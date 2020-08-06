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АИК
1:2
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
6' Желтая карточка
Окуму Джозеф
0:1
18' Гол
Фрик Пер
32' Желтая карточка
Бауи Набиль
33' Желтая карточка
Фрик Пер
0:2
39' Гол
Jesper Karlsson1
1:2
89' Гол
Гойтом Хенок
90' Желтая карточка
Eric Kahl
90'+6
31
Хаугор
Якоб
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
20
Линдквист
Расмус
24
Рашиди
Херади
7
Ларссон
Себастьян
18
Хуссейн
Билаль
10
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
14
Paulos
Abraham
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
33
Нильсен
Сиверт
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
АИК
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

6'
 
Окуму Джозеф
18'
0:1
Фрик Пер
32'
Бауи Набиль
 
33'
 
Фрик Пер
39'
0:2
Jesper Karlsson1
(Ольссон Симон)
47'
Мишель Феликс
Рашиди Херади
 
59'
Сильва Стефан
Бауи Набиль
 
59'
Eric Kahl
Линдквист Расмус
 
74'
 
Robert Gojani
Нильсен Сиверт
75'
 
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
75'
 
Gustav Henriksson
Окуму Джозеф
81'
 
Simon Strand
Jesper Karlsson1
88'
Димитриадис Панайотис
Хуссейн Билаль
 
89'
Гойтом Хенок
(Сильва Стефан)
1:2
90'
Eric Kahl
 
90'
 
Хуммет Денис
Rasmus Alm

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 4 0.31
2. Paulos Abraham 2 0.15
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.15
4. Хуссейн Билаль 2 0.15
5. Асани Ясир 1 0.08
6. Robin Tihi 1 0.08
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
8. Хаугор Якоб 0 0
9. Сильва Стефан 0 0
10. Рашиди Херади 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 6 (2) 0.46
2. Rasmus Alm 4 0.31
3. Фрик Пер 4 0.31
4. Gustav Henriksson 2 0.15
5. Нильсен Сиверт 1 0.08
6. Холмен Самуэль 1 0.08
7. Хольст Фредерик 1 0.08
8. Jacob Ondrejka 1 0.08
9. Ларссон Юхан 0 0
10. Ольссон Симон 0 0
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Хуссейн Билаль 3 0
3. Eric Kahl 3 0
4. Ларссон Себастьян 2 0
5. Бауи Набиль 2 0
6. Гранли Даниэль 2 0
7. Офори Эбенезер 2 0
8. Гойтом Хенок 1 0
9. Стаматопулос Кенни 1 0
10. Линдквист Расмус 1 0
11. Мишель Феликс 1 0
12. Enock Kofi Adu1 1 0
13. Tom Strannegaard 1 0
14. Paulos Abraham 1 0
15. Robin Tihi 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 3 1
2. Фрик Пер 3 0
3. Холмен Самуэль 1 1
4. Нильсен Сиверт 2 0
5. Вяйсянен Лео 2 0
6. Ольссон Симон 2 0
7. Окуму Джозеф 2 0
8. Jacob Ondrejka 2 0
9. Robert Gojani 1 0
10. Хольст Фредерик 1 0
11. Rasmus Alm 1 0
12. Хуммет Денис 1 0
13. Ларссон Юхан 1 0
14. Gustav Henriksson 1 0
15. Jesper Karlsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 10% (1) 0 10% (1) 40% (4) 20% (2) 20% (2)
 Эльфсборг 15.79% (3) 10.53% (2) 31.58% (6) 5.26% (1) 26.32% (5) 10.53% (2)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК
АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден
Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

АИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 АИК Аллсвенскан
АИК 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 13 8 4 1 28 - 12 28
2. Норрчёпинг 13 7 4 2 29 - 17 25
3. Эльфсборг 13 6 6 1 22 - 18 24
4. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
5. Хеккен 13 5 6 2 24 - 13 21
6. Сириус 13 4 6 3 21 - 21 18
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
9. Эребру 13 4 4 5 13 - 15 16
10. Мьельбю 13 4 4 5 14 - 20 16
11. АИК 13 3 4 6 12 - 19 13
12. Гётеборг 13 2 7 4 15 - 20 13
13. Фалькенберг 13 2 6 5 15 - 20 12
14. Эстерсунд 13 2 6 5 11 - 17 12
15. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
16. Кальмар 13 2 3 8 14 - 22 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Jesper Karlsson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Бауи Набиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Окуму Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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