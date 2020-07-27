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  3. Норвегия
Тромсё
1:0
Конец матча

Стадион:
Нест-Сотра
0'
1:0
28' Гол
Антонсен Кент-Аре
45' Желтая карточка
Andreas van der Spa
47' Желтая карточка
Erlend Hellevik Larsen
52' Желтая карточка
Jostein Gundersen
83' Желтая карточка
Sander Marthinussen
90' Желтая карточка
Уде Кристофер
90' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
90'+5
1
Jacob
Karlstroem
39
Саетра
Ларс
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
15
Андерсен
Магнус
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
17
Бернтсен
Даниэль
25
Lasse
Nilsen
7
Fitim
Azemi
21
Eric
Bugale
Kitolano
1
Боргер
Томас
2
Erlend
Hellevik
Larsen
5
Bjarte
Haugsdal
27
Andreas
van
der
Spa
3
Фло
Фредрик
12
Charles
Ezeh
19
Aune
Selland
Heggeboe
10
Mathias
Dahl
Abelsen
9
Martin
Hoel
Andersen
7
Peter
Soerensen
Nergaard
17
Михаэль
Петер
Тромсё
3-5-2
Нест-Сотра
4-1-4-1

Ход матча

28'
Антонсен Кент-Аре
(Lasse Nilsen)
1:0
31'
 
Уде Кристофер
Bjarte Haugsdal
39'
Anders Jenssen
Simen Wangberg
 
45'
 
Andreas van der Spa
47'
 
Erlend Hellevik Larsen
52'
Jostein Gundersen
 
62'
 
Sander Marthinussen
Charles Ezeh
62'
 
Even Vetaas
Михаэль Петер
63'
 
Thor Kristian Oekland
Erlend Hellevik Larsen
65'
Isak Hansen-Aaroeen
Андерсен Магнус
 
65'
Мохаммед Ахамед
Fitim Azemi
 
74'
 
Andreas Fantoft
Фло Фредрик
83'
 
Sander Marthinussen
84'
Опсал Сакариас
Бернтсен Даниэль
 
90'
 
Уде Кристофер
90'
Антонсен Кент-Аре
 

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонсен Кент-Аре 2 0.07
2. Eric Bugale Kitolano 2 0.07
3. Lasse Nilsen 1 0.03
4. Fitim Azemi 1 0.03
5. Арнарсон Адам 1 0.03
6. Йенсен Рубен 0 0
Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aune Selland Heggeboe 3 0.1
2. Михаэль Петер 2 0.07
3. Martin Hoel Andersen 2 (1) 0.07
4. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.03
5. Andreas Fantoft 1 0.03
6. Andreas van der Spa 1 0.03
7. Sander Marthinussen 1 0.03
8. Erlend Hellevik Larsen 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 2 0
2. Йенсен Рубен 1 0
3. Simen Wangberg 1 0
4. Саетра Ларс 1 0
5. Антонсен Кент-Аре 1 0
6. Lasse Nilsen 1 0
7. Арнарсон Адам 1 0
8. Бернтсен Даниэль 1 0
Нест-Сотра
# Игрок      
1. Bjarte Haugsdal 2 0
2. Erlend Hellevik Larsen 2 0
3. Martin Hoel Andersen 1 0
4. Peter Soerensen Nergaard 1 0
5. Уде Кристофер 1 0
6. Михаэль Петер 1 0
7. Andreas van der Spa 1 0
8. Sander Marthinussen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0
 Нест-Сотра 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс
Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -
Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра
Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тромсё 4:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:1 Тромсё Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 5 5 0 0 7 - 1 15
2. Санднес 5 3 2 0 11 - 7 11
3. КФУМ 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Ранхейм 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Схьёрдал-Блинк 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Осане 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Дьерв 5 2 2 1 11 - 8 8
8. Рёуфосс 5 2 1 2 10 - 8 7
9. Лиллестрём 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Согндаль 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Гроруд 5 2 0 3 7 - 10 6
12. Улленсакер-Киса 5 1 2 2 9 - 11 5
13. Нест-Сотра 5 1 1 3 11 - 14 4
14. Конгсвингер 5 1 0 4 5 - 12 3
15. Стрёммен 5 1 0 4 3 - 11 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
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