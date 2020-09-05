  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Йёнчёпинг
3:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
30' Гол
Конате Па
39' Желтая карточка
Aiham Ousou
42' Вторая желтая карточка
Aiham Ousou
2:0
53' Гол
Amir Al-Ammari
3:0
90' Пенальти
Amir Al-Ammari
90'+3
1
Frank
Pettersson
3
Pavle
Vagic
18
Jetmir
Haliti
4
Marcus
Degerlund
2
Elias
Gustafson
22
Daniel
Ljung
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
16
Конате
Па
17
Джоханна
Эрик
9
Косица
Дзенис
31
Josh
Wicks
II
21
Маннс
Йеспер
5
Pontus
Roedin
12
Aiham
Ousou
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
10
Ferid
Ali
8
Christian
Ljungberg
7
Adam
Larsson
16
Samuel
Nnamani
70
Chidi
Dauda
Omeje
Йёнчёпинг
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Ход матча

30'
Конате Па
(Amir Al-Ammari)
1:0
39'
 
Aiham Ousou
42'
 
Aiham Ousou
45'
Mikael Marques
Конате Па
 
46'
 
Adnan Kojic
Adam Larsson
46'
 
Kazuki Takahashi
Chidi Dauda Omeje
53'
Amir Al-Ammari
2:0
57'
 
Viktor Goetesson
Wilhelm Loeper
83'
 
Omar Adam Jemal
Samuel Nnamani
84'
Moustafa Zeidan
Daniel Ljung
 
85'
Edin Hamidovic
Джоханна Эрик
 
85'
Kevin Rodeblad Lowe
Elias Gustafson
 
90'
Amir Al-Ammari
3:0
90'
Кваква Энок
Amir Al-Ammari
 

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Al-Ammari 6 (1) 0.38
2. Джоханна Эрик 6 0.38
3. Косица Дзенис 3 0.19
4. Edin Hamidovic 3 0.19
5. Moustafa Zeidan 2 (1) 0.13
6. Jesper Svensson 2 0.13
7. Fredik Fendrich 1 0.06
8. Конате Па 1 0.06
9. Daniel Ljung 1 0.06
10. Jetmir Haliti 0 0
11. Mikael Marques 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 6 (1) 0.38
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.19
3. Chidi Dauda Omeje 2 0.13
4. Adam Larsson 1 0.06
5. Govend Haidar 1 0.06
6. Ismet Lushaku 1 0.06
7. Pontus Roedin 1 0.06
8. Wilhelm Loeper 0 0
9. Ferid Ali 0 0
10. Tim Hartzell 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Fredik Fendrich 5 1
2. Jesper Svensson 2 1
3. Pavle Vagic 2 1
4. Amir Al-Ammari 3 0
5. Elias Gustafson 3 0
6. Джоханна Эрик 2 0
7. Moustafa Zeidan 2 0
8. Jetmir Haliti 2 0
9. Frank Pettersson 1 0
10. Кваква Энок 1 0
11. Конате Па 1 0
12. Marcus Degerlund 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 5 1
2. Abdel Diarra 4 0
3. Соми Габриэль 3 0
4. Росси Карим 3 0
5. Ferid Ali 3 0
6. Aiham Ousou 1 1
7. Маннс Йеспер 2 0
8. Adnan Kojic 2 0
9. Wilhelm Loeper 2 0
10. Wille Jakobsson 2 0
11. Chidi Dauda Omeje 1 0
12. Gustav Jarl 1 0
13. Christian Ljungberg 1 0
14. Govend Haidar 1 0
15. Де Са Лесли 1 0
16. Pontus Roedin 1 0
17. Tim Hartzell 1 0
18. Mark Gorgos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 8% (2) 16% (4) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 32% (8)
 Сирианска Эскильстуна 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Далкурд
Йёнчёпинг 1:0 Умео Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Йёнчёпинг 2:0 Браге Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна
Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан
Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 15 9 4 2 29 - 12 31
2. Хальмстад 15 9 4 2 23 - 8 31
3. Йёнчёпинг 16 9 2 5 26 - 19 29
4. Эстер 16 7 5 4 22 - 17 26
5. Акрополис 16 6 8 2 22 - 17 26
6. Сундсвалль 16 6 6 4 29 - 22 24
7. Эргрюте ФФ 16 6 4 6 18 - 22 22
8. Браге 15 6 3 6 21 - 22 21
9. Треллеборг 16 5 4 7 18 - 20 19
10. Норрбю 16 4 7 5 18 - 20 19
11. Вестерос 15 4 4 7 19 - 23 16
12. Далкурд 15 3 7 5 22 - 22 16
13. ГАИС 16 3 7 6 12 - 23 16
14. Умео 15 3 6 6 15 - 18 15
15. Юнгшиле 16 3 4 9 20 - 32 13
16. Сирианска Эскильстуна 16 3 3 10 16 - 33 12
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конате Па уходит с поля. Mikael Marques выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Aiham Ousou получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    39'
    Aiham Ousou получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Конате Па бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 12.00 32.00
1.04 9.00 32.00
1.63 4.20 5.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.00 1.10 10.50 1.02 2.35 1.55 3.35 1.29 2.35 1.55 1.89 1.85 1.67 2.05 1.27 3.55 1.23 4.10 1.03 10.00 1.06 8.30 1.05 8.70
11.00 1.01 11.00 1.02 4.20 1.21 3.32 1.33 2.15 1.78 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.20 1.14 4.75 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.70 2.08 2.20 1.65 1.09 6.50 1.18 4.50
3.45 1.31 2.24 1.65 1.55 2.45
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
3.26 1.34 1.84 1.96 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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