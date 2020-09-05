Йёнчёпинг
3:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
1:0
30' ГолКонате Па
39' Желтая карточкаAiham Ousou
42' Вторая желтая карточкаAiham Ousou
2:0
53' ГолAmir Al-Ammari
3:0
90' ПенальтиAmir Al-Ammari
22
Daniel
Ljung
16
Конате
Па
21
Маннс
Йеспер
12
Aiham
Ousou
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Daniel LjungПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Конате ПаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
12 Aiham OusouЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Mark Gorgos
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
30'
1:0
39'
42'
53'
2:0
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Al-Ammari
|6 (1)
|0.38
|2.
|Джоханна Эрик
|6
|0.38
|3.
|Косица Дзенис
|3
|0.19
|4.
|Edin Hamidovic
|3
|0.19
|5.
|Moustafa Zeidan
|2 (1)
|0.13
|6.
|Jesper Svensson
|2
|0.13
|7.
|Fredik Fendrich
|1
|0.06
|8.
|Конате Па
|1
|0.06
|9.
|Daniel Ljung
|1
|0.06
|10.
|Jetmir Haliti
|0
|0
|11.
|Mikael Marques
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|6 (1)
|0.38
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.19
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|2
|0.13
|4.
|Adam Larsson
|1
|0.06
|5.
|Govend Haidar
|1
|0.06
|6.
|Ismet Lushaku
|1
|0.06
|7.
|Pontus Roedin
|1
|0.06
|8.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|9.
|Ferid Ali
|0
|0
|10.
|Tim Hartzell
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Fredik Fendrich
|5
|1
|2.
|Jesper Svensson
|2
|1
|3.
|Pavle Vagic
|2
|1
|4.
|Amir Al-Ammari
|3
|0
|5.
|Elias Gustafson
|3
|0
|6.
|Джоханна Эрик
|2
|0
|7.
|Moustafa Zeidan
|2
|0
|8.
|Jetmir Haliti
|2
|0
|9.
|Frank Pettersson
|1
|0
|10.
|Кваква Энок
|1
|0
|11.
|Конате Па
|1
|0
|12.
|Marcus Degerlund
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|5
|1
|2.
|Abdel Diarra
|4
|0
|3.
|Соми Габриэль
|3
|0
|4.
|Росси Карим
|3
|0
|5.
|Ferid Ali
|3
|0
|6.
|Aiham Ousou
|1
|1
|7.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|8.
|Adnan Kojic
|2
|0
|9.
|Wilhelm Loeper
|2
|0
|10.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|11.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0
|12.
|Gustav Jarl
|1
|0
|13.
|Christian Ljungberg
|1
|0
|14.
|Govend Haidar
|1
|0
|15.
|Де Са Лесли
|1
|0
|16.
|Pontus Roedin
|1
|0
|17.
|Tim Hartzell
|1
|0
|18.
|Mark Gorgos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|8% (2)
|16% (4)
|12% (3)
|24% (6)
|8% (2)
|32% (8)
|Сирианска Эскильстуна
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Далкурд
Йёнчёпинг 1:0 Умео Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Йёнчёпинг 2:0 Браге Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна
Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|15
|9
|4
|2
|29 - 12
|31
|2.
|Хальмстад
|15
|9
|4
|2
|23 - 8
|31
|3.
|Йёнчёпинг
|16
|9
|2
|5
|26 - 19
|29
|4.
|Эстер
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|5.
|Акрополис
|16
|6
|8
|2
|22 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|16
|6
|6
|4
|29 - 22
|24
|7.
|Эргрюте ФФ
|16
|6
|4
|6
|18 - 22
|22
|8.
|Браге
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|9.
|Треллеборг
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|10.
|Норрбю
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|11.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Далкурд
|15
|3
|7
|5
|22 - 22
|16
|13.
|ГАИС
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Умео
|15
|3
|6
|6
|15 - 18
|15
|15.
|Юнгшиле
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.00
|1.10
|10.50
|1.02
|2.35
|1.55
|3.35
|1.29
|2.35
|1.55
|1.89
|1.85
|1.67
|2.05
|1.27
|3.55
|1.23
|4.10
|1.03
|10.00
|1.06
|8.30
|1.05
|8.70
|11.00
|1.01
|11.00
|1.02
|4.20
|1.21
|3.32
|1.33
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.69
|2.17
|1.44
|2.70
|1.20
|4.20
|1.14
|4.75
|1.03
|8.60
|—
|—