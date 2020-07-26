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  3. Швеция
Фалькенберг
2:0
Перерыв

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1:0
23' Гол
Кристоффер Карлссон
2:0
31' Гол
Edi Sylisufaj
44' Желтая карточка
Tobias Englund
16
Норинг
Виктор
33
Юза
Тибор
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
25
Tobias
Englund
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
6
Веде
Антон
12
Кристоффер
Карлссон
11
Чибуйке
Джон
17
Edi
Sylisufaj
1
Петтерссон
Исак
2
Кастегрен
Хенрик
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
14
Бинаку
Эгзон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
13
Ishaq
Abdulrazak
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
Фалькенберг
4-2-3-1
Норрчёпинг
4-3-3

Ход матча

23'
Кристоффер Карлссон
1:0
31'
Edi Sylisufaj
(Чибуйке Джон)
2:0
44'
Tobias Englund
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.16
2. Бьёркенгрен Йон 1 0.03
3. Кристоффер Карлссон 1 0.03
4. Nsima Peter 1 0.03
5. Юханссон Карл II 1 0.03
6. Tobias Karlsson1 1 0.03
7. Чибуйке Джон 0 0
8. Tobias Englund 0 0
9. Karl Soederstroem 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 7 (1) 0.23
2. Лауритсен Расмус 4 0.13
3. Хакшабанович Сеад 3 0.1
4. Терн Симон 2 0.06
5. Герсон Ларс 2 (1) 0.06
6. Pontus Almqvist 2 0.06
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
8. Леви Джонатан 1 0.03
9. Кастегрен Хенрик 1 0.03
10. Ishaq Abdulrazak 1 0.03
11. Блумквист Андреас 0 0
12. Смит Эрик 0 0
13. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 2 1
2. Матисен Маркус 3 0
3. Эрикссон Якоб 2 0
4. Ван Лой Сандер 2 0
5. Бьёркенгрен Йон 2 0
6. Tobias Karlsson1 2 0
7. Johan Brattberg 0 1
8. Кристоффер Карлссон 1 0
9. Чибуйке Джон 1 0
10. Nsima Peter 1 0
11. Юханссон Карл II 1 0
12. Edi Sylisufaj 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 3 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
4. Терн Симон 1 0
5. Хакшабанович Сеад 1 0
6. Дагерстоль Филип 1 0
7. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 14.29% (1) 42.86% (3) 0 0 42.86% (3) 0
 Норрчёпинг 15% (3) 20% (4) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 20% (4)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд
АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 5:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 0:2 11 7 2 2 24 - 13 23
2. Эльфсборг 1:1 11 5 5 1 15 - 12 20
3. Мальмё 10 5 4 1 16 - 9 19
4. Хеккен 0:0 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Сириус 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Варберг БоИС 1:1 11 4 3 4 14 - 12 15
7. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Эребру 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Хаммарбю 10 3 3 4 9 - 14 12
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Гётеборг 0:0 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Фалькенберг 2:0 11 2 4 5 11 - 15 10
14. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
15. Хельсинборг 10 1 5 4 8 - 15 8
16. Кальмар 10 2 1 7 12 - 17 7
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Tobias Englund получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Edi Sylisufaj бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кристоффер Карлссон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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