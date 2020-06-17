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  2. Матчи
  3. Норвегия
Старт
2:2
Конец матча

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
43' Желтая карточка
Парр Джонатан
0:1
45' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
1:1
64' Гол
Mathias Bringaker
2:1
73' Гол
Марковик Эман
2:2
83' Гол
Стенгель Херман
90'+5
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
4
Aremu
Afeez
23
Erlend
Segberg
20
Mathias
Bringaker
8
Марковик
Эман
7
Kevin
Kabran
10
Сколевик
Стеффен
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
2
Ari
Leifsson
3
Парр
Джонатан
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
23
Икаунекс
Янис
Старт
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

43'
 
Парр Джонатан
45'
0:1
Сальвесен Ларс-Йорген
(Токстад Кристоффер)
56'
Шульц Эрик
Erlend Segberg
 
62'
 
Moses Mawa
Икаунекс Янис
64'
Mathias Bringaker
(Шульц Эрик)
1:1
66'
Henrik Robstad
Kristoffer Toennessen
 
66'
 
Johan Hove
Jack Ipalibo
73'
Марковик Эман
(Kevin Kabran)
2:1
83'
2:2
Стенгель Херман
84'
Йоргенсен Йоаким
Марковик Эман
 
84'
Скаанес Каспер
Сколевик Стеффен
 
87'
 
Marcus Moelvadgaard
Стенгель Херман

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марковик Эман 1 0.03
2. Mathias Bringaker 1 0.03
3. Шульц Эрик 0 0
4. Kevin Kabran 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стенгель Херман 1 0.03
2. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
3. Токстад Кристоффер 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Парр Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 0 0 0 0 100% (2) 0
 Стрёмсгодсет 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт
Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга
Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм

Последние игры между собой

Старт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Стрёмсгодсет 1:1 Старт Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 1:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Старт Типпелиген
Старт 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Старт Типпелиген Старт 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Старт 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Старт Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Старт Типпелиген Старт 0:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Старт Типпелиген Старт 1:0 Стрёмсгодсет Кубок НМ Старт 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Старт 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Старт Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Старт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Бранн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Волеренга 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Саннефьёрд 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Русенборг 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мьёндален 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Стрёмсгодсет 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Кристиансунд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Старт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хёугесунн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Одд 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сарпсборг-08 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Викинг 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Олесунн 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сальвесен Ларс-Йорген бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Парр Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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