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  2. Матчи
  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
3:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
18' Желтая карточка
Wilhelm Loeper
0:1
33' Пенальти
Энгблом Понтус
1:1
43' Гол
Ismet Lushaku
2:1
45' Гол
Chidi Dauda Omeje
56' Желтая карточка
Ismet Lushaku
3:1
59' Гол
Adam Larsson
63' Желтая карточка
Андерссон Йохан II
64' Желтая карточка
Соми Габриэль
3:2
65' Гол
Энгблом Понтус
90'+4
31
Josh
Wicks
II
21
Маннс
Йеспер
5
Pontus
Roedin
12
Aiham
Ousou
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
17
Ismet
Lushaku
10
Ferid
Ali
7
Adam
Larsson
16
Samuel
Nnamani
70
Chidi
Dauda
Omeje
29
Андерссон
Андреас
5
Олссон
Деннис
3
Мюрестам
Давид
2
Anton
Eriksson
20
Niklas
Dahlstroem
11
Эрикссон
Тобиас
7
Берг
Оливер
8
Pontus
Silfver
24
Блумберг
Юхан
21
Энгблом
Понтус
16
Андерссон
Йохан
II
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Сундсвалль
4-3-3

Ход матча

13'
 
Хопкатт Джейми
Эрикссон Тобиас
18'
Wilhelm Loeper
 
33'
0:1
Энгблом Понтус
43'
Ismet Lushaku
(Wilhelm Loeper)
1:1
45'
Chidi Dauda Omeje
(Ferid Ali)
2:1
56'
Ismet Lushaku
 
59'
Adam Larsson
3:1
63'
 
Андерссон Йохан II
64'
 
Paya Pichkah
Андерссон Йохан II
64'
Соми Габриэль
 
65'
3:2
Энгблом Понтус
(Niklas Dahlstroem)
65'
Mark Gorgos
Ferid Ali
 
73'
Viktor Goetesson
Adam Larsson
 
84'
Adnan Kojic
Wilhelm Loeper
 
84'
Росси Карим
Samuel Nnamani
 

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 6 (1) 0.4
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.2
3. Chidi Dauda Omeje 2 0.13
4. Adam Larsson 1 0.07
5. Govend Haidar 1 0.07
6. Ismet Lushaku 1 0.07
7. Pontus Roedin 1 0.07
8. Wilhelm Loeper 0 0
9. Ferid Ali 0 0
10. Tim Hartzell 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 13 (1) 0.87
2. Блумберг Юхан 5 0.33
3. Берг Оливер 3 0.2
4. Albin Palmloev 2 0.13
5. Олссон Деннис 1 0.07
6. Niklas Dahlstroem 1 0.07
7. Эрикссон Тобиас 1 0.07
8. Paya Pichkah 1 0.07
9. Albin Ekstroem 1 0.07
10. Андерссон Йохан II 0 0
11. Juanjo Ciercoles 0 0
12. Anton Eriksson 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 5 1
2. Abdel Diarra 4 0
3. Соми Габриэль 3 0
4. Росси Карим 3 0
5. Ferid Ali 3 0
6. Маннс Йеспер 2 0
7. Adnan Kojic 2 0
8. Wilhelm Loeper 2 0
9. Wille Jakobsson 2 0
10. Chidi Dauda Omeje 1 0
11. Gustav Jarl 1 0
12. Christian Ljungberg 1 0
13. Govend Haidar 1 0
14. Де Са Лесли 1 0
15. Pontus Roedin 1 0
16. Tim Hartzell 1 0
17. Mark Gorgos 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 4 0
2. Блумберг Юхан 2 0
3. Мюрестам Давид 2 0
4. Abdul Halik Hudu 2 0
5. Anton Eriksson 2 0
6. Эрикссон Тобиас 1 0
7. Pontus Silfver 1 0
8. Блумквист Александр 1 0
9. Андерссон Йохан II 1 0
10. Johan Bengtsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2)
 Сундсвалль 0 10.71% (3) 32.14% (9) 32.14% (9) 14.29% (4) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис
Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 5:2 Юнгшиле
Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан
Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 15 9 4 2 29 - 12 31
2. Хальмстад 15 9 4 2 23 - 8 31
3. Йёнчёпинг 15 8 2 5 23 - 19 26
4. Сундсвалль 15 6 6 3 28 - 20 24
5. Акрополис 14 5 8 1 20 - 15 23
6. Эстер 15 6 5 4 20 - 16 23
7. Браге 14 6 3 5 21 - 21 21
8. Эргрюте ФФ 14 5 4 5 16 - 20 19
9. Треллеборг 15 5 4 6 17 - 18 19
10. Норрбю 14 3 7 4 16 - 18 16
11. Вестерос СК 15 4 4 7 19 - 23 16
12. Далкурд 15 3 7 5 22 - 22 16
13. ГАИС 15 2 7 6 10 - 22 13
14. Умео 14 2 6 6 14 - 18 12
15. Сирианска Эскильстуна 15 3 3 9 16 - 30 12
16. Юнгшиле 14 2 4 8 18 - 30 10
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

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1.12 5.70 72.00
1.50 3.15 7.77

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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