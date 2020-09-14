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  3. Швеция
Хеккен
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Сириус
0' 4'
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
1
Юнссон
Лукас
17
Adam
Staahl
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
99
Nahom
Girmai
Netabay
25
Jamie
Roche
10
Андерссон
Элиас
26
Саид
Мохаммед
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
Хеккен
4-3-3
Сириус
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.33
2. Leo Bengtsson 6 0.33
3. Ирандуст Далехо 5 (1) 0.28
4. Ясин Ахмед 2 0.11
5. Patrik Waalemark 2 0.11
6. Берггрен Густав 2 0.11
7. Жута Леонард 1 0.06
8. Фрайберг Эрик 1 0.06
9. Ali Youssef 1 0.06
10. Тойвио Йоона 1 0.06
11. Alexander Faltsetas 1 0.06
12. Нильссон Хокан 1 0.06
13. Adam Andersson II 1 0.06
14. Линдгрен Расмус 0 0
15. Godswill Ekpolo 0 0
16. Марич Аднан 0 0
17. Туоминен Яссе 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 9 (2) 0.5
2. Yukiya Sugita 6 0.33
3. Саид Мохаммед 5 (5) 0.28
4. Андерссон Элиас 4 0.22
5. Nahom Girmai Netabay 4 0.22
6. Axel Bjoernstroem 3 0.17
7. Karl Larsson 0 0
8. Тор Никлас 0 0
9. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Фрайберг Эрик 2 0
4. Люндберг Виктор 2 0
5. Абрахамссон Петер 2 0
6. Берггрен Густав 2 0
7. Godswill Ekpolo 2 0
8. Leo Bengtsson 2 0
9. Тойвио Йоона 1 0
10. Жута Леонард 1 0
11. Содерлунд Александер 1 0
12. Марич Аднан 1 0
13. Туоминен Яссе 1 0
14. Ясин Ахмед 1 0
15. Ali Youssef 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 4 0
2. Бьоркстрём Тим 4 0
3. Adam Hellborg 4 0
4. Karl Larsson 3 0
5. Сисей Кебба 2 0
6. Ярль Даниель 2 0
7. Stefano Holmquist 2 0
8. Юнссон Лукас 2 0
9. Nahom Girmai Netabay 2 0
10. Саид Мохаммед 1 0
11. Hjalmar Ekdal 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 6.67% (2) 16.67% (5) 20% (6) 20% (6) 20% (6) 16.67% (5)
 Сириус 12.9% (4) 19.35% (6) 9.68% (3) 19.35% (6) 22.58% (7) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен
Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг
Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 5
Сириус 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Сириус Аллсвенскан
Сириус 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Сириус Аллсвенскан Хеккен 8:0 Сириус Суперэттан Сириус 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 0:0 19 9 7 3 31 - 17 34
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
5. Норрчёпинг 0:0 20 8 6 6 40 - 30 30
6. Сириус 0:0 19 7 8 4 32 - 29 29
7. Хаммарбю 20 7 8 5 30 - 28 29
8. Варберг БоИС 19 7 5 7 30 - 28 26
9. Эстерсунд 0:0 20 6 8 6 19 - 21 26
10. Мьельбю 19 6 6 7 27 - 30 24
11. Эребру 0:0 20 6 6 8 23 - 28 24
12. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
13. АИК 19 4 6 9 16 - 25 18
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 0:0 20 3 7 10 22 - 33 16
16. Фалькенберг 19 2 7 10 20 - 33 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Сириус
1.77
4.32
5.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хеккен 0:0 Сириус онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.68 4.10 4.65
1.64 4.30 3.95
1.77 3.88 4.30
1.68 4.06 4.76
1.67 4.32 5.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.00 1.15 4.10 1.21 2.45 1.51 2.12 1.72 1.98 1.83 1.75 2.08 1.61 2.31 1.32 3.25 1.23 3.85 1.10 6.30 1.08 6.90 1.02 12.00
11.25 1.01 10.50 1.02 4.85 1.17 4.20 1.23 2.56 1.57 1.91 1.88 1.63 2.22 1.33 3.10 1.18 4.20 1.07 6.60
11.86 1.03 11.22 1.03 4.87 1.17 4.05 1.23 2.46 1.53 1.95 1.83 1.59 2.32 1.32 3.31 1.24 3.94 1.10 6.63 1.09 7.01 1.03 12.26 1.02 12.70
5.39 1.18 2.83 1.47 2.59 1.54 2.30 1.67 2.01 1.88 1.76 2.15 1.61 2.43 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.46 1.51 1.63 2.28 1.23 3.85
3.30 1.33 2.40 1.57 1.65 2.24 1.26 3.85 1.15 5.45
3.51 1.29 2.41 1.55 1.61 2.28 1.23 4.05 1.16 5.05 1.04 10.16 1.03 11.22
3.11 1.40 2.47 1.59 1.87 2.02 1.61 2.43 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.73 1.52 2.44 1.31 3.25
4.95 1.18 3.85 1.26 2.00 1.81 1.55 2.50 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.33
1.61 2.28
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
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