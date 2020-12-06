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  3. Швеция
Норрчёпинг
3:4
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
0:1
2' Гол
Alexander Timossi Andersson
1:1
7' Гол
Леви Джонатан
10' Желтая карточка
Ольсен Брандур
2:1
12' Гол
Нюман Кристоффер
2:2
17' Гол
Ван ден Хурк Антони
2:3
21' Гол
Ван ден Хурк Антони
3:3
24' Гол
Хакшабанович Сеад
3:4
43' Гол
Свенссон Макс
56' Желтая карточка
Ravy Tsouka Dozi
90'+5
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
40
Ian
Pettersson
2
Ravy
Tsouka
Dozi
26
Jakob
Voelkerling-Persson
13
Ольссон
Мартин
6
Андреас
Ландгрен
42
Дискеруд
Миккел
5
Ольсен
Брандур
19
Сисей
Йозеф
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
15
Свенссон
Макс
Норрчёпинг
4-3-3
Хельсинборг
3-4-3

Ход матча

2'
0:1
Alexander Timossi Andersson
7'
Леви Джонатан
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
1:1
10'
 
Ольсен Брандур
12'
Нюман Кристоффер
(Герсон Ларс)
2:1
17'
2:2
Ван ден Хурк Антони
(Ольссон Мартин)
21'
2:3
Ван ден Хурк Антони
(Дискеруд Миккел)
24'
Хакшабанович Сеад
3:3
43'
3:4
Свенссон Макс
(Alexander Timossi Andersson)
56'
 
Ravy Tsouka Dozi
75'
Тело Кристофер
Кастегрен Хенрик
 
78'
Maic Sema
Смит Эрик
 
82'
 
Сисей Кебба
Андреас Ландгрен
82'
 
Абубакари Мохаммед
Ольсен Брандур
87'
 
Noel Mbo
Ван ден Хурк Антони

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 12
  • 11 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 18 (4) 0.6
2. Леви Джонатан 9 0.3
3. Хакшабанович Сеад 7 (1) 0.23
4. Лауритсен Расмус 6 0.2
5. Алмквист Понтус 5 0.17
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.1
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.1
8. Франссон Александер 2 0.07
9. Терн Симон 2 0.07
10. Кастегрен Хенрик 2 0.07
11. Ishaq Abdulrazak 2 0.07
12. Вальквист Линус 1 0.03
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 11 (3) 0.37
2. Свенссон Макс 6 0.2
3. Alexander Timossi Andersson 5 0.17
4. Rasmus Joensson 3 0.1
5. Дискеруд Миккел 2 0.07
6. Ольсен Брандур 2 0.07
7. Геро Альхаджи 1 0.03
8. Жигович Армин 1 0.03
9. Assad Al Hamlawi 1 0.03
10. Линдегор Андерс 1 0.03
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 4 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
4. Смит Эрик 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Франссон Александер 2 0
8. Хакшабанович Сеад 2 0
9. Лауритсен Расмус 2 0
10. Леви Джонатан 2 0
11. Халлениус Линус 1 0
12. Тело Кристофер 1 0
13. Бинаку Эгзон 1 0
14. Петтерссон Исак 1 0
15. Кастегрен Хенрик 1 0
16. Carl Bjoerk2 1 0
17. Ishaq Abdulrazak 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 7 1
3. Ольсен Брандур 7 0
4. Ольссон Мартин 6 0
5. Сисей Йозеф 6 0
6. Рандруп Андерс 4 0
7. Дискеруд Миккел 4 0
8. Erik Figueroa 3 0
9. Ravy Tsouka Dozi 3 0
10. Alexander Timossi Andersson 3 0
11. Жигович Армин 3 0
12. Сисей Кебба 2 0
13. Свенссон Макс 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 15% (9) 15% (9) 21.67% (13) 16.67% (10) 11.67% (7) 20% (12)
 Хельсинборг 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 9.09% (3) 18.18% (6) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё
Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг Кубок
Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 30 17 9 4 64 - 30 60
2. Эльфсборг 30 12 15 3 49 - 38 51
3. Хеккен 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Юргорден 30 14 6 10 48 - 33 48
5. Мьельбю 30 13 8 9 48 - 44 47
6. Норрчёпинг 30 13 7 10 60 - 46 46
7. Эребру 30 12 6 12 37 - 41 42
8. Хаммарбю 30 10 11 9 47 - 47 41
9. АИК 30 10 9 11 30 - 33 39
10. Сириус 30 9 11 10 43 - 51 38
11. Варберг БоИС 30 10 7 13 45 - 44 37
12. Гётеборг 30 7 13 10 35 - 41 34
13. Эстерсунд 30 8 9 13 27 - 46 33
14. Кальмар 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Хельсинборг 30 5 11 14 33 - 48 26
16. Фалькенберг 30 5 9 16 33 - 54 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 11 4 0 34 - 9 37
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эребру 15 8 3 4 23 - 21 27
5. Эльфсборг 15 6 8 1 27 - 20 26
6. Юргорден 15 7 4 4 27 - 16 25
7. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
8. Норрчёпинг 15 6 5 4 28 - 19 23
9. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Гётеборг 15 3 5 7 15 - 24 14
14. Фалькенберг 15 3 4 8 19 - 28 13
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 15 6 5 4 15 - 19 23
6. Хаммарбю 15 6 2 7 24 - 29 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Мьельбю 15 5 4 6 21 - 23 19
9. Кальмар 15 5 4 6 19 - 24 19
10. АИК 15 4 7 4 15 - 18 19
11. Хеккен 15 3 9 3 15 - 18 18
12. Сириус 15 4 5 6 15 - 24 17
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 15 3 4 8 20 - 22 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 15 2 5 8 21 - 33 11
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 4.90 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.00 11.25
  5.79 3.32 1.75

Самый высокий коэффициент на матч «Норрчёпинг» – «Хельсинборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Норрчёпинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хельсинборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Норрчёпинг» – «Хельсинборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.25 8.25 8.5 8.5 8.75 8.75 9 9 9.25 9.25 9.5 9.5 9.75 9.75 10 10 10.5 10.5 11.5 11.5
8.00 1.07 7.10 1.09 8.50 1.05 3.05 1.35 2.12 1.72 3.90 1.23 1.98 1.85 1.75 2.04 2.15 1.65 1.29 3.45 1.50 2.48 1.10 6.30 1.22 4.00 1.02 11.00 1.35 3.05 1.72 2.05 1.18 4.50 1.03 10.00 1.05 8.50
7.70 1.04 7.00 1.07 3.70 1.26 3.04 1.38 2.19 1.75 1.75 2.08 1.50 2.52 1.27 3.48 1.19 4.00 1.08 6.30
7.85 1.10 3.91 1.27 2.66 1.51 2.56 1.54 2.21 1.71 1.99 1.88 1.75 2.14 1.60 2.41 1.50 2.67 3.07 1.39 2.73 1.47 2.26 1.67 2.00 1.87 1.79 2.08 1.59 2.43 1.48 2.72 3.31 1.34 2.76 1.47 2.21 1.69 1.75 2.13 1.53 2.55 1.37 3.16 1.21 4.53 1.94 1.93 1.72 2.18 1.53 2.56 1.34 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5
3.45 1.28 5.25 1.13 1.45 2.60 1.97 1.77 1.27 3.55 2.20 1.62 1.22 4.00 1.02 11.00
5.20 1.16 3.64 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
3.81 1.29 2.50 1.56 2.02 1.85 1.74 2.15 1.47 2.77 4.33 1.22 3.64 1.28 2.93 1.41 2.08 1.77 1.74 2.12 1.51 2.58 1.29 3.60 1.94 1.90 1.59 2.39 1.25 4.00 1.17 5.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.60 1.47 1.98 1.81 1.53 2.37
5.85 1.13 5.85 1.13 2.62 1.49 1.95 1.85 1.55 2.45 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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