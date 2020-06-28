1:0
20' ГолЭйкрем Магнус
20
Henry
Wingo
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Henry WingoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Галль РоменНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.03
|2.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|3.
|Квоеме Охи
|1
|0.03
|4.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.03
|5.
|Джеймс Леке
|1
|0.03
|6.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|7.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|8.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|9.
|Кнутсон Эрлинг
|0
|0
|10.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касси Люк
|1
|0.04
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|3.
|Ветлесен Уго
|1
|0.04
|4.
|Oliver Edvardsen
|1
|0.04
|5.
|Матс Солхеим
|0
|0
|6.
|Бохинен Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|1
|1
|2.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|3.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|4.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|5.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|6.
|Henry Wingo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матс Солхеим
|1
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|1
|0
|5.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Стабек
|0
|0
|75% (3)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн
Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде
Стабек Последние 20 матчей: + = -Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек
Последние игры между собой
Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Стабек 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стабек Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Стабек 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Мольде Кубок НМ Мольде 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:5 Мольде Типпелиген Стабек 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стабек Типпелиген Мольде 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:3 Мольде Типпелиген Стабек 2:1 Мольде Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Одд
|4
|2
|0
|2
|10 - 4
|6
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|3
|0
|9 - 4
|6
|8.
|Мьёндален
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|Стабек
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Саннефьёрд
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Старт
|4
|0
|2
|2
|6 - 12
|2
|13.
|Олесунн
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 13
|2
|14.
|Русенборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Сарпсборг-08
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Викинг
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1