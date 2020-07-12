Мьельбю
3:1
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Хеккен
1:0
31' ГолBesard Sabovic
2:0
46' ГолMamudu Moro
3:0
52' ГолMamudu Moro
3:1
54' Гол в свои воротаАгардиус Виктор
57' Желтая карточкаЖута Леонард
71' Желтая карточкаБерггрен Густав
76' Желтая карточкаЮханссон Марко
10
Mamudu
Moro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mamudu MoroНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Марич Аднан
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
31'
1:0
46'
2:0
52'
3:0
54'
3:1
57'
71'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 26
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mamudu Moro
|3
|0.11
|2.
|David Loefquist
|2
|0.07
|3.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.07
|4.
|Огбу Мозес
|1
|0.04
|5.
|Besard Sabovic
|1
|0.04
|6.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|7.
|David Batanero
|0
|0
|8.
|Joel Nilsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|2
|0.07
|2.
|Daleho Irandust
|2
|0.07
|3.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|4.
|Берггрен Густав
|1
|0.04
|5.
|Leo Bengtsson
|1
|0.04
|6.
|Adam Andersson II
|1
|0.04
|7.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|8.
|Марич Аднан
|0
|0
|9.
|Ясин Ахмед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|2
|0
|2.
|David Batanero
|2
|0
|3.
|Joel Nilsson
|2
|0
|4.
|David Loefquist
|1
|0
|5.
|Юханссон Марко
|1
|0
|6.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|7.
|Jacob Bergstroem
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|2.
|Alexander Faltsetas
|2
|0
|3.
|Берггрен Густав
|2
|0
|4.
|Линдгрен Расмус
|1
|0
|5.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|6.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|7.
|Жута Леонард
|1
|0
|8.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|9.
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|10.
|Марич Аднан
|1
|0
|11.
|Leo Bengtsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Хеккен
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг
Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Хеккен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Хеккен 3:0 Мьельбю Кубок Швеции Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Хеккен 3:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Мьельбю
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|Сириус
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|4.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|5.
|Юргорден
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Варберг БоИС
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Хеккен
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Эребру
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|АИК
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|Гётеборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Хаммарбю
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|14.
|Кальмар
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|15.
|Фалькенберг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0