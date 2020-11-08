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  3. Швеция
Эребру
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Кальмар
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Мартенссон Йохан
50'
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
16
David
Seger
25
Герзич
Нордин
17
Мартенссон
Йохан
99
Хуммет
Денис
28
Галль
Ромен
37
Карялайнен
Расмус
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
13
Нури
Эмин
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
20
Carl
Gustafsson
21
Исраэльссон
Эрик
19
Янссон
Исак
14
Adrian
Edquist
9
Geir
Andre
Herrem
10
Сахпекидис
Филип
Эребру
4-4-2
Кальмар
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Мартенссон Йохан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 12 (4) 0.44
2. Хуммет Денис 4 0.15
3. Карялайнен Расмус 4 0.15
4. Мехмети Агон 4 0.15
5. David Seger 3 0.11
6. Jake Larsson 2 0.07
7. Erik Bjoerndahl 2 0.07
8. Robin Book 2 0.07
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Галль Ромен 0 0
15. Benjamin Hjertstrand 0 0
16. Лане Джек 0 0
17. Колландер Деннис 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.19
2. Юханссон Петр 4 (2) 0.15
3. Ромариньо Перейра 2 0.07
4. Алити Фидан 2 0.07
5. Ринг Себастьян 2 0.07
6. Ингельссон Сванте 2 0.07
7. Исраэльссон Эрик 2 0.07
8. Edvin Crona 2 0.07
9. Nils Froeling 2 0.07
10. Geir Andre Herrem 1 0.04
11. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
12. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
13. Сахпекидис Филип 0 0
14. Янссон Исак 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 9 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Kevin Wright 6 0
4. Гранлунд Альбин 5 0
5. David Seger 4 0
6. Бесара Нахир 3 0
7. Хуммет Денис 3 0
8. Герзич Нордин 2 0
9. Али Хусейн 2 0
10. Michael Almebaeck 2 0
11. Erik Bjoerndahl 2 0
12. Robin Book 2 0
13. Simon Amin 2 0
14. Jake Larsson 2 0
15. Колландер Деннис 2 0
16. Мехмети Агон 1 0
17. Галль Ромен 1 0
18. Benjamin Hjertstrand 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 6 2
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 3 0
6. Бергквист Дуг 3 0
7. Rafinha I 2 0
8. Ингельссон Сванте 2 0
9. York Rafael 2 0
10. Nils Froeling 2 0
11. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
12. Янссон Исак 2 0
13. Исраэльссон Эрик 1 0
14. Арокойо Гбенга 1 0
15. Henrik Loefkvist 1 0
16. Isak Magnusson 1 0
17. Carl Gustafsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 15.15% (5) 18.18% (6) 21.21% (7) 15.15% (5) 12.12% (4) 18.18% (6)
 Кальмар 19.23% (5) 0 26.92% (7) 7.69% (2) 19.23% (5) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру
Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё
Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю

Последние игры между собой

Эребру: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Кальмар 0:3 Эребру Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 26 15 8 3 52 - 25 53
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 0:0 27 12 7 8 43 - 30 43
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 1:2 27 10 10 7 43 - 39 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
9. Эребру 0:1 27 10 6 11 33 - 37 36
10. АИК 0:0 27 9 9 9 27 - 28 36
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 2:1 27 8 7 12 35 - 40 31
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Кальмар 1:0 27 5 9 13 29 - 46 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 26 4 10 12 28 - 42 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Мартенссон Йохан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Кальмар
7.10
4.50
2.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.30 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 4.10 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.55 2.79
  11.01 4.14 1.41

Самый высокий коэффициент на матч «Эребру» – «Кальмар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эребру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальмар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эребру» – «Кальмар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 9.30 1.04 3.60 1.10 2.95 1.37 1.60 2.25 1.81 2.00 1.59 2.35 1.15 5.00 1.17 4.70 1.02 11.00 1.03 9.40 1.02 11.00 1.02 11.00
10.25 1.01 9.40 1.03 3.88 1.24 3.00 1.39 2.05 1.85 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.75 1.11 5.30 1.02 9.40
4.16 1.25 3.48 1.33 2.80 1.47 2.04 1.84 1.71 2.21 1.50 2.68 1.59 2.45 1.45 2.87 1.19 4.94 1.59 2.45 1.27 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.03 1.79 1.65 2.15 1.14 5.20 1.08 7.00 1.08 7.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
3.27 1.37 2.69 1.51 2.11 1.80 1.67 2.30 1.48 2.75 1.27 3.91 1.62 2.37 1.41 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Эребру 0:1 Кальмар онлайн

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