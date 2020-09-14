Хеккен
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Бравида Арена
Сириус
17
Adam
Staahl
25
Jamie
Roche
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Adam StaahlЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|6
|0.33
|2.
|Leo Bengtsson
|6
|0.33
|3.
|Ирандуст Далехо
|5 (1)
|0.28
|4.
|Ясин Ахмед
|2
|0.11
|5.
|Patrik Waalemark
|2
|0.11
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|7.
|Жута Леонард
|1
|0.06
|8.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.06
|9.
|Ali Youssef
|1
|0.06
|10.
|Тойвио Йоона
|1
|0.06
|11.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.06
|12.
|Нильссон Хокан
|1
|0.06
|13.
|Adam Andersson II
|1
|0.06
|14.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|15.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|16.
|Марич Аднан
|0
|0
|17.
|Туоминен Яссе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|9 (2)
|0.5
|2.
|Yukiya Sugita
|6
|0.33
|3.
|Саид Мохаммед
|5 (5)
|0.28
|4.
|Андерссон Элиас
|4
|0.22
|5.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.22
|6.
|Axel Bjoernstroem
|3
|0.17
|7.
|Karl Larsson
|0
|0
|8.
|Тор Никлас
|0
|0
|9.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|4.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|5.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0
|7.
|Godswill Ekpolo
|2
|0
|8.
|Leo Bengtsson
|2
|0
|9.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|10.
|Жута Леонард
|1
|0
|11.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|12.
|Марич Аднан
|1
|0
|13.
|Туоминен Яссе
|1
|0
|14.
|Ясин Ахмед
|1
|0
|15.
|Ali Youssef
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|2.
|Бьоркстрём Тим
|4
|0
|3.
|Adam Hellborg
|4
|0
|4.
|Karl Larsson
|3
|0
|5.
|Сисей Кебба
|2
|0
|6.
|Ярль Даниель
|2
|0
|7.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|8.
|Юнссон Лукас
|2
|0
|9.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0
|10.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|11.
|Hjalmar Ekdal
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|20% (6)
|20% (6)
|20% (6)
|16.67% (5)
|Сириус
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен
Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс
Сириус Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг
Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|20
|11
|7
|2
|38 - 20
|40
|2.
|Хеккен
|0:0
|19
|9
|7
|3
|31 - 17
|34
|3.
|Эльфсборг
|19
|8
|9
|2
|31 - 25
|33
|4.
|Юргорден
|19
|9
|4
|6
|29 - 21
|31
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|20
|8
|6
|6
|40 - 30
|30
|6.
|Сириус
|0:0
|19
|7
|8
|4
|32 - 29
|29
|7.
|Хаммарбю
|20
|7
|8
|5
|30 - 28
|29
|8.
|Варберг БоИС
|19
|7
|5
|7
|30 - 28
|26
|9.
|Эстерсунд
|0:0
|20
|6
|8
|6
|19 - 21
|26
|10.
|Мьельбю
|19
|6
|6
|7
|27 - 30
|24
|11.
|Эребру
|0:0
|20
|6
|6
|8
|23 - 28
|24
|12.
|Гётеборг
|20
|3
|11
|6
|24 - 32
|20
|13.
|АИК
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|14.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|15.
|Кальмар
|0:0
|20
|3
|7
|10
|22 - 33
|16
|16.
|Фалькенберг
|19
|2
|7
|10
|20 - 33
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.00
|1.15
|4.10
|1.21
|—
|—
|2.45
|1.51
|2.12
|1.72
|1.98
|1.83
|1.75
|2.08
|1.61
|2.31
|1.32
|3.25
|1.23
|3.85
|1.10
|6.30
|1.08
|6.90
|1.02
|12.00
|—
|—
|11.25
|1.01
|10.50
|1.02
|4.85
|1.17
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.91
|1.88
|—
|—
|1.63
|2.22
|1.33
|3.10
|1.18
|4.20
|1.07
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.86
|1.03
|11.22
|1.03
|4.87
|1.17
|4.05
|1.23
|—
|—
|2.46
|1.53
|—
|—
|1.95
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.32
|1.32
|3.31
|1.24
|3.94
|1.10
|6.63
|1.09
|7.01
|1.03
|12.26
|1.02
|12.70
|—
|—
|—
|—
|5.39
|1.18
|—
|—
|2.83
|1.47
|2.59
|1.54
|2.30
|1.67
|2.01
|1.88
|1.76
|2.15
|1.61
|2.43
|—
|—
|1.22
|4.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.46
|1.51
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.23
|3.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.15
|5.45
|—
|—
|—
|—
|3.51
|1.29
|—
|—
|2.41
|1.55
|—
|—
|1.61
|2.28
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.16
|5.05
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|3.11
|1.40
|2.47
|1.59
|1.87
|2.02
|1.61
|2.43
|1.41
|3.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—