Тромсё
1:0
Конец матча
Стадион: Альфхейм
Нест-Сотра
1:0
28' ГолАнтонсен Кент-Аре
45' Желтая карточкаAndreas van der Spa
47' Желтая карточкаErlend Hellevik Larsen
52' Желтая карточкаJostein Gundersen
83' Желтая карточкаSander Marthinussen
90' Желтая карточкаУде Кристофер
90' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
39
Саетра
Ларс
11
Йенсен
Рубен
25
Lasse
Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Kyle SpenceПолузащитник
-
23 Even Vetaas
-
-
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
Ход матча
28'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0.07
|2.
|Eric Bugale Kitolano
|2
|0.07
|3.
|Lasse Nilsen
|1
|0.03
|4.
|Fitim Azemi
|1
|0.03
|5.
|Арнарсон Адам
|1
|0.03
|6.
|Йенсен Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aune Selland Heggeboe
|3
|0.1
|2.
|Михаэль Петер
|2
|0.07
|3.
|Martin Hoel Andersen
|2 (1)
|0.07
|4.
|Bjarte Haugsdal
|1 (1)
|0.03
|5.
|Andreas Fantoft
|1
|0.03
|6.
|Andreas van der Spa
|1
|0.03
|7.
|Sander Marthinussen
|1
|0.03
|8.
|Erlend Hellevik Larsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jostein Gundersen
|2
|0
|2.
|Йенсен Рубен
|1
|0
|3.
|Simen Wangberg
|1
|0
|4.
|Саетра Ларс
|1
|0
|5.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|6.
|Lasse Nilsen
|1
|0
|7.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|8.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarte Haugsdal
|2
|0
|2.
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0
|3.
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|4.
|Peter Soerensen Nergaard
|1
|0
|5.
|Уде Кристофер
|1
|0
|6.
|Михаэль Петер
|1
|0
|7.
|Andreas van der Spa
|1
|0
|8.
|Sander Marthinussen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тромсё
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|Нест-Сотра
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: + = -Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс
Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра
Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|5
|5
|0
|0
|7 - 1
|15
|2.
|Санднес
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|3.
|КФУМ
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Ранхейм
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Схьёрдал-Блинк
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|6.
|Осане
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Дьерв
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Рёуфосс
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Лиллестрём
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Согндаль
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Гроруд
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Улленсакер-Киса
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|Нест-Сотра
|5
|1
|1
|3
|11 - 14
|4
|14.
|Конгсвингер
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|15.
|Стрёммен
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Хам-Кам
|4
|0
|0
|4
|7 - 12
|0