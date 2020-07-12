Бранн
3:1
Конец матча
Стадион: Бранн Зрители: 200
Саннефьёрд
1:0
7' ГолТейлор Роберт
2:0
9' ГолКумсан Джилберт
10' Желтая карточкаФоррен Вегард
3:0
12' ГолКумсан Джилберт
3:0
20' Не забитый пенальтиRufo Herraiz
22' Желтая карточкаАамада Али
3:1
23' ПенальтиMarcos Celorrio
41' Желтая карточкаАкоста Бисмарк
50' Желтая карточкаОрдагич Амер
51' Желтая карточкаКуртович Виллиам
81' Желтая карточкаVidar Ari Jonsson2
30
Аамада
Али
10
Ордагич
Амер
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Sander Risan
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
7'
1:0
9'
2:0
10'
12'
3:0
20'
3:0
22'
23'
3:1
41'
50'
51'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|5
|0.17
|2.
|Daouda Bamba
|3
|0.1
|3.
|Тейлор Роберт
|2
|0.07
|4.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0.03
|5.
|Erland Hustad
|1
|0.03
|6.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|7.
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|8.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|9.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|10.
|Странд Петтер
|0
|0
|11.
|Грогор Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lars Grorud
|1
|0.03
|2.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.03
|3.
|Rufo Herraiz
|1
|0.03
|4.
|Sivert Gussiaas
|1
|0.03
|5.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.03
|6.
|Vidar Ari Jonsson2
|0
|0
|7.
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Форрен Вегард
|2
|0
|2.
|Аамада Али
|2
|0
|3.
|Ордагич Амер
|2
|0
|4.
|Кумсан Джилберт
|2
|0
|5.
|Акоста Бисмарк
|2
|0
|6.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|7.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|8.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|9.
|Странд Петтер
|1
|0
|10.
|Erland Hustad
|1
|0
|11.
|Ole Kolskogen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Vidar Ari Jonsson2
|4
|0
|2.
|Пальссон Эмиль
|2
|1
|3.
|Lars Grorud
|2
|0
|4.
|Rufo Herraiz
|2
|0
|5.
|Куртович Виллиам
|1
|0
|6.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0
|7.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|8.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|9.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|40% (4)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|0
|Саннефьёрд
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд
Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|7
|7
|0
|0
|30 - 7
|21
|2.
|Мольде
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|3.
|Бранн
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|4.
|Волеренга
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|5.
|Русенборг
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|6.
|Стабек
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|Кристиансунд
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|Мьёндален
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|11.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|6 - 13
|8
|12.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|13.
|Викинг
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|14.
|Саннефьёрд
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|15.
|Старт
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|16.
|Олесунн
|7
|0
|3
|4
|10 - 25
|3