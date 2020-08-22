Кристиансунд
3:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Кристиансунд
Сарпсборг-08
52' Желтая карточкаФальк Аслак
1:0
53' ПенальтиПеллегрино Амаль
2:0
59' ГолКаллудра Лиридон
3:0
63' ГолПеллегрино Амаль
25
Erik
Holmen1
19
Коли
Алиу
22
Bent
Soermo
18
Аскар
Армин
- Основной состав
-
25 Erik Holmen1Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскар АрминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дианье КевинПолузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
52'
53'
1:0
59'
2:0
63'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|13 (2)
|0.87
|2.
|Каллудра Лиридон
|3
|0.2
|3.
|Бюэ Бендик
|3
|0.2
|4.
|Скарсем Олаус
|2
|0.13
|5.
|Аскар Армин
|2
|0.13
|6.
|Dan Peter Ulvestad
|2
|0.13
|7.
|Коли Алиу
|1
|0.07
|8.
|Sondre Soerli
|1
|0.07
|9.
|Bent Soermo
|1
|0.07
|10.
|Christophe Psyche
|1
|0.07
|11.
|Andreas Hopmark
|1 (1)
|0.07
|12.
|Christoffer Aasbak
|0
|0
|13.
|Erlend Sivertsen
|0
|0
|14.
|Paal Erik Ulvestad
|0
|0
|15.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|16.
|Мумбанья Фарис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|5 (4)
|0.33
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.27
|3.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.2
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0.13
|5.
|Ларсен Йорген
|1
|0.07
|6.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.07
|7.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.07
|8.
|Салетрос Антон
|0
|0
|9.
|Томассен Йоахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christophe Psyche
|2
|0
|2.
|Erlend Sivertsen
|2
|0
|3.
|Диоп Амиду
|2
|0
|4.
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|5.
|Dan Peter Ulvestad
|1
|0
|6.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|7.
|Andreas Hopmark
|1
|0
|8.
|Коли Алиу
|1
|0
|9.
|Paal Erik Ulvestad
|1
|0
|10.
|Скарсем Олаус
|1
|0
|11.
|Дианье Кевин
|1
|0
|12.
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|13.
|Аскар Армин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|4
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|4.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|5.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|6.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|7.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|8.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|9.
|Фальк Аслак
|1
|0
|10.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|11.
|Салетрос Антон
|1
|0
|12.
|Конте Бубакар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|29.63% (8)
|25.93% (7)
|Сарпсборг-08
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд
Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн
Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|6:0
|15
|13
|2
|0
|53 - 18
|41
|2.
|Мольде
|16
|11
|1
|4
|43 - 17
|34
|3.
|Одд
|15
|9
|1
|5
|23 - 17
|28
|4.
|Русенборг
|14
|7
|3
|4
|25 - 13
|24
|5.
|Кристиансунд
|3:0
|15
|6
|6
|3
|30 - 20
|24
|6.
|Волеренга
|0:1
|15
|6
|5
|4
|19 - 20
|23
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|15
|6
|1
|8
|17 - 25
|19
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 29
|19
|9.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|11.
|Хёугесунн
|3:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 22
|18
|12.
|Сарпсборг-08
|0:3
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|13.
|Мьёндален
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|14.
|Викинг
|0:0
|15
|3
|5
|7
|19 - 28
|14
|15.
|Старт
|0:6
|16
|2
|6
|8
|17 - 34
|12
|16.
|Олесунн
|1:3
|15
|1
|4
|10
|21 - 46
|7