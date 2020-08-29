Сирианска Эскильстуна
3:2
Конец матча
Сундсвалль
18' Желтая карточкаWilhelm Loeper
0:1
33' ПенальтиЭнгблом Понтус
1:1
43' ГолIsmet Lushaku
2:1
45' ГолChidi Dauda Omeje
56' Желтая карточкаIsmet Lushaku
3:1
59' ГолAdam Larsson
63' Желтая карточкаАндерссон Йохан II
64' Желтая карточкаСоми Габриэль
3:2
65' ГолЭнгблом Понтус
21
Маннс
Йеспер
12
Aiham
Ousou
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
12 Aiham OusouЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Mark Gorgos
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
9 Marc Mas
-
14 Paya Pichkah
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
18'
33'
0:1
43'
1:1
45'
2:1
56'
59'
3:1
64'
65'
65'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|6 (1)
|0.4
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.2
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|2
|0.13
|4.
|Adam Larsson
|1
|0.07
|5.
|Govend Haidar
|1
|0.07
|6.
|Ismet Lushaku
|1
|0.07
|7.
|Pontus Roedin
|1
|0.07
|8.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|9.
|Ferid Ali
|0
|0
|10.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|13 (1)
|0.87
|2.
|Блумберг Юхан
|5
|0.33
|3.
|Берг Оливер
|3
|0.2
|4.
|Albin Palmloev
|2
|0.13
|5.
|Олссон Деннис
|1
|0.07
|6.
|Niklas Dahlstroem
|1
|0.07
|7.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0.07
|8.
|Paya Pichkah
|1
|0.07
|9.
|Albin Ekstroem
|1
|0.07
|10.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|11.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|12.
|Anton Eriksson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|5
|1
|2.
|Abdel Diarra
|4
|0
|3.
|Соми Габриэль
|3
|0
|4.
|Росси Карим
|3
|0
|5.
|Ferid Ali
|3
|0
|6.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|7.
|Adnan Kojic
|2
|0
|8.
|Wilhelm Loeper
|2
|0
|9.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|10.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0
|11.
|Gustav Jarl
|1
|0
|12.
|Christian Ljungberg
|1
|0
|13.
|Govend Haidar
|1
|0
|14.
|Де Са Лесли
|1
|0
|15.
|Pontus Roedin
|1
|0
|16.
|Tim Hartzell
|1
|0
|17.
|Mark Gorgos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|2.
|Блумберг Юхан
|2
|0
|3.
|Мюрестам Давид
|2
|0
|4.
|Abdul Halik Hudu
|2
|0
|5.
|Anton Eriksson
|2
|0
|6.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0
|7.
|Pontus Silfver
|1
|0
|8.
|Блумквист Александр
|1
|0
|9.
|Андерссон Йохан II
|1
|0
|10.
|Johan Bengtsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|Сундсвалль
|0
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|32.14% (9)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис
Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 5:2 Юнгшиле
Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|15
|9
|4
|2
|29 - 12
|31
|2.
|Хальмстад
|15
|9
|4
|2
|23 - 8
|31
|3.
|Йёнчёпинг
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|4.
|Сундсвалль
|15
|6
|6
|3
|28 - 20
|24
|5.
|Акрополис
|14
|5
|8
|1
|20 - 15
|23
|6.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|20 - 16
|23
|7.
|Браге
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|8.
|Эргрюте ФФ
|14
|5
|4
|5
|16 - 20
|19
|9.
|Треллеборг
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|10.
|Норрбю
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|11.
|Вестерос СК
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Далкурд
|15
|3
|7
|5
|22 - 22
|16
|13.
|ГАИС
|15
|2
|7
|6
|10 - 22
|13
|14.
|Умео
|14
|2
|6
|6
|14 - 18
|12
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|3
|3
|9
|16 - 30
|12
|16.
|Юнгшиле
|14
|2
|4
|8
|18 - 30
|10
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0