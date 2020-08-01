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  3. Норвегия
Саннефьёрд
2:1
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
0:1
14' Гол
Брюнхильдсен Ола
1:1
18' Гол
Rufo Herraiz
27' Желтая карточка
Пальссон Эмиль
29' Желтая карточка
Fredrik Sjoelstad
41' Вторая желтая карточка
Fredrik Sjoelstad
57' Желтая карточка
Валес Марк
66' Желтая карточка
Sheriff Sinyan
66' Желтая карточка
Джеймс Леке
74' Желтая карточка
Erik Naesbak Brenden
85' Желтая карточка
Lars Grorud
2:1
90' Пенальти
Валес Марк
90'+7
1
Alexander
Hovdevik
II
13
Lars
Markmanrud
3
Валес
Марк
5
Кройцриглер
Мартин
21
Край
Антон
31
Peder
Meen
Johansen
6
Пальссон
Эмиль
23
Vidar
Ari
Jonsson2
18
Куртович
Виллиам
10
Rufo
Herraiz
7
Marcos
Celorrio
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
8
Fredrik
Sjoelstad
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
15
Кристенсен
Тобиас
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Саннефьёрд
4-2-3-1
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Брюнхильдсен Ола
(Хёуген Кристоффер)
18'
Rufo Herraiz
1:1
27'
Пальссон Эмиль
 
29'
 
Fredrik Sjoelstad
41'
 
Fredrik Sjoelstad
44'
 
Sheriff Sinyan
Кристенсен Тобиас
46'
Erik Naesbak Brenden
Пальссон Эмиль
 
57'
Валес Марк
 
64'
Lars Grorud
Peder Meen Johansen
 
66'
 
Sheriff Sinyan
66'
 
Джеймс Леке
73'
Sivert Gussiaas
Vidar Ari Jonsson2
 
74'
Erik Naesbak Brenden
 
75'
 
Квоеме Охи
Джеймс Леке
75'
 
Кнутсон Эрлинг
Хестад Эйрик
82'
 
Андерсен Эйрик Улланд
Брюнхильдсен Ола
82'
 
Henry Wingo
Педерсен Маркус Гольмгрен
85'
Lars Grorud
 
86'
Хансен Кристоффер
Marcos Celorrio
 
86'
Sander Moen Foss
Lars Markmanrud
 
90'
Валес Марк
2:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rufo Herraiz 3 0.1
2. Sivert Gussiaas 2 0.07
3. Erik Naesbak Brenden 1 0.03
4. Lars Grorud 1 0.03
5. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
6. Sander Moen Foss 1 0.03
7. Валес Марк 1 (1) 0.03
8. Marcos Celorrio 1 (1) 0.03
9. Куртович Виллиам 0 0
10. Vidar Ari Jonsson2 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 6 (1) 0.2
2. Хуссейн Эцаз 6 0.2
3. Квоеме Охи 4 (1) 0.13
4. Эйкрем Магнус 2 0.07
5. Хестад Эйрик 2 0.07
6. Кнутсон Эрлинг 2 0.07
7. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
8. Эурснес Фредрик 2 0.07
9. Хёуген Кристоффер 1 0.03
10. Кристенсен Тобиас 1 0.03
11. Кителано Йон 1 0.03
12. Henry Wingo 1 0.03
13. Брюнхильдсен Ола 1 0.03
14. Грегерсен Стиан 1 0.03
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
16. Martin Ellingsen 0 0
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 4 1
2. Erik Naesbak Brenden 4 0
3. Vidar Ari Jonsson2 4 0
4. Lars Grorud 3 0
5. Валес Марк 3 0
6. Rufo Herraiz 2 0
7. Lars Markmanrud 2 0
8. Хансен Кристоффер 1 0
9. Куртович Виллиам 1 0
10. Край Антон 1 0
11. Sander Moen Foss 1 0
12. George Nuah Gibson 1 0
13. Sander Risan 1 0
14. Peder Meen Johansen 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 2 1
2. Хуссейн Эцаз 3 0
3. Martin Bjoernbak 3 0
4. Fredrik Sjoelstad 1 1
5. Эйкрем Магнус 2 0
6. Эурснес Фредрик 2 0
7. Хестад Эйрик 2 0
8. Кристенсен Тобиас 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Martin Ellingsen 1 0
11. Sheriff Sinyan 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Henry Wingo 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Мольде 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 23.33% (7) 6.67% (2) 20% (6)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн
Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг
Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Саннефьёрд 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 3:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:3 Мольде Типпелиген
Саннефьёрд 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 6:1 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ Мольде 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 11 10 1 0 40 - 13 31
2. Мольде 12 9 1 2 34 - 13 28
3. Одд 11 6 1 4 18 - 13 19
4. Волеренга 0:1 12 5 4 3 14 - 15 19
5. Русенборг 11 5 3 3 16 - 8 18
6. Бранн 1:0 12 5 3 4 16 - 17 18
7. Стабек 11 4 5 2 15 - 14 17
8. Стрёмсгодсет 11 4 3 4 14 - 20 15
9. Кристиансунд 11 3 6 2 21 - 15 15
10. Саннефьёрд 12 4 1 7 11 - 20 13
11. Хёугесунн 11 3 3 5 7 - 16 12
12. Сарпсборг-08 11 3 2 6 10 - 12 11
13. Викинг 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Мьёндален 11 2 2 7 10 - 15 8
15. Олесунн 11 1 3 7 16 - 34 6
16. Старт 11 0 6 5 10 - 19 6
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