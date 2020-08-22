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  3. Норвегия
Кристиансунд
3:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
52' Желтая карточка
Фальк Аслак
1:0
53' Пенальти
Пеллегрино Амаль
2:0
59' Гол
Каллудра Лиридон
3:0
63' Гол
Пеллегрино Амаль
72'
25
Erik
Holmen1
19
Коли
Алиу
6
Andreas
Hopmark
5
Dan
Peter
Ulvestad
22
Bent
Soermo
10
Каллудра
Лиридон
17
Скарсем
Олаус
7
Sondre
Soerli
18
Аскар
Армин
29
Мумбанья
Фарис
9
Пеллегрино
Амаль
31
Фальк
Аслак
5
Magnar
Oedegaard
22
Дюрестам
Микаэль
6
Несс Николай
7
Хальворсен
Уле
Йорген
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
16
Томассен
Йоахим
30
Абделлауйе
Мостафа
10
Ларсен
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
Кристиансунд
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

16'
Christophe Psyche
Dan Peter Ulvestad
 
52'
 
Фальк Аслак
53'
Пеллегрино Амаль
1:0
56'
 
Конте Бубакар
Солтведт Йоахим
59'
Каллудра Лиридон
2:0
63'
Пеллегрино Амаль
3:0
64'
 
Утвик Бьерн
Дюрестам Микаэль
64'
 
Боянг Сулайман
Абделлауйе Мостафа

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 13 (2) 0.87
2. Каллудра Лиридон 3 0.2
3. Бюэ Бендик 3 0.2
4. Скарсем Олаус 2 0.13
5. Аскар Армин 2 0.13
6. Dan Peter Ulvestad 2 0.13
7. Коли Алиу 1 0.07
8. Sondre Soerli 1 0.07
9. Bent Soermo 1 0.07
10. Christophe Psyche 1 0.07
11. Andreas Hopmark 1 (1) 0.07
12. Christoffer Aasbak 0 0
13. Erlend Sivertsen 0 0
14. Paal Erik Ulvestad 0 0
15. Serigne Mbaye 0 0
16. Мумбанья Фарис 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 5 (4) 0.33
2. Исмаила Кулибали 4 0.27
3. Солтведт Йоахим 3 0.2
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0.13
5. Ларсен Йорген 1 0.07
6. Mohamed Ofkir 1 0.07
7. Линнсет Йонатан 1 0.07
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Christophe Psyche 2 0
2. Erlend Sivertsen 2 0
3. Диоп Амиду 2 0
4. Каллудра Лиридон 1 0
5. Dan Peter Ulvestad 1 0
6. Кастрати Фламур 1 0
7. Andreas Hopmark 1 0
8. Коли Алиу 1 0
9. Paal Erik Ulvestad 1 0
10. Скарсем Олаус 1 0
11. Дианье Кевин 1 0
12. Мумбанья Фарис 1 0
13. Аскар Армин 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 4 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Ларсен Йорген 3 0
4. Исмаила Кулибали 3 0
5. Хальворсен Уле Йорген 2 0
6. Томассен Йоахим 2 0
7. Alexander Jakobsen 2 0
8. Линнсет Йонатан 2 0
9. Фальк Аслак 1 0
10. Magnar Oedegaard 1 0
11. Салетрос Антон 1 0
12. Конте Бубакар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 7.41% (2) 18.52% (5) 11.11% (3) 7.41% (2) 29.63% (8) 25.93% (7)
 Сарпсборг-08 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 35.29% (6) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд
Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн
Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Кристиансунд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 6:0 15 13 2 0 53 - 18 41
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 15 9 1 5 23 - 17 28
4. Русенборг 14 7 3 4 25 - 13 24
5. Кристиансунд 3:0 15 6 6 3 30 - 20 24
6. Волеренга 0:1 15 6 5 4 19 - 20 23
7. Саннефьёрд 1:0 15 6 1 8 17 - 25 19
8. Стрёмсгодсет 0:0 15 5 4 6 22 - 29 19
9. Бранн 14 5 3 6 18 - 21 18
10. Стабек 14 4 6 4 19 - 21 18
11. Хёугесунн 3:1 15 5 3 7 15 - 22 18
12. Сарпсборг-08 0:3 15 5 2 8 17 - 21 17
13. Мьёндален 14 4 2 8 12 - 18 14
14. Викинг 0:0 15 3 5 7 19 - 28 14
15. Старт 0:6 16 2 6 8 17 - 34 12
16. Олесунн 1:3 15 1 4 10 21 - 46 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 16'
    Дан-Петер Ульвестад уходит с поля. Кристоф Сайки выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Сарпсборг-08
2.20
5.30
4.10
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2.62 1.45
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2.70 1.42
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