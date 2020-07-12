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  3. Норвегия
Бранн
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Саннефьёрд
0'
1:0
7' Гол
Тейлор Роберт
2:0
9' Гол
Кумсан Джилберт
10' Желтая карточка
Форрен Вегард
3:0
12' Гол
Кумсан Джилберт
3:0
20' Не забитый пенальти
Rufo Herraiz
22' Желтая карточка
Аамада Али
3:1
23' Пенальти
Marcos Celorrio
41' Желтая карточка
Акоста Бисмарк
50' Желтая карточка
Ордагич Амер
51' Желтая карточка
Куртович Виллиам
81' Желтая карточка
Vidar Ari Jonsson2
90'+5
30
Аамада
Али
2
Тенисте
Тайо
15
Акоста
Бисмарк
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
8
Хауген
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
10
Ордагич
Амер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
1
Alexander
Hovdevik
II
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
5
Кройцриглер
Мартин
21
Край
Антон
4
Вальес
Энрик
18
Куртович
Виллиам
23
Vidar
Ari
Jonsson2
10
Rufo
Herraiz
11
Хансен
Кристоффер
7
Marcos
Celorrio
Бранн
4-3-3
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

7'
Тейлор Роберт
(Грогор Томас)
1:0
9'
Кумсан Джилберт
2:0
10'
Форрен Вегард
 
12'
Кумсан Джилберт
(Daouda Bamba)
3:0
20'
3:0
Rufo Herraiz
22'
Аамада Али
 
23'
3:1
Marcos Celorrio
41'
Акоста Бисмарк
 
46'
Christian Rismark
Акоста Бисмарк
 
46'
 
Sander Moen Foss
Lars Grorud
50'
Ордагич Амер
 
51'
 
Куртович Виллиам
59'
Твейта Йон-Хельге
Тенисте Тайо
 
59'
Соренсен Гилли
Тейлор Роберт
 
61'
 
Erik Naesbak Brenden
Вальес Энрик
61'
 
Peder Meen Johansen
Brice Wembangomo
61'
 
Sivert Gussiaas
Marcos Celorrio
73'
 
Валес Марк
Куртович Виллиам
76'
Странд Петтер
Ордагич Амер
 
81'
 
Vidar Ari Jonsson2
85'
Erland Hustad
Daouda Bamba
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 5 0.17
2. Daouda Bamba 3 0.1
3. Тейлор Роберт 2 0.07
4. Daniel A. Pedersen 1 0.03
5. Erland Hustad 1 0.03
6. Хауген Фредрик 0 0
7. Бармен Кристоффер 0 0
8. Тенисте Тайо 0 0
9. Кристиансен Рубен 0 0
10. Странд Петтер 0 0
11. Грогор Томас 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lars Grorud 1 0.03
2. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
3. Rufo Herraiz 1 0.03
4. Sivert Gussiaas 1 0.03
5. Marcos Celorrio 1 (1) 0.03
6. Vidar Ari Jonsson2 0 0
7. Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Форрен Вегард 2 0
2. Аамада Али 2 0
3. Ордагич Амер 2 0
4. Кумсан Джилберт 2 0
5. Акоста Бисмарк 2 0
6. Тенисте Тайо 1 0
7. Бармен Кристоффер 1 0
8. Daniel A. Pedersen 1 0
9. Странд Петтер 1 0
10. Erland Hustad 1 0
11. Ole Kolskogen 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Vidar Ari Jonsson2 4 0
2. Пальссон Эмиль 2 1
3. Lars Grorud 2 0
4. Rufo Herraiz 2 0
5. Куртович Виллиам 1 0
6. Erik Naesbak Brenden 1 0
7. Sander Moen Foss 1 0
8. George Nuah Gibson 1 0
9. Peder Meen Johansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 40% (4) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 0
 Саннефьёрд 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн
Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане Бранн 1:0 Хорсенс Бранн 1:5 Викинг Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн Бранн 1:1 Будё-Глимт
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд
Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Бранн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Бранн 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Бранн Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 5:0 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Саннефьёрд Типпелиген Бранн 0:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 7 7 0 0 30 - 7 21
2. Мольде 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Бранн 7 4 1 2 12 - 11 13
4. Волеренга 7 3 3 1 10 - 10 12
5. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
6. Стабек 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Одд 7 3 1 3 12 - 9 10
8. Кристиансунд 7 2 4 1 16 - 11 10
9. Стрёмсгодсет 7 2 3 2 9 - 12 9
10. Мьёндален 7 2 2 3 7 - 7 8
11. Хёугесунн 7 2 2 3 6 - 13 8
12. Сарпсборг-08 7 2 0 5 7 - 8 6
13. Викинг 7 1 2 4 8 - 13 5
14. Саннефьёрд 7 1 1 5 5 - 14 4
15. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 7 0 3 4 10 - 25 3
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