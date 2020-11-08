Эребру
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Берн Арена
Кальмар
0:1
3' Гол в свои воротаМартенссон Йохан
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
99
Хуммет
Денис
28
Галль
Ромен
13
Нури
Эмин
19
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хуммет ДенисПолузащитник
-
28 Галль РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
23 Эльм ВикторЗащитник
-
16 York RafaelНападающий
-
37 Edvin Crona
-
-
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|12 (4)
|0.44
|2.
|Хуммет Денис
|4
|0.15
|3.
|Карялайнен Расмус
|4
|0.15
|4.
|Мехмети Агон
|4
|0.15
|5.
|David Seger
|3
|0.11
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.07
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.07
|8.
|Robin Book
|2
|0.07
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Галль Ромен
|0
|0
|15.
|Benjamin Hjertstrand
|0
|0
|16.
|Лане Джек
|0
|0
|17.
|Колландер Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.19
|2.
|Юханссон Петр
|4 (2)
|0.15
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.07
|4.
|Алити Фидан
|2
|0.07
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.07
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.07
|7.
|Исраэльссон Эрик
|2
|0.07
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.07
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.07
|10.
|Geir Andre Herrem
|1
|0.04
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|12.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|14.
|Янссон Исак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|9
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Kevin Wright
|6
|0
|4.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|5.
|David Seger
|4
|0
|6.
|Бесара Нахир
|3
|0
|7.
|Хуммет Денис
|3
|0
|8.
|Герзич Нордин
|2
|0
|9.
|Али Хусейн
|2
|0
|10.
|Michael Almebaeck
|2
|0
|11.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|12.
|Robin Book
|2
|0
|13.
|Simon Amin
|2
|0
|14.
|Jake Larsson
|2
|0
|15.
|Колландер Деннис
|2
|0
|16.
|Мехмети Агон
|1
|0
|17.
|Галль Ромен
|1
|0
|18.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|6
|2
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|3
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|3
|0
|7.
|Rafinha I
|2
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|9.
|York Rafael
|2
|0
|10.
|Nils Froeling
|2
|0
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|2
|0
|12.
|Янссон Исак
|2
|0
|13.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|14.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|15.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|16.
|Isak Magnusson
|1
|0
|17.
|Carl Gustafsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|Кальмар
|19.23% (5)
|0
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру
Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: +3 =9 -8Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё
Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю
Последние игры между собой
Эребру: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|26
|15
|8
|3
|52 - 25
|53
|2.
|Эльфсборг
|27
|11
|13
|3
|44 - 34
|46
|3.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|4.
|Юргорден
|0:0
|27
|12
|7
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|1:2
|27
|10
|10
|7
|43 - 39
|40
|7.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|8.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|9.
|Эребру
|0:1
|27
|10
|6
|11
|33 - 37
|36
|10.
|АИК
|0:0
|27
|9
|9
|9
|27 - 28
|36
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|2:1
|27
|8
|7
|12
|35 - 40
|31
|13.
|Гётеборг
|26
|4
|12
|10
|27 - 40
|24
|14.
|Кальмар
|1:0
|27
|5
|9
|13
|29 - 46
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|26
|4
|10
|12
|28 - 42
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эребру» – «Кальмар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эребру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальмар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эребру» – «Кальмар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|9.30
|1.04
|3.60
|1.10
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.60
|2.25
|1.81
|2.00
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.02
|11.00
|1.03
|9.40
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|10.25
|1.01
|9.40
|1.03
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.05
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.38
|2.94
|—
|—
|1.16
|4.75
|1.11
|5.30
|1.02
|9.40
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.16
|1.25
|3.48
|1.33
|2.80
|1.47
|2.04
|1.84
|1.71
|2.21
|1.50
|2.68
|1.59
|2.45
|1.45
|2.87
|1.19
|4.94
|1.59
|2.45
|—
|—
|1.27
|3.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.08
|7.00
|
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.16
|5.25
|—
|—
|1.11
|6.50
|—
|—
|
|3.27
|1.37
|2.69
|1.51
|2.11
|1.80
|1.67
|2.30
|1.48
|2.75
|1.27
|3.91
|1.62
|2.37
|1.41
|3.04
|—
|—
|—
|—