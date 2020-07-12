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  3. Швеция
Мьельбю
3:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
31' Гол
Besard Sabovic
2:0
46' Гол
Mamudu Moro
3:0
52' Гол
Mamudu Moro
3:1
54' Гол в свои ворота
Агардиус Виктор
57' Желтая карточка
Жута Леонард
71' Желтая карточка
Берггрен Густав
76' Желтая карточка
Юханссон Марко
90'+5
30
Юханссон
Марко
9
Joel
Nilsson
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Джазе
Моханад
14
Besard
Sabovic
31
David
Batanero
22
Jesper
Gustavsson
12
David
Loefquist
10
Mamudu
Moro
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Мьельбю
5-3-2
Хеккен
4-3-3

Ход матча

31'
Besard Sabovic
(David Batanero)
1:0
46'
Mamudu Moro
2:0
52'
Mamudu Moro
3:0
54'
3:1
Агардиус Виктор
57'
 
Жута Леонард
63'
 
Ali Youssef
Ясин Ахмед
63'
 
Туоминен Яссе
Leo Bengtsson
66'
Jonathan Tamimi
Joel Nilsson
 
71'
 
Берггрен Густав
76'
Юханссон Марко
 
76'
 
Patrik Waalemark
Godswill Ekpolo
76'
 
Adam Andersson II
Берггрен Густав
77'
Огбу Мозес
Besard Sabovic
 
85'
 
Марич Аднан
Содерлунд Александер
86'
Jacob Bergstroem
Mamudu Moro
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 26
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mamudu Moro 3 0.11
2. David Loefquist 2 0.07
3. Jacob Bergstroem 2 0.07
4. Огбу Мозес 1 0.04
5. Besard Sabovic 1 0.04
6. Eric Bjoerkander 0 0
7. David Batanero 0 0
8. Joel Nilsson 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 2 0.07
2. Daleho Irandust 2 0.07
3. Тойвио Йоона 1 0.04
4. Берггрен Густав 1 0.04
5. Leo Bengtsson 1 0.04
6. Adam Andersson II 1 0.04
7. Линдгрен Расмус 0 0
8. Марич Аднан 0 0
9. Ясин Ахмед 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 2 0
2. David Batanero 2 0
3. Joel Nilsson 2 0
4. David Loefquist 1 0
5. Юханссон Марко 1 0
6. Viktor Gustafson 1 0
7. Jacob Bergstroem 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Alexander Faltsetas 2 0
3. Берггрен Густав 2 0
4. Линдгрен Расмус 1 0
5. Фрайберг Эрик 1 0
6. Тойвио Йоона 1 0
7. Жута Леонард 1 0
8. Содерлунд Александер 1 0
9. Абрахамссон Петер 1 0
10. Марич Аднан 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 12.5% (1) 0 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Хеккен 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг
Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Хеккен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Швеции Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Хеккен 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:4 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 3:0 Мьельбю Кубок Швеции Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Хеккен 3:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Мьельбю 7 4 1 2 9 - 7 13
3. Сириус 7 3 3 1 10 - 8 12
4. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
5. Юргорден 7 3 1 3 12 - 9 10
6. Варберг БоИС 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Хеккен 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Эребру 7 2 3 2 5 - 6 9
10. АИК 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Гётеборг 7 2 2 3 9 - 11 8
12. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
14. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
15. Фалькенберг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Хельсинборг 7 1 2 4 4 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Besard Sabovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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