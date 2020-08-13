  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эльфсборг
4:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Фалькенберг
0'
1:0
6' Гол
Ларссон Юхан
2:0
12' Гол
Ольссон Симон
3:0
15' Гол
Jesper Karlsson1
4:0
19' Гол
Фрик Пер
31'
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
1
Johan
Brattberg
2
Gabriel
Johansson
33
Юза
Тибор
4
Юханссон
Карл
II
25
Tobias
Englund
6
Веде
Антон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
10
Karl
Soederstroem
17
Edi
Sylisufaj
14
Matthew
Garbett
Эльфсборг
4-3-3
Фалькенберг
4-3-3

Ход матча

6'
Ларссон Юхан
1:0
12'
Ольссон Симон
(Фрик Пер)
2:0
15'
Jesper Karlsson1
(Ольссон Симон)
3:0
19'
Фрик Пер
(Jesper Karlsson1)
4:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 8 (2) 0.53
2. Rasmus Alm 4 0.27
3. Фрик Пер 4 0.27
4. Gustav Henriksson 2 0.13
5. Ларссон Юхан 1 0.07
6. Ольссон Симон 1 0.07
7. Нильсен Сиверт 1 0.07
8. Холмен Самуэль 1 0.07
9. Хольст Фредерик 1 0.07
10. Jacob Ondrejka 1 0.07
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.33
2. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.13
3. Веде Антон 2 0.13
4. Бьёркенгрен Йон 1 0.07
5. Nsima Peter 1 0.07
6. Karl Soederstroem 1 0.07
7. Юханссон Карл II 1 0.07
8. Tobias Karlsson1 1 0.07
9. Чибуйке Джон 0 0
10. Tobias Englund 0 0
11. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 3 2
2. Фрик Пер 3 0
3. Вяйсянен Лео 3 0
4. Холмен Самуэль 1 1
5. Нильсен Сиверт 2 0
6. Ольссон Симон 2 0
7. Окуму Джозеф 2 0
8. Jacob Ondrejka 2 0
9. Robert Gojani 1 0
10. Хольст Фредерик 1 0
11. Rasmus Alm 1 0
12. Хуммет Денис 1 0
13. Ларссон Юхан 1 0
14. Gustav Henriksson 1 0
15. Jesper Karlsson1 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Юханссон Карл II 3 1
2. Матисен Маркус 4 0
3. Tobias Karlsson1 4 0
4. Tobias Englund 2 1
5. Ван Лой Сандер 3 0
6. Бьёркенгрен Йон 3 0
7. Эрикссон Якоб 2 0
8. Johan Brattberg 0 1
9. Юза Тибор 1 0
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Karl Soederstroem 1 0
15. Edi Sylisufaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 15% (3) 10% (2) 30% (6) 10% (2) 25% (5) 10% (2)
 Фалькенберг 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1) 0 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС
Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Эльфсборг 6:1 Фалькенберг Кубок
Эльфсборг 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 4:0 15 8 6 1 27 - 18 30
3. Юргорден 15 8 2 5 22 - 15 26
4. Норрчёпинг 0:1 15 7 4 4 31 - 21 25
5. Хаммарбю 1:0 15 6 5 4 17 - 17 23
6. Сириус 2:0 15 5 7 3 26 - 24 22
7. Хеккен 14 5 6 3 24 - 15 21
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 14 4 5 5 21 - 20 17
10. Эребру 15 4 5 6 15 - 18 17
11. Кальмар 1:0 15 4 3 8 17 - 22 15
12. АИК 0:0 15 3 5 7 13 - 22 14
13. Гётеборг 0:1 15 2 8 5 16 - 22 14
14. Эстерсунд 0:0 15 2 7 6 11 - 18 13
15. Хельсинборг 0:2 15 2 7 6 13 - 24 13
16. Фалькенберг 0:4 15 2 6 7 15 - 25 12
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эльфсборг 4:0 Фалькенберг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный