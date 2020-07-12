  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Мьельбю
3:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
31' Гол
Besard Sabovic
2:0
46' Гол
Mamudu Moro
3:0
52' Гол
Mamudu Moro
55'
30
Юханссон
Марко
9
Joel
Nilsson
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Джазе
Моханад
14
Besard
Sabovic
31
David
Batanero
22
Jesper
Gustavsson
12
David
Loefquist
10
Mamudu
Moro
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Мьельбю
5-3-2
Хеккен
4-3-3

Ход матча

31'
Besard Sabovic
(David Batanero)
1:0
46'
Mamudu Moro
2:0
52'
Mamudu Moro
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Loefquist 2 0.07
2. Jacob Bergstroem 2 0.07
3. Mamudu Moro 2 0.07
4. Огбу Мозес 1 0.04
5. Besard Sabovic 1 0.04
6. Eric Bjoerkander 0 0
7. David Batanero 0 0
8. Joel Nilsson 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 2 0.07
2. Daleho Irandust 2 0.07
3. Тойвио Йоона 1 0.04
4. Берггрен Густав 1 0.04
5. Leo Bengtsson 1 0.04
6. Adam Andersson II 1 0.04
7. Линдгрен Расмус 0 0
8. Марич Аднан 0 0
9. Ясин Ахмед 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 2 0
2. David Batanero 2 0
3. Joel Nilsson 2 0
4. David Loefquist 1 0
5. Viktor Gustafson 1 0
6. Jacob Bergstroem 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Alexander Faltsetas 2 0
3. Линдгрен Расмус 1 0
4. Фрайберг Эрик 1 0
5. Тойвио Йоона 1 0
6. Содерлунд Александер 1 0
7. Абрахамссон Петер 1 0
8. Марич Аднан 1 0
9. Берггрен Густав 1 0
10. Leo Bengtsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Хеккен 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг
Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Хеккен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Швеции Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Хеккен 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:4 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 3:0 Мьельбю Кубок Швеции Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Хеккен 3:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Мьельбю 2:0 7 4 1 2 8 - 6 13
3. Сириус 7 3 3 1 10 - 8 12
4. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
5. Юргорден 2:0 7 3 1 3 12 - 8 10
6. Варберг БоИС 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Хеккен 0:2 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Эребру 7 2 3 2 5 - 6 9
10. АИК 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Гётеборг 0:2 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
14. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
15. Фалькенберг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Хельсинборг 7 1 2 4 4 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Besard Sabovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Мьельбю 3:1 Хеккен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный