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  3. Норвегия
Мольде
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Стабек
0'
1:0
20' Гол
Эйкрем Магнус
31'
1
Линде
Андреас
20
Henry
Wingo
2
Martin
Bjoernbak
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
10
Джеймс
Леке
12
Сандберг
Маркус
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
26
Йонассен
Эмиль
11
Kornelius
Hansen
25
Ветлесен
Уго
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
6
Касси
Люк
23
Oliver
Edvardsen
Мольде
4-2-3-1
Стабек
4-5-1

Ход матча

18'
 
Kosuke Kinoshita
Касси Люк
20'
Эйкрем Магнус
(Хестад Эйрик)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 1 0.03
2. Хёуген Кристоффер 1 0.03
3. Квоеме Охи 1 0.03
4. Хуссейн Эцаз 1 0.03
5. Джеймс Леке 1 0.03
6. Хестад Эйрик 1 0.03
7. Грегерсен Стиан 1 0.03
8. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
9. Кнутсон Эрлинг 0 0
10. Martin Ellingsen 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касси Люк 1 0.04
2. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
3. Ветлесен Уго 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Матс Солхеим 0 0
6. Бохинен Эмиль 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 1 1
2. Хуссейн Эцаз 1 0
3. Хёуген Кристоффер 1 0
4. Хестад Эйрик 1 0
5. Кристенсен Тобиас 1 0
6. Henry Wingo 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Матс Солхеим 1 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
3. Бохинен Эмиль 1 0
4. Ветлесен Уго 1 0
5. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Стабек 0 0 75% (3) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн
Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек

Последние игры между собой

Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген
Стабек 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стабек Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Стабек 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Мольде Кубок НМ Мольде 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:5 Мольде Типпелиген Стабек 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стабек Типпелиген Мольде 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:3 Мольде Типпелиген Стабек 2:1 Мольде Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Будё-Глимт 0:0 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Стрёмсгодсет 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Волеренга 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Одд 4 2 0 2 10 - 4 6
7. Кристиансунд 0:0 4 1 3 0 9 - 4 6
8. Мьёндален 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9. Стабек 0:1 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Саннефьёрд 0:1 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Хёугесунн 1:0 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Старт 4 0 2 2 6 - 12 2
13. Олесунн 0:0 4 0 2 2 5 - 13 2
14. Русенборг 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Сарпсборг-08 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
16. Викинг 4 0 1 3 4 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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