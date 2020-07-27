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  3. Норвегия
Тромсё
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Нест-Сотра
0'
1:0
28' Гол
Антонсен Кент-Аре
45' Желтая карточка
Andreas van der Spa
47' Желтая карточка
Erlend Hellevik Larsen
52' Желтая карточка
Jostein Gundersen
55'
1
Jacob
Karlstroem
39
Саетра
Ларс
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
15
Андерсен
Магнус
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
17
Бернтсен
Даниэль
25
Lasse
Nilsen
7
Fitim
Azemi
21
Eric
Bugale
Kitolano
1
Боргер
Томас
2
Erlend
Hellevik
Larsen
5
Bjarte
Haugsdal
27
Andreas
van
der
Spa
3
Фло
Фредрик
12
Charles
Ezeh
19
Aune
Selland
Heggeboe
10
Mathias
Dahl
Abelsen
9
Martin
Hoel
Andersen
7
Peter
Soerensen
Nergaard
17
Михаэль
Петер
Тромсё
3-5-2
Нест-Сотра
4-1-4-1

Ход матча

28'
Антонсен Кент-Аре
(Lasse Nilsen)
1:0
31'
 
Уде Кристофер
Bjarte Haugsdal
39'
Anders Jenssen
Simen Wangberg
 
45'
 
Andreas van der Spa
47'
 
Erlend Hellevik Larsen
52'
Jostein Gundersen
 

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонсен Кент-Аре 2 0.07
2. Eric Bugale Kitolano 2 0.07
3. Lasse Nilsen 1 0.03
4. Fitim Azemi 1 0.03
5. Арнарсон Адам 1 0.03
6. Йенсен Рубен 0 0
Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aune Selland Heggeboe 3 0.1
2. Михаэль Петер 2 0.07
3. Martin Hoel Andersen 2 (1) 0.07
4. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.03
5. Andreas Fantoft 1 0.03
6. Andreas van der Spa 1 0.03
7. Sander Marthinussen 1 0.03
8. Erlend Hellevik Larsen 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 2 0
2. Йенсен Рубен 1 0
3. Simen Wangberg 1 0
4. Саетра Ларс 1 0
5. Lasse Nilsen 1 0
6. Арнарсон Адам 1 0
7. Бернтсен Даниэль 1 0
Нест-Сотра
# Игрок      
1. Bjarte Haugsdal 2 0
2. Erlend Hellevik Larsen 2 0
3. Martin Hoel Andersen 1 0
4. Peter Soerensen Nergaard 1 0
5. Михаэль Петер 1 0
6. Andreas van der Spa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 Нест-Сотра 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс
Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра
Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тромсё 4:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:1 Тромсё Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 1:0 5 5 0 0 7 - 1 15
2. КФУМ 2:0 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Ранхейм 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Лиллестрём 1:1 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Дьерв 2:0 5 2 2 1 10 - 8 8
6. Санднес 0:1 5 2 2 1 9 - 7 8
7. Улленсакер-Киса 1:0 5 2 2 1 9 - 9 8
8. Схьёрдал-Блинк 1:1 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Рёуфосс 1:0 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Осане 1:1 5 2 1 2 7 - 8 7
11. Согндаль 0:2 5 2 0 3 11 - 9 6
12. Гроруд 0:2 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Нест-Сотра 0:1 5 1 1 3 11 - 14 4
14. Стрёммен 1:1 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Конгсвингер 0:1 5 1 0 4 5 - 11 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Jostein Gundersen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Erlend Hellevik Larsen получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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