АИК
1:2
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Эльфсборг
6' Желтая карточкаОкуму Джозеф
0:1
18' ГолФрик Пер
32' Желтая карточкаБауи Набиль
33' Желтая карточкаФрик Пер
0:2
39' ГолJesper Karlsson1
1:2
89' ГолГойтом Хенок
90' Желтая карточкаEric Kahl
31
Хаугор
Якоб
10
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Robin Tihi
-
-
29 Eric Kahl
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
6'
18'
0:1
32'
33'
39'
89'
1:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|4
|0.31
|2.
|Paulos Abraham
|2
|0.15
|3.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.15
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.15
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.08
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.08
|7.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|8.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|9.
|Сильва Стефан
|0
|0
|10.
|Рашиди Херади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|6 (2)
|0.46
|2.
|Rasmus Alm
|4
|0.31
|3.
|Фрик Пер
|4
|0.31
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.15
|5.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.08
|6.
|Холмен Самуэль
|1
|0.08
|7.
|Хольст Фредерик
|1
|0.08
|8.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.08
|9.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|10.
|Ольссон Симон
|0
|0
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|5
|0
|2.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|3.
|Eric Kahl
|3
|0
|4.
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|5.
|Бауи Набиль
|2
|0
|6.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|7.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|8.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|9.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|10.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|11.
|Мишель Феликс
|1
|0
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1
|0
|13.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|14.
|Paulos Abraham
|1
|0
|15.
|Robin Tihi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|3
|1
|2.
|Фрик Пер
|3
|0
|3.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|4.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|5.
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|6.
|Ольссон Симон
|2
|0
|7.
|Окуму Джозеф
|2
|0
|8.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|9.
|Robert Gojani
|1
|0
|10.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|11.
|Rasmus Alm
|1
|0
|12.
|Хуммет Денис
|1
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|1
|0
|14.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|15.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|10% (1)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|Эльфсборг
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден
Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
АИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
АИК 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|2.
|Норрчёпинг
|13
|7
|4
|2
|29 - 17
|25
|3.
|Эльфсборг
|13
|6
|6
|1
|22 - 18
|24
|4.
|Юргорден
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|5.
|Хеккен
|13
|5
|6
|2
|24 - 13
|21
|6.
|Сириус
|13
|4
|6
|3
|21 - 21
|18
|7.
|Хаммарбю
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|8.
|Варберг БоИС
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|9.
|Эребру
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|10.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|АИК
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|12.
|Гётеборг
|13
|2
|7
|4
|15 - 20
|13
|13.
|Фалькенберг
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|15.
|Хельсинборг
|13
|1
|7
|5
|10 - 20
|10
|16.
|Кальмар
|13
|2
|3
|8
|14 - 22
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0