  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Будё-Глимт
2:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
14' Гол
Фет Сондре
2:0
22' Гол
Юнкер Каспер
53'
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
3
Viljar
Vevatne
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
20
Ylldren
Ibrahimaj
7
Бютюки
Зюмер
Будё-Глимт
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

14'
Фет Сондре
1:0
22'
Юнкер Каспер
2:0
46'
 
Хёйланд Томми
Бютюки Зюмер

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 26 (5) 0.87
2. Синкернагель Филип 19 (3) 0.63
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.47
4. Салтнес Ульрик 12 0.4
5. Бонифасе Виктор 6 0.2
6. Фет Сондре 5 0.17
7. Берг Патрик 4 0.13
8. Сольбаккен Ола 3 0.1
9. Моберг Вегар 3 0.1
10. Sammy Skytte 2 0.07
11. Бьоркан Фредерик 1 0.03
12. Хейбротен Мариус 1 0.03
13. Конрадсен Мортен 1 0.03
14. Лоде Мариус 1 0.03
15. Тунекти Себастьян 1 0.03
16. Сампстед Альфонс 0 0
17. Хаген Элиас 0 0
18. Хайкин Никита 0 0
19. Моэ Бреде 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 16 (5) 0.53
2. Бютюки Зюмер 10 0.33
3. Ylldren Ibrahimaj 7 0.23
4. Торстейнбё Фредерик 4 0.13
5. Viljar Vevatne 3 0.1
6. Перейра Адриан 2 0.07
7. Де Ланлай Янн-Эрик 2 0.07
8. Белл Джо 2 0.07
9. Kristoffer Loekberg 2 0.07
10. Викстёль Рольф 1 0.03
11. Sebastian Soeraas Sebulonsen 1 0.03
12. Хёйланд Томми 1 0.03
13. Фридйонссон Самуэль 1 0.03
14. Even Oestensen 1 0.03
15. Johnny Furdal 0 0
16. Sondre Bjoershol 0 0
17. Jefferson De Souza 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Бонифасе Виктор 5 0
2. Лоде Мариус 3 1
3. Фет Сондре 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Берг Патрик 3 0
7. Салтнес Ульрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Хёуге Йенс 2 0
10. Сампстед Альфонс 2 0
11. Бьоркан Фредерик 2 0
12. Смитс Джошуа 1 0
13. Фооснес Александер 1 0
14. Хайкин Никита 1 0
15. Моберг Вегар 1 0
16. Sammy Skytte 1 0
17. Сольбаккен Ола 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 6 0
2. Хёйланд Томми 5 0
3. Viljar Vevatne 4 0
4. Kristoffer Loekberg 4 0
5. Ylldren Ibrahimaj 4 0
6. Белл Джо 4 0
7. Бериша Ветон 3 0
8. Торстейнбё Фредерик 3 0
9. Even Oestensen 3 0
10. Бютюки Зюмер 2 0
11. Henrik Heggheim 2 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 11.22% (11) 21.43% (21) 18.37% (18) 19.39% (19) 13.27% (13) 16.33% (16)
 Викинг 9.43% (5) 11.32% (6) 15.09% (8) 13.21% (7) 28.3% (15) 22.64% (12)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг
Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт
Викинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Викинг 2:2 Волеренга Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт
Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 7
Викинг 2:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Викинг Типпелиген
Викинг 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Викинг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:3 Викинг Типпелиген Будё-Глимт 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 30 26 3 1 102 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга Заявка 29 14 10 5 47 - 33 52
4. Русенборг Заявка 29 15 6 8 50 - 35 51
5. Кристиансунд Заявка 29 12 12 5 56 - 42 48
6. Одд 1:1 Заявка 29 13 5 11 51 - 47 44
7. Викинг 0:2 Заявка 30 12 8 10 54 - 51 44
8. Хёугесунн Заявка 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек Заявка 29 8 12 9 37 - 45 36
10. Саннефьёрд Заявка 29 9 7 13 31 - 43 34
11. Бранн Заявка 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет 1:1 Заявка 29 6 11 12 39 - 53 29
14. Старт Заявка 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален Заявка 29 7 3 19 23 - 45 24
16. Олесунн Заявка 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 15 15 0 0 58 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Русенборг Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
4. Волеренга Заявка 14 9 5 0 29 - 13 32
5. Одд 1:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
6. Кристиансунд Заявка 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг 0:2 Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален Заявка 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 1:1 Заявка 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Викинг 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 29 19
7. Бранн Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд 1:1 Заявка 14 5 2 7 23 - 27 17
10. Хёугесунн Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек Заявка 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Стрёмсгодсет 1:1 Заявка 15 3 5 7 20 - 28 14
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт Заявка 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн Заявка 14 1 2 11 14 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Юнкер Каспер бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Фет Сондре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Викинг
1.25
7.30
8.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 10.00 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 7.30 8.90
  1.09 10.54 21.28

Самый высокий коэффициент на матч «Будё-Глимт» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Будё-Глимт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Будё-Глимт» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
9.30 1.04 11.00 1.02 10.50 1.02 4.70 1.16 3.30 1.30 2.01 1.76 2.45 1.51 2.02 1.80 1.80 1.95 1.78 2.04 1.62 2.30 1.28 3.45 1.25 3.75 1.20 4.50 1.09 6.50 1.01 12.60 1.02 11.00 1.01 12.60
9.80 1.02 9.20 1.03 5.50 1.10 4.90 1.15 3.04 1.36 2.56 1.51 2.02 1.88 1.65 2.24 1.46 2.64 1.25 3.62 1.19 4.10 1.08 6.20
5.66 1.15 2.58 1.52 3.06 1.39 3.26 1.34 2.77 1.45 2.16 1.72 1.85 1.99 1.64 2.29 1.43 2.86 1.34 3.25 1.47 2.70 1.20 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 3.45 1.28 1.87 1.93 1.92 1.82 1.14 5.20
5.85 1.13 5.50 1.15 2.50 1.53 1.87 1.93 1.50 2.59 1.22 4.30
3.83 1.27 3.00 1.41 3.22 1.34 2.67 1.47 2.11 1.74 1.67 2.21 1.57 2.40 1.33 3.26 1.10 6.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.36 2.65 1.44 1.86 1.88 1.47 2.55 1.40 2.85
5.80 1.14 6.85 1.10 3.52 1.30 2.68 1.47 1.88 1.92 1.49 2.62 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
Где смотреть матч Будё-Глимт 2:0 Викинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный