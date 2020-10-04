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Русенборг
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Одд
0'
19' Желтая карточка
Рууд Эспен
1:0
42' Гол
Рейтан Эрленд Даль
65' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
2:0
70' Гол
Захариассен Кристоффер
2:1
74' Гол
Симович Робин
3:1
78' Гол
Исламович Дино
4:1
83' Пенальти
Исламович Дино
90'+4
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
25
Конате
Па
5
Шелбред
Пер-Сильян
7
Хенриксен
Маркус
8
Конрадсен
Андрес
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
18
Захариассен
Кристоффер
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
5
Риса
Бирк
8
Markus
Andre
Kaasa
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
9
Бакенга
Мушага
22
Симович
Робин
11
Рашани
Эльбасан
Русенборг
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

19'
 
Рууд Эспен
40'
Хеденстад Вегар
Конате Па
 
42'
Рейтан Эрленд Даль
(Хольсе Карло)
1:0
61'
Тагсет Эдвард
Хенриксен Маркус
 
65'
Тагсет Эдвард
 
70'
Захариассен Кристоффер
2:0
72'
 
Filip Roenningen Joergensen
Markus Andre Kaasa
74'
2:1
Симович Робин
(Бакенга Мушага)
78'
Исламович Дино
(Конрадсен Андрес)
3:1
80'
Адегбенро Самуэль
Шелбред Пер-Сильян
 
83'
Исламович Дино
4:1
84'
 
Kasper Lunding
Бакенга Мушага
84'
 
Нордквелле Фредрик
Joshua Kitolano
87'
 
Kevin Johnsen
Риса Бирк

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 10 (4) 0.5
2. Захариассен Кристоффер 10 0.5
3. Исламович Дино 8 (2) 0.4
4. Хольсе Карло 4 0.2
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.1
6. Ховланд Эвен 2 0.1
7. Осен Йермунд 2 0.1
8. Хеденстад Вегар 1 0.05
9. Трондсен Андерс 1 0.05
10. Тагсет Эдвард 1 0.05
11. Шелбред Пер-Сильян 1 0.05
12. Валсвик Густав 1 0.05
13. Лундему Мариус 1 0.05
14. Рейтан Эрленд Даль 1 0.05
15. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
16. Конрадсен Андрес 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 6 0.3
2. Рууд Эспен 5 (2) 0.25
3. Kasper Lunding 4 0.2
4. Рашани Эльбасан 3 0.15
5. Хофф Вебьёрн 3 0.15
6. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.15
7. Симович Робин 2 0.1
8. Joshua Kitolano 2 0.1
9. Markus Andre Kaasa 1 0.05
10. Риса Бирк 1 0.05
11. Нордквелле Фредрик 1 0.05
12. Качи 0 0
13. Bilal Njie 0 0
14. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 6 0
2. Хелланн Поль-Андре 4 0
3. Захариассен Кристоффер 4 0
4. Хеденстад Вегар 3 0
5. Трондсен Андерс 3 0
6. Тагсет Эдвард 3 0
7. Ховланд Эвен 2 0
8. Осен Йермунд 2 0
9. Мелинг Биргер 0 1
10. Региниуссен Торе 1 0
11. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
12. Рейтан Эрленд Даль 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 4 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Хофф Вебьёрн 2 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Россбах Сондре 1 0
8. Качи 1 0
9. Markus Andre Kaasa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 7.69% (3) 5.13% (2) 23.08% (9) 10.26% (4) 23.08% (9) 30.77% (12)
 Одд 18.92% (7) 10.81% (4) 18.92% (7) 10.81% (4) 18.92% (7) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн
Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг
Одд Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален
Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Одд 2:1 Русенборг Типпелиген Одд 4:5 Русенборг Товарищеские матчи Одд 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Одд Типпелиген
Русенборг 3:1 Одд Типпелиген Русенборг 2:2 Одд Кубок Одд 1:1 Русенборг Типпелиген Одд 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Одд Типпелиген Русенборг 1:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Одд Товарищеские матчи Русенборг 3:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 20 18 2 0 69 - 21 56
2. Русенборг 20 11 5 4 40 - 21 38
3. Мольде 20 12 1 7 48 - 24 37
4. Одд 20 11 2 7 37 - 32 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 20 9 7 4 41 - 29 34
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Сарпсборг-08 20 8 3 9 25 - 25 27
9. Стабек 20 6 7 7 25 - 32 25
10. Саннефьёрд 20 7 2 11 21 - 31 23
11. Бранн 20 6 5 9 25 - 33 23
12. Стрёмсгодсет 20 5 8 7 28 - 37 23
13. Хёугесунн 20 6 4 10 24 - 36 22
14. Старт 20 4 6 10 24 - 39 18
15. Мьёндален 20 4 2 14 15 - 36 14
16. Олесунн 20 1 4 15 25 - 57 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Рейтан Эрленд Даль бьет в цель!
  • 40'
    Конате Па уходит с поля. Хеденстад Вегар выходит вместо него
  • Желтая карточка
    19'
    Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.22 5.80 13.00
1.17 5.40 23.00
1.93 3.82 3.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.08 11.50 1.02 2.42 1.52 3.75 1.25 1.28 3.45 2.12 1.72 1.87 1.93 1.04 9.00 1.27 3.50 1.04 9.00 1.08 7.00 1.23 3.90
15.50 1.02 14.00 1.02 5.00 1.18 4.05 1.25 2.48 1.60 1.91 1.91 1.57 2.43 1.31 3.52 1.19 4.75 1.10 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 2.33 1.55 1.10 6.25 1.21 4.10 1.12 5.55
3.68 1.28 2.38 1.58 1.63 2.28 1.19 4.70 1.13 5.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
5.05 1.17 3.64 1.28 1.94 1.89 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Русенборг 4:1 Одд онлайн

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