Саннефьёрд
2:1
Конец матча
Стадион: Комплетт.но Арена
Мольде
0:1
14' ГолБрюнхильдсен Ола
1:1
18' ГолRufo Herraiz
27' Желтая карточкаПальссон Эмиль
29' Желтая карточкаFredrik Sjoelstad
41' Вторая желтая карточкаFredrik Sjoelstad
57' Желтая карточкаВалес Марк
66' Желтая карточкаSheriff Sinyan
66' Желтая карточкаДжеймс Леке
74' Желтая карточкаErik Naesbak Brenden
85' Желтая карточкаLars Grorud
2:1
90' ПенальтиВалес Марк
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
16 Sander Risan
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
14'
18'
1:1
27'
57'
66'
66'
85'
90'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rufo Herraiz
|3
|0.1
|2.
|Sivert Gussiaas
|2
|0.07
|3.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0.03
|4.
|Lars Grorud
|1
|0.03
|5.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.03
|6.
|Sander Moen Foss
|1
|0.03
|7.
|Валес Марк
|1 (1)
|0.03
|8.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.03
|9.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|10.
|Vidar Ari Jonsson2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|6 (1)
|0.2
|2.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.2
|3.
|Квоеме Охи
|4 (1)
|0.13
|4.
|Эйкрем Магнус
|2
|0.07
|5.
|Хестад Эйрик
|2
|0.07
|6.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|7.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.07
|8.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.07
|9.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|10.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.03
|11.
|Кителано Йон
|1
|0.03
|12.
|Henry Wingo
|1
|0.03
|13.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.03
|14.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|16.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|17.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|18.
|Мострем Маттиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|4
|1
|2.
|Erik Naesbak Brenden
|4
|0
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|4
|0
|4.
|Lars Grorud
|3
|0
|5.
|Валес Марк
|3
|0
|6.
|Rufo Herraiz
|2
|0
|7.
|Lars Markmanrud
|2
|0
|8.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|9.
|Куртович Виллиам
|1
|0
|10.
|Край Антон
|1
|0
|11.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|12.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|13.
|Sander Risan
|1
|0
|14.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|2
|1
|2.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|3.
|Martin Bjoernbak
|3
|0
|4.
|Fredrik Sjoelstad
|1
|1
|5.
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|6.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|7.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|8.
|Кристенсен Тобиас
|2
|0
|9.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|10.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|11.
|Sheriff Sinyan
|1
|0
|12.
|Кителано Йон
|1
|0
|13.
|Henry Wingo
|1
|0
|14.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Мольде
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|20% (6)
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн
Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг
Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Саннефьёрд 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 6:1 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ Мольде 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|11
|10
|1
|0
|40 - 13
|31
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|34 - 13
|28
|3.
|Одд
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|4.
|Волеренга
|0:1
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|5.
|Русенборг
|11
|5
|3
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Бранн
|1:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 17
|18
|7.
|Стабек
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|8.
|Стрёмсгодсет
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|9.
|Кристиансунд
|11
|3
|6
|2
|21 - 15
|15
|10.
|Саннефьёрд
|12
|4
|1
|7
|11 - 20
|13
|11.
|Хёугесунн
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|13.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Мьёндален
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|15.
|Олесунн
|11
|1
|3
|7
|16 - 34
|6
|16.
|Старт
|11
|0
|6
|5
|10 - 19
|6