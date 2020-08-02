Хельсинборг
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Хаммарбю
11' Желтая карточкаОльсен Брандур
1:0
21' ГолMax Svensson
29' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
31' Желтая карточкаРандруп Андерс
38' Желтая карточкаМартинссон-Нгуали Серж
83' Желтая карточкаAimar Sher
90' Желтая карточкаTim Soederstroem
1:1
90' ГолGustav Ludwigson
90' Желтая карточкаИмад Халили
15
Max
Svensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
- Нападающий
-
32 Emil Hellman
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Aimar Sher
-
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
11'
21'
1:0
31'
83'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 14
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0.06
|2.
|Max Svensson
|2
|0.06
|3.
|Ольсен Брандур
|1
|0.03
|4.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.03
|5.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.03
|6.
|Линдегор Андерс
|1
|0.03
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|8.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|0
|0
|10.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|11.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustav Ludwigson
|4
|0.13
|2.
|Танкович Муамер
|3
|0.1
|3.
|Паулиньо II
|2
|0.06
|4.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.03
|5.
|Имад Халили
|1
|0.03
|6.
|Халили Абдул
|1
|0.03
|7.
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|8.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|9.
|Боянич Дарьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|4
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|4
|0
|3.
|Ольсен Брандур
|3
|0
|4.
|Ольссон Мартин
|2
|0
|5.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|6.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|7.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|8.
|Рандруп Андерс
|1
|0
|9.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|10.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|11.
|Max Svensson
|1
|0
|12.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|13.
|Жигович Армин
|1
|0
|14.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|15.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|2.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|3.
|Халили Абдул
|3
|0
|4.
|Видгрен Деннис
|3
|0
|5.
|Tim Soederstroem
|3
|0
|6.
|Имад Халили
|2
|0
|7.
|Паулиньо II
|2
|0
|8.
|Aimar Sher
|2
|0
|9.
|Richard Magyar
|0
|1
|10.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|11.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|12.
|Сандберг Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Хаммарбю
|8.33% (1)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю
Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Хаммарбю 0:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хаммарбю 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хельсинборг Шведский кубок Хаммарбю 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хельсинборг 5:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мальмё
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Хаммарбю
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|10.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|11.
|АИК
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Фалькенберг
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Эстерсунд
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|15.
|Хельсинборг
|12
|1
|7
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Кальмар
|11
|2
|2
|7
|14 - 19
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0