Старт
2:2
Конец матча
Стадион: Сёр Арена
Стрёмсгодсет
43' Желтая карточкаПарр Джонатан
0:1
45' ГолСальвесен Ларс-Йорген
1:1
64' ГолMathias Bringaker
2:1
73' ГолМарковик Эман
2:2
83' ГолСтенгель Херман
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
- Основной состав
-
12 Amund WichneВратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Шульц ЭрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
43'
45'
64'
1:1
73'
2:1
83'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
11 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|2.
|Mathias Bringaker
|1
|0.03
|3.
|Шульц Эрик
|0
|0
|4.
|Kevin Kabran
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.03
|3.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Парр Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт
Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =4 -6Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга
Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм
Последние игры между собой
Старт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Старт 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Старт Типпелиген Старт 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Старт 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Старт Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Старт Типпелиген Старт 0:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Старт Типпелиген Старт 1:0 Стрёмсгодсет Кубок НМ Старт 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Старт 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Старт Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Старт Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мьёндален
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Кристиансунд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Старт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хёугесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0