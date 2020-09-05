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  3. Швеция
Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 12'
Сирианска Эскильстуна
0' 12'
1
Frank
Pettersson
3
Pavle
Vagic
18
Jetmir
Haliti
4
Marcus
Degerlund
2
Elias
Gustafson
22
Daniel
Ljung
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
16
Конате
Па
17
Джоханна
Эрик
9
Косица
Дзенис
31
Josh
Wicks
II
21
Маннс
Йеспер
5
Pontus
Roedin
12
Aiham
Ousou
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
10
Ferid
Ali
8
Christian
Ljungberg
7
Adam
Larsson
16
Samuel
Nnamani
70
Chidi
Dauda
Omeje
Йёнчёпинг
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джоханна Эрик 6 0.38
2. Amir Al-Ammari 4 0.25
3. Косица Дзенис 3 0.19
4. Edin Hamidovic 3 0.19
5. Moustafa Zeidan 2 (1) 0.13
6. Jesper Svensson 2 0.13
7. Fredik Fendrich 1 0.06
8. Daniel Ljung 1 0.06
9. Конате Па 0 0
10. Jetmir Haliti 0 0
11. Mikael Marques 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 6 (1) 0.38
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.19
3. Chidi Dauda Omeje 2 0.13
4. Adam Larsson 1 0.06
5. Govend Haidar 1 0.06
6. Ismet Lushaku 1 0.06
7. Pontus Roedin 1 0.06
8. Wilhelm Loeper 0 0
9. Ferid Ali 0 0
10. Tim Hartzell 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Fredik Fendrich 5 1
2. Jesper Svensson 2 1
3. Pavle Vagic 2 1
4. Amir Al-Ammari 3 0
5. Elias Gustafson 3 0
6. Джоханна Эрик 2 0
7. Moustafa Zeidan 2 0
8. Jetmir Haliti 2 0
9. Frank Pettersson 1 0
10. Кваква Энок 1 0
11. Конате Па 1 0
12. Marcus Degerlund 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 5 1
2. Abdel Diarra 4 0
3. Соми Габриэль 3 0
4. Росси Карим 3 0
5. Ferid Ali 3 0
6. Маннс Йеспер 2 0
7. Adnan Kojic 2 0
8. Wilhelm Loeper 2 0
9. Wille Jakobsson 2 0
10. Chidi Dauda Omeje 1 0
11. Gustav Jarl 1 0
12. Christian Ljungberg 1 0
13. Govend Haidar 1 0
14. Де Са Лесли 1 0
15. Pontus Roedin 1 0
16. Tim Hartzell 1 0
17. Mark Gorgos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2) 31.82% (7)
 Сирианска Эскильстуна 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Далкурд
Йёнчёпинг 1:0 Умео Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Йёнчёпинг 2:0 Браге Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан
Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 15 9 4 2 29 - 12 31
2. Хальмстад 15 9 4 2 23 - 8 31
3. Йёнчёпинг 0:0 16 8 3 5 23 - 19 27
4. Акрополис 16 6 8 2 22 - 17 26
5. Сундсвалль 0:0 16 6 7 3 28 - 20 25
6. Эстер 0:0 16 6 6 4 20 - 16 24
7. Браге 15 6 3 6 21 - 22 21
8. Эргрюте ФФ 0:0 16 5 5 6 16 - 22 20
9. Норрбю 0:0 16 4 8 4 18 - 18 20
10. Треллеборг 16 5 4 7 18 - 20 19
11. Вестерос 15 4 4 7 19 - 23 16
12. Далкурд 15 3 7 5 22 - 22 16
13. ГАИС 16 3 7 6 12 - 23 16
14. Умео 15 3 6 6 15 - 18 15
15. Юнгшиле 16 3 4 9 20 - 32 13
16. Сирианска Эскильстуна 0:0 16 3 4 9 16 - 30 13
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.65
4.20
5.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 3.60 4.40
1.63 4.20 5.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 3.90 1.23 3.35 1.29 2.05 1.72 1.89 1.85 1.67 2.05 1.40 2.80 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 8.30 1.05 8.70
11.00 1.01 11.00 1.02 4.20 1.21 3.32 1.33 2.15 1.78 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.20 1.14 4.75 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.35 2.20 1.65 1.45 2.62 1.18 4.50
3.45 1.31 2.24 1.65 1.55 2.45
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
3.26 1.34 1.84 1.96 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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