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Хельсинборг
1:1
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
11' Желтая карточка
Ольсен Брандур
1:0
21' Гол
Max Svensson
29' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
31' Желтая карточка
Рандруп Андерс
38' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
83' Желтая карточка
Aimar Sher
90' Желтая карточка
Tim Soederstroem
1:1
90' Гол
Gustav Ludwigson
90' Желтая карточка
Имад Халили
90'+4
18
Alexander
Nilsson
7
Рандруп
Андерс
42
Дискеруд
Миккел
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
10
Rasmus
Joensson
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
15
Max
Svensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
David
Ousted
14
Tim
Soederstroem
13
Фенгер
Мадс
5
Фельман
Давид
3
Видгрен
Деннис
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
11
Родич
Владимир
17
Халили
Абдул
20
Качаниклич
Алекс
23
Aron
Johannsson1
Хельсинборг
4-4-2
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

11'
Ольсен Брандур
 
21'
Max Svensson
(Ольсен Брандур)
1:0
29'
Абубакари Мохаммед
 
31'
Рандруп Андерс
 
38'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
39'
Жигович Армин
Абубакари Мохаммед
 
46'
 
Aimar Sher
Родич Владимир
46'
 
Боянич Дарьян
Мартинссон-Нгуали Серж
64'
 
Gustav Ludwigson
Aron Johannsson1
66'
Jakob Voelkerling-Persson
Ольсен Брандур
 
72'
 
Имад Халили
Качаниклич Алекс
83'
 
Aimar Sher
89'
Assad Al Hamlawi
Ван ден Хурк Антони
 
89'
Emil Hellman
Max Svensson
 
90'
 
Tim Soederstroem
90'
1:1
Gustav Ludwigson
(Имад Халили)
90'
 
Имад Халили

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 14
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 2 0.06
2. Max Svensson 2 0.06
3. Ольсен Брандур 1 0.03
4. Alexander Timossi Andersson 1 0.03
5. Assad Al Hamlawi 1 0.03
6. Линдегор Андерс 1 0.03
7. Жигович Армин 1 0.03
8. Ольссон Мартин 0 0
9. Геро Альхаджи 0 0
10. Эрикссон Адам 0 0
11. Filip Sjoeberg1 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustav Ludwigson 4 0.13
2. Танкович Муамер 3 0.1
3. Паулиньо II 2 0.06
4. Качаниклич Алекс 1 0.03
5. Имад Халили 1 0.03
6. Халили Абдул 1 0.03
7. Фенгер Мадс 1 0.03
8. Андерсен Йеппе 0 0
9. Боянич Дарьян 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 4 0
2. Ван ден Хурк Антони 4 0
3. Ольсен Брандур 3 0
4. Ольссон Мартин 2 0
5. Дискеруд Миккел 2 0
6. Ravy Tsouka Dozi 2 0
7. Сисей Йозеф 2 0
8. Рандруп Андерс 1 0
9. Линдегор Андерс 1 0
10. Геро Альхаджи 1 0
11. Max Svensson 1 0
12. Alexander Timossi Andersson 1 0
13. Жигович Армин 1 0
14. Filip Sjoeberg1 1 0
15. Assad Al Hamlawi 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 4 0
2. Фенгер Мадс 3 0
3. Халили Абдул 3 0
4. Видгрен Деннис 3 0
5. Tim Soederstroem 3 0
6. Имад Халили 2 0
7. Паулиньо II 2 0
8. Aimar Sher 2 0
9. Richard Magyar 0 1
10. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
11. Качаниклич Алекс 1 0
12. Сандберг Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Хаммарбю 8.33% (1) 0 33.33% (4) 16.67% (2) 41.67% (5) 0

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю
Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 5:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Хаммарбю 0:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хаммарбю 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хельсинборг Шведский кубок Хаммарбю 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хельсинборг 5:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Хаммарбю 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 11 2 4 5 8 - 14 10
15. Хельсинборг 12 1 7 4 9 - 16 10
16. Кальмар 11 2 2 7 14 - 19 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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