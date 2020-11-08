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  2. Матчи
  3. Швеция
Эребру
0:1
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Мартенссон Йохан
72' Желтая карточка
Али Хусейн
86' Желтая карточка
Нури Эмин
90' Желтая карточка
Ole Soederberg
90'+5
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
16
David
Seger
25
Герзич
Нордин
17
Мартенссон
Йохан
99
Хуммет
Денис
28
Галль
Ромен
37
Карялайнен
Расмус
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
13
Нури
Эмин
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
20
Carl
Gustafsson
21
Исраэльссон
Эрик
19
Янссон
Исак
14
Adrian
Edquist
9
Geir
Andre
Herrem
10
Сахпекидис
Филип
Эребру
4-4-2
Кальмар
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Мартенссон Йохан
65'
 
York Rafael
Geir Andre Herrem
69'
Мехмети Агон
Michael Almebaeck
 
72'
Али Хусейн
 
76'
 
Эльм Виктор
Ринг Себастьян
82'
Erik Bjoerndahl
Карялайнен Расмус
 
86'
 
Нури Эмин
87'
 
Isak Magnusson
Янссон Исак
87'
Бьёрнквист Даниэль
Али Хусейн
 
90'
 
Ole Soederberg

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 12 (4) 0.44
2. Хуммет Денис 4 0.15
3. Карялайнен Расмус 4 0.15
4. Мехмети Агон 4 0.15
5. David Seger 3 0.11
6. Jake Larsson 2 0.07
7. Erik Bjoerndahl 2 0.07
8. Robin Book 2 0.07
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Галль Ромен 0 0
15. Benjamin Hjertstrand 0 0
16. Лане Джек 0 0
17. Колландер Деннис 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.19
2. Юханссон Петр 4 (2) 0.15
3. Ромариньо Перейра 2 0.07
4. Алити Фидан 2 0.07
5. Ринг Себастьян 2 0.07
6. Ингельссон Сванте 2 0.07
7. Исраэльссон Эрик 2 0.07
8. Edvin Crona 2 0.07
9. Nils Froeling 2 0.07
10. Geir Andre Herrem 1 0.04
11. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
12. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
13. Сахпекидис Филип 0 0
14. Янссон Исак 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 9 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Kevin Wright 6 0
4. Гранлунд Альбин 5 0
5. David Seger 4 0
6. Али Хусейн 3 0
7. Бесара Нахир 3 0
8. Хуммет Денис 3 0
9. Герзич Нордин 2 0
10. Michael Almebaeck 2 0
11. Erik Bjoerndahl 2 0
12. Robin Book 2 0
13. Simon Amin 2 0
14. Jake Larsson 2 0
15. Колландер Деннис 2 0
16. Мехмети Агон 1 0
17. Галль Ромен 1 0
18. Benjamin Hjertstrand 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 6 2
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 4 0
6. Бергквист Дуг 3 0
7. Rafinha I 2 0
8. Ингельссон Сванте 2 0
9. York Rafael 2 0
10. Nils Froeling 2 0
11. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
12. Янссон Исак 2 0
13. Исраэльссон Эрик 1 0
14. Арокойо Гбенга 1 0
15. Ole Soederberg 1 0
16. Henrik Loefkvist 1 0
17. Isak Magnusson 1 0
18. Carl Gustafsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 15.15% (5) 18.18% (6) 21.21% (7) 15.15% (5) 12.12% (4) 18.18% (6)
 Кальмар 19.23% (5) 0 26.92% (7) 7.69% (2) 19.23% (5) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру
Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё
Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю

Последние игры между собой

Эребру: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Кальмар 0:3 Эребру Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 26 15 8 3 52 - 25 53
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 27 12 6 9 43 - 31 42
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. АИК 27 10 8 9 28 - 28 38
9. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
10. Эребру 27 10 6 11 33 - 37 36
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Кальмар 27 5 9 13 29 - 46 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 26 4 10 12 28 - 42 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Мартенссон Йохан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 72.00 6.20 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 77.00 11.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.55 2.79
  27.68 4.99 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Эребру» – «Кальмар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эребру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальмар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эребру» – «Кальмар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 9.30 1.04 1.09 6.50 2.95 1.37 1.17 4.70 1.81 2.00 1.59 2.35 1.01 12.60 1.17 4.70 1.02 11.00 1.03 9.40 1.02 11.00 1.02 11.00
10.25 1.01 9.40 1.03 3.88 1.24 3.00 1.39 2.05 1.85 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.75 1.11 5.30 1.02 9.40
1.93 1.95 1.59 2.46 1.25 4.11 1.68 2.27 1.14 6.16 1.50 2.68 1.59 2.45 1.45 2.87 1.11 7.09 1.59 2.45 1.27 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.03 1.79 1.65 2.15 1.14 5.20 1.08 7.00 1.08 7.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
3.27 1.37 2.69 1.51 2.11 1.80 1.67 2.30 1.48 2.75 1.27 3.91 1.62 2.37 1.41 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Эребру 0:1 Кальмар онлайн

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