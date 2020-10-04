Русенборг
4:1
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 200
Одд
19' Желтая карточкаРууд Эспен
1:0
42' ГолРейтан Эрленд Даль
65' Желтая карточкаТагсет Эдвард
2:0
70' ГолЗахариассен Кристоффер
2:1
74' ГолСимович Робин
3:1
78' ГолИсламович Дино
4:1
83' ПенальтиИсламович Дино
25
Конате
Па
11
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Конате ПаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
19'
42'
65'
70'
74'
2:1
78'
83'
4:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|10 (4)
|0.5
|2.
|Захариассен Кристоффер
|10
|0.5
|3.
|Исламович Дино
|8 (2)
|0.4
|4.
|Хольсе Карло
|4
|0.2
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.1
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.1
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.1
|8.
|Хеденстад Вегар
|1
|0.05
|9.
|Трондсен Андерс
|1
|0.05
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|11.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.05
|12.
|Валсвик Густав
|1
|0.05
|13.
|Лундему Мариус
|1
|0.05
|14.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.05
|15.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|16.
|Конрадсен Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|6
|0.3
|2.
|Рууд Эспен
|5 (2)
|0.25
|3.
|Kasper Lunding
|4
|0.2
|4.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.15
|5.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.15
|6.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.15
|7.
|Симович Робин
|2
|0.1
|8.
|Joshua Kitolano
|2
|0.1
|9.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.05
|10.
|Риса Бирк
|1
|0.05
|11.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.05
|12.
|Качи
|0
|0
|13.
|Bilal Njie
|0
|0
|14.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|6
|0
|2.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|3.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|4.
|Хеденстад Вегар
|3
|0
|5.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|6.
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|7.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|8.
|Осен Йермунд
|2
|0
|9.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|10.
|Региниуссен Торе
|1
|0
|11.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
|12.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|4
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Риса Бирк
|3
|0
|4.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Kasper Lunding
|2
|0
|6.
|Joshua Kitolano
|2
|0
|7.
|Россбах Сондре
|1
|0
|8.
|Качи
|1
|0
|9.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|7.69% (3)
|5.13% (2)
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|30.77% (12)
|Одд
|18.92% (7)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: + = -Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн
Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг
Одд Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|20
|18
|2
|0
|69 - 21
|56
|2.
|Русенборг
|20
|11
|5
|4
|40 - 21
|38
|3.
|Мольде
|20
|12
|1
|7
|48 - 24
|37
|4.
|Одд
|20
|11
|2
|7
|37 - 32
|35
|5.
|Волеренга
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|6.
|Кристиансунд
|20
|9
|7
|4
|41 - 29
|34
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Сарпсборг-08
|20
|8
|3
|9
|25 - 25
|27
|9.
|Стабек
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|10.
|Саннефьёрд
|20
|7
|2
|11
|21 - 31
|23
|11.
|Бранн
|20
|6
|5
|9
|25 - 33
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|20
|5
|8
|7
|28 - 37
|23
|13.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Старт
|20
|4
|6
|10
|24 - 39
|18
|15.
|Мьёндален
|20
|4
|2
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Олесунн
|20
|1
|4
|15
|25 - 57
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.00
|1.08
|11.50
|1.02
|2.42
|1.52
|3.75
|1.25
|1.28
|3.45
|2.12
|1.72
|1.87
|1.93
|1.04
|9.00
|1.27
|3.50
|1.04
|9.00
|1.08
|7.00
|1.23
|3.90
|15.50
|1.02
|14.00
|1.02
|5.00
|1.18
|4.05
|1.25
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.91
|1.91
|1.57
|2.43
|1.31
|3.52
|1.19
|4.75
|1.10
|7.40
|—
|—