetaporten
Хельсинборг
0:1
2' ГолAlexander Timossi Andersson
1:1
7' ГолЛеви Джонатан
10' Желтая карточкаОльсен Брандур
2:1
12' ГолНюман Кристоффер
2:2
17' ГолВан ден Хурк Антони
2:3
22' ГолВан ден Хурк Антони
3:3
25' ГолХакшабанович Сеад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
-
-
77 Manasse Kusu
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
-
-
32 Emil Hellman
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
2'
7'
10'
12'
2:1
17'
22'
25'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 8
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|18 (4)
|0.6
|2.
|Леви Джонатан
|9
|0.3
|3.
|Хакшабанович Сеад
|7 (1)
|0.23
|4.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.2
|5.
|Алмквист Понтус
|5
|0.17
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.1
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.1
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.07
|9.
|Терн Симон
|2
|0.07
|10.
|Кастегрен Хенрик
|2
|0.07
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|2
|0.07
|12.
|Вальквист Линус
|1
|0.03
|13.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|11 (3)
|0.37
|2.
|Свенссон Макс
|5
|0.17
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|5
|0.17
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.1
|5.
|Дискеруд Миккел
|2
|0.07
|6.
|Ольсен Брандур
|2
|0.07
|7.
|Геро Альхаджи
|1
|0.03
|8.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|9.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.03
|10.
|Линдегор Андерс
|1
|0.03
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|14.
|Сисей Кебба
|0
|0
|15.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|5
|0
|2.
|Вальквист Линус
|4
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0
|4.
|Смит Эрик
|3
|0
|5.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|6.
|Терн Симон
|2
|0
|7.
|Франссон Александер
|2
|0
|8.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0
|9.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|10.
|Леви Джонатан
|2
|0
|11.
|Халлениус Линус
|1
|0
|12.
|Тело Кристофер
|1
|0
|13.
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|14.
|Петтерссон Исак
|1
|0
|15.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|16.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|17.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|9
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|7
|1
|3.
|Ольсен Брандур
|7
|0
|4.
|Ольссон Мартин
|6
|0
|5.
|Сисей Йозеф
|6
|0
|6.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|7.
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|8.
|Erik Figueroa
|3
|0
|9.
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|10.
|Жигович Армин
|3
|0
|11.
|Сисей Кебба
|2
|0
|12.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|13.
|Свенссон Макс
|2
|0
|14.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|15.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|16.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|12.28% (7)
|14.04% (8)
|22.81% (13)
|17.54% (10)
|12.28% (7)
|21.05% (12)
|Хельсинборг
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё
Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|30
|17
|9
|4
|62 - 30
|60
|2.
|Эльфсборг
|2:0
|30
|13
|14
|3
|49 - 36
|53
|3.
|Хеккен
|0:0
|30
|12
|13
|5
|45 - 29
|49
|4.
|Норрчёпинг
|3:3
|30
|13
|8
|9
|60 - 45
|47
|5.
|Юргорден
|0:0
|30
|13
|7
|10
|47 - 33
|46
|6.
|Мьельбю
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 43
|44
|7.
|Эребру
|1:0
|30
|12
|6
|12
|36 - 40
|42
|8.
|Хаммарбю
|0:1
|30
|10
|11
|9
|46 - 46
|41
|9.
|Варберг БоИС
|0:0
|30
|10
|8
|12
|45 - 43
|38
|10.
|АИК
|0:2
|30
|10
|8
|12
|28 - 33
|38
|11.
|Сириус
|0:1
|30
|9
|11
|10
|43 - 50
|38
|12.
|Гётеборг
|1:0
|30
|7
|13
|10
|34 - 41
|34
|13.
|Эстерсунд
|0:2
|30
|8
|9
|13
|27 - 44
|33
|14.
|Кальмар
|0:0
|30
|6
|10
|14
|30 - 49
|28
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|30
|6
|9
|15
|32 - 51
|27
|16.
|Хельсинборг
|3:3
|30
|4
|12
|14
|32 - 48
|24
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|15
|11
|4
|0
|32 - 9
|37
|2.
|Хеккен
|0:0
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|0:1
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эльфсборг
|2:0
|15
|7
|7
|1
|27 - 18
|28
|5.
|Эребру
|1:0
|15
|8
|3
|4
|22 - 20
|27
|6.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|7.
|Норрчёпинг
|3:3
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|8.
|Юргорден
|0:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|9.
|Сириус
|0:1
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|10.
|Хаммарбю
|0:1
|15
|4
|9
|2
|23 - 18
|21
|11.
|АИК
|0:2
|15
|6
|2
|7
|15 - 15
|20
|12.
|Фалькенберг
|1:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|13.
|Хельсинборг
|3:3
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|14.
|Гётеборг
|1:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|15.
|Эстерсунд
|0:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|0:0
|15
|1
|6
|8
|11 - 25
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|2:0
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Норрчёпинг
|3:3
|15
|7
|2
|6
|32 - 27
|23
|3.
|Юргорден
|0:0
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|2:0
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Эстерсунд
|0:2
|15
|6
|5
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Хаммарбю
|0:1
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|7.
|Гётеборг
|1:0
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|Кальмар
|0:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|9.
|АИК
|0:2
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|10.
|Хеккен
|0:0
|15
|3
|9
|3
|15 - 18
|18
|11.
|Сириус
|0:1
|15
|4
|5
|6
|15 - 23
|17
|12.
|Мьельбю
|0:1
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|13.
|Эребру
|1:0
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|3
|5
|7
|20 - 21
|14
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|3:3
|15
|1
|6
|8
|20 - 33
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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