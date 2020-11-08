Эребру
0:1
Конец матча
Стадион: Берн Арена
Кальмар
0:1
3' Гол в свои воротаМартенссон Йохан
72' Желтая карточкаАли Хусейн
86' Желтая карточкаНури Эмин
90' Желтая карточкаOle Soederberg
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
99
Хуммет
Денис
28
Галль
Ромен
13
Нури
Эмин
19
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хуммет ДенисПолузащитник
-
28 Галль РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
23 Эльм ВикторЗащитник
-
16 York RafaelНападающий
-
37 Edvin Crona
-
-
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
3'
0:1
72'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|12 (4)
|0.44
|2.
|Хуммет Денис
|4
|0.15
|3.
|Карялайнен Расмус
|4
|0.15
|4.
|Мехмети Агон
|4
|0.15
|5.
|David Seger
|3
|0.11
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.07
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.07
|8.
|Robin Book
|2
|0.07
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Галль Ромен
|0
|0
|15.
|Benjamin Hjertstrand
|0
|0
|16.
|Лане Джек
|0
|0
|17.
|Колландер Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.19
|2.
|Юханссон Петр
|4 (2)
|0.15
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.07
|4.
|Алити Фидан
|2
|0.07
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.07
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.07
|7.
|Исраэльссон Эрик
|2
|0.07
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.07
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.07
|10.
|Geir Andre Herrem
|1
|0.04
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|12.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|14.
|Янссон Исак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|9
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Kevin Wright
|6
|0
|4.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|5.
|David Seger
|4
|0
|6.
|Али Хусейн
|3
|0
|7.
|Бесара Нахир
|3
|0
|8.
|Хуммет Денис
|3
|0
|9.
|Герзич Нордин
|2
|0
|10.
|Michael Almebaeck
|2
|0
|11.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|12.
|Robin Book
|2
|0
|13.
|Simon Amin
|2
|0
|14.
|Jake Larsson
|2
|0
|15.
|Колландер Деннис
|2
|0
|16.
|Мехмети Агон
|1
|0
|17.
|Галль Ромен
|1
|0
|18.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|6
|2
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|4
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|3
|0
|7.
|Rafinha I
|2
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|9.
|York Rafael
|2
|0
|10.
|Nils Froeling
|2
|0
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|2
|0
|12.
|Янссон Исак
|2
|0
|13.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|14.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|15.
|Ole Soederberg
|1
|0
|16.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|17.
|Isak Magnusson
|1
|0
|18.
|Carl Gustafsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|Кальмар
|19.23% (5)
|0
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру
Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: +3 =9 -8Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё
Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю
Последние игры между собой
Эребру: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|26
|15
|8
|3
|52 - 25
|53
|2.
|Эльфсборг
|27
|11
|13
|3
|44 - 34
|46
|3.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|4.
|Юргорден
|27
|12
|6
|9
|43 - 31
|42
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|27
|10
|10
|7
|44 - 42
|40
|7.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|8.
|АИК
|27
|10
|8
|9
|28 - 28
|38
|9.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|10.
|Эребру
|27
|10
|6
|11
|33 - 37
|36
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|27
|8
|7
|12
|38 - 41
|31
|13.
|Гётеборг
|26
|4
|12
|10
|27 - 40
|24
|14.
|Кальмар
|27
|5
|9
|13
|29 - 46
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|26
|4
|10
|12
|28 - 42
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эребру» – «Кальмар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эребру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальмар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эребру» – «Кальмар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|9.30
|1.04
|1.09
|6.50
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.81
|2.00
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.01
|12.60
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.02
|11.00
|1.03
|9.40
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|10.25
|1.01
|9.40
|1.03
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.05
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.38
|2.94
|—
|—
|1.16
|4.75
|1.11
|5.30
|1.02
|9.40
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|1.93
|1.95
|1.59
|2.46
|1.25
|4.11
|1.68
|2.27
|1.14
|6.16
|1.50
|2.68
|1.59
|2.45
|1.45
|2.87
|1.11
|7.09
|1.59
|2.45
|—
|—
|1.27
|3.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.08
|7.00
|
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.16
|5.25
|—
|—
|1.11
|6.50
|—
|—
|
|3.27
|1.37
|2.69
|1.51
|2.11
|1.80
|1.67
|2.30
|1.48
|2.75
|1.27
|3.91
|1.62
|2.37
|1.41
|3.04
|—
|—
|—
|—