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  3. Швеция
Хеккен
1:1
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
0:1
54' Гол
Axel Bjoernstroem
76' Желтая карточка
Godswill Ekpolo
83' Желтая карточка
Берггрен Густав
90' Желтая карточка
Бьоркстрём Тим
1:1
90' Пенальти
Туоминен Яссе
90'+7
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
1
Юнссон
Лукас
17
Adam
Staahl
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
99
Nahom
Girmai
Netabay
25
Jamie
Roche
10
Андерссон
Элиас
26
Саид
Мохаммед
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
Хеккен
4-3-3
Сириус
4-3-1-2

Ход матча

54'
0:1
Axel Bjoernstroem
(Yukiya Sugita)
68'
 
Карлссон Йохан
Nahom Girmai Netabay
72'
Patrik Waalemark
Ясин Ахмед
 
72'
Туоминен Яссе
Содерлунд Александер
 
76'
Godswill Ekpolo
 
76'
 
Karl Larsson
Саид Мохаммед
83'
Берггрен Густав
 
85'
Alexander Faltsetas
Берггрен Густав
 
86'
 
Тор Никлас
Jamie Roche
86'
 
Simon Gefvert
Yukiya Sugita
89'
Хаммар Юхан
Ирандуст Далехо
 
89'
Люндберг Виктор
Godswill Ekpolo
 
90'
 
Бьоркстрём Тим
90'
Туоминен Яссе
1:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 24 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.32
2. Leo Bengtsson 6 0.32
3. Ирандуст Далехо 5 (1) 0.26
4. Ясин Ахмед 2 0.11
5. Patrik Waalemark 2 0.11
6. Берггрен Густав 2 0.11
7. Жута Леонард 1 0.05
8. Фрайберг Эрик 1 0.05
9. Ali Youssef 1 0.05
10. Туоминен Яссе 1 (1) 0.05
11. Тойвио Йоона 1 0.05
12. Alexander Faltsetas 1 0.05
13. Нильссон Хокан 1 0.05
14. Adam Andersson II 1 0.05
15. Линдгрен Расмус 0 0
16. Godswill Ekpolo 0 0
17. Марич Аднан 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 9 (2) 0.47
2. Yukiya Sugita 6 0.32
3. Саид Мохаммед 5 (5) 0.26
4. Axel Bjoernstroem 4 0.21
5. Андерссон Элиас 4 0.21
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.21
7. Karl Larsson 0 0
8. Тор Никлас 0 0
9. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Берггрен Густав 3 0
4. Godswill Ekpolo 3 0
5. Фрайберг Эрик 2 0
6. Люндберг Виктор 2 0
7. Абрахамссон Петер 2 0
8. Leo Bengtsson 2 0
9. Тойвио Йоона 1 0
10. Жута Леонард 1 0
11. Содерлунд Александер 1 0
12. Марич Аднан 1 0
13. Туоминен Яссе 1 0
14. Ясин Ахмед 1 0
15. Ali Youssef 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Бьоркстрём Тим 5 0
2. Андерссон Элиас 4 0
3. Adam Hellborg 4 0
4. Karl Larsson 3 0
5. Сисей Кебба 2 0
6. Ярль Даниель 2 0
7. Stefano Holmquist 2 0
8. Юнссон Лукас 2 0
9. Nahom Girmai Netabay 2 0
10. Саид Мохаммед 1 0
11. Hjalmar Ekdal 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 6.45% (2) 16.13% (5) 19.35% (6) 19.35% (6) 19.35% (6) 19.35% (6)
 Сириус 12.5% (4) 18.75% (6) 9.38% (3) 21.88% (7) 21.88% (7) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен
Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг
Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 5
Сириус 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Сириус Аллсвенскан
Сириус 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Сириус Аллсвенскан Хеккен 8:0 Сириус Суперэттан Сириус 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 19 9 7 3 32 - 18 34
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Норрчёпинг 20 9 5 6 42 - 30 32
5. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
6. Сириус 19 7 8 4 33 - 30 29
7. Хаммарбю 20 7 8 5 30 - 28 29
8. Варберг БоИС 19 7 5 7 30 - 28 26
9. Эстерсунд 20 6 8 6 19 - 21 26
10. Мьельбю 19 6 6 7 27 - 30 24
11. Эребру 20 6 6 8 23 - 28 24
12. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
13. АИК 19 4 6 9 16 - 25 18
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 20 3 6 11 22 - 35 15
16. Фалькенберг 19 2 7 10 20 - 33 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • 45'
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 6.50 1.11
15.00 3.35 1.33
1.77 3.88 4.30
1.68 4.06 4.76
32.84 5.19 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.50 1.18 12.00 1.01 1.85 1.90 4.10 1.21 1.11 5.80 2.12 1.72 1.98 1.83 1.75 2.08 1.11 5.80 1.32 3.25 1.04 9.00 1.10 6.30 1.04 9.00 1.02 12.00
11.25 1.01 10.50 1.02 4.85 1.17 4.20 1.23 2.56 1.57 1.91 1.88 1.63 2.22 1.33 3.08 1.18 4.20 1.07 6.60
11.86 1.03 11.22 1.03 4.87 1.17 4.05 1.23 2.46 1.53 1.95 1.83 1.59 2.32 1.32 3.31 1.24 3.94 1.10 6.63 1.09 7.01 1.03 12.26 1.02 12.70
4.83 1.20 3.46 1.33 2.41 1.61 1.50 2.67 1.29 3.78 1.75 2.16 1.47 2.78 1.34 3.40 1.67 2.29 1.46 2.82 1.71 2.21 1.31 3.59 1.20 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.47 2.55 2.46 1.51 1.04 9.00 1.23 3.85 1.04 9.00
3.30 1.33 2.40 1.57 1.65 2.24 1.26 3.85 1.15 5.45
3.51 1.29 2.41 1.55 1.61 2.28 1.23 4.05 1.16 5.05 1.04 10.16 1.03 11.22
1.24 4.23 1.12 6.64 1.39 3.12 1.26 3.98 1.56 2.51 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.73 1.52 2.44 1.31 3.25
4.95 1.18 3.95 1.25 2.00 1.81 1.55 2.50 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
1.61 2.28
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
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