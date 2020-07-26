Фалькенберг
3:3
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Норрчёпинг
1:0
23' ГолКристоффер Карлссон
2:0
31' ГолEdi Sylisufaj
44' Желтая карточкаTobias Englund
2:1
58' ГолPontus Almqvist
2:2
68' ГолЛеви Джонатан
87' Желтая карточкаЛеви Джонатан
3:2
89' ГолKarl Soederstroem
90' Желтая карточкаЮханссон Карл II
3:3
90' ПенальтиХакшабанович Сеад
90' Вторая желтая карточкаЮханссон Карл II
33
Юза
Тибор
11
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Lorik Ademi
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Manasse Kusu
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
23'
31'
2:0
44'
58'
2:1
68'
87'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.16
|2.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|3.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0.03
|4.
|Nsima Peter
|1
|0.03
|5.
|Karl Soederstroem
|1
|0.03
|6.
|Юханссон Карл II
|1
|0.03
|7.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.03
|8.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|9.
|Tobias Englund
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|7 (1)
|0.23
|2.
|Хакшабанович Сеад
|4 (1)
|0.13
|3.
|Лауритсен Расмус
|4
|0.13
|4.
|Pontus Almqvist
|3
|0.1
|5.
|Леви Джонатан
|2
|0.06
|6.
|Терн Симон
|2
|0.06
|7.
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.06
|8.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.03
|9.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.03
|10.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.03
|11.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|12.
|Смит Эрик
|0
|0
|13.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|2
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|2
|1
|3.
|Матисен Маркус
|3
|0
|4.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|5.
|Ван Лой Сандер
|2
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|7.
|Tobias Karlsson1
|2
|0
|8.
|Johan Brattberg
|0
|1
|9.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|10.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|11.
|Nsima Peter
|1
|0
|12.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|3
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|4.
|Терн Симон
|1
|0
|5.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|6.
|Дагерстоль Филип
|1
|0
|7.
|Леви Джонатан
|1
|0
|8.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|Норрчёпинг
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд
АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Фалькенберг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 5:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|3.
|Мальмё
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|4.
|Хеккен
|11
|4
|6
|1
|21 - 9
|18
|5.
|Сириус
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Эребру
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Хаммарбю
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|11.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Фалькенберг
|11
|1
|5
|5
|12 - 18
|8
|16.
|Кальмар
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0