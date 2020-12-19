Будё-Глимт
3:0
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион
Викинг
1:0
14' ГолФет Сондре
2:0
22' ГолЮнкер Каспер
87' Желтая карточкаViljar Vevatne
3:0
89' ГолЮнкер Каспер
19
Фет
Сондре
21
Юнкер
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ветлесен УгоПолузащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Хёуге РунарНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
14'
1:0
22'
2:0
87'
89'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
11 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнкер Каспер
|27 (5)
|0.9
|2.
|Синкернагель Филип
|19 (3)
|0.63
|3.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.47
|4.
|Салтнес Ульрик
|12
|0.4
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.2
|6.
|Фет Сондре
|5
|0.17
|7.
|Берг Патрик
|4
|0.13
|8.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.1
|9.
|Моберг Вегар
|3
|0.1
|10.
|Sammy Skytte
|2
|0.07
|11.
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.03
|12.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.03
|13.
|Конрадсен Мортен
|1
|0.03
|14.
|Лоде Мариус
|1
|0.03
|15.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.03
|16.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|17.
|Хаген Элиас
|0
|0
|18.
|Хайкин Никита
|0
|0
|19.
|Моэ Бреде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|16 (5)
|0.53
|2.
|Бютюки Зюмер
|10
|0.33
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|7
|0.23
|4.
|Торстейнбё Фредерик
|4
|0.13
|5.
|Viljar Vevatne
|3
|0.1
|6.
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|7.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0.07
|8.
|Белл Джо
|2
|0.07
|9.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.07
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.03
|11.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|1
|0.03
|12.
|Хёйланд Томми
|1
|0.03
|13.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.03
|14.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|15.
|Johnny Furdal
|0
|0
|16.
|Sondre Bjoershol
|0
|0
|17.
|Jefferson De Souza
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бонифасе Виктор
|5
|0
|2.
|Лоде Мариус
|3
|1
|3.
|Фет Сондре
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Берг Патрик
|3
|0
|7.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|8.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|9.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|10.
|Сампстед Альфонс
|2
|0
|11.
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|12.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|13.
|Фооснес Александер
|1
|0
|14.
|Хайкин Никита
|1
|0
|15.
|Моберг Вегар
|1
|0
|16.
|Sammy Skytte
|1
|0
|17.
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|6
|0
|2.
|Viljar Vevatne
|5
|0
|3.
|Хёйланд Томми
|5
|0
|4.
|Kristoffer Loekberg
|4
|0
|5.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0
|6.
|Белл Джо
|4
|0
|7.
|Бериша Ветон
|3
|0
|8.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|9.
|Even Oestensen
|3
|0
|10.
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|11.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|11.88% (12)
|21.78% (22)
|17.82% (18)
|18.81% (19)
|12.87% (13)
|16.83% (17)
|Викинг
|9.43% (5)
|11.32% (6)
|15.09% (8)
|13.21% (7)
|28.3% (15)
|22.64% (12)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг
Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт
Викинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Викинг 2:2 Волеренга Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт
Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|103 - 32
|81
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|77 - 36
|62
|3.
|Волеренга
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|47 - 33
|52
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|50 - 35
|51
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|12
|12
|5
|56 - 42
|48
|6.
|Викинг
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|54 - 52
|44
|7.
|Одд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|51 - 49
|43
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 50
|36
|9.
|Стабек
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 45
|36
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|31 - 43
|34
|11.
|Бранн
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|38 - 48
|33
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 43
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|41 - 53
|31
|14.
|Старт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 52
|27
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|7
|3
|19
|23 - 45
|24
|16.
|Олесунн
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|30 - 82
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|59 - 11
|45
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|42 - 13
|37
|3.
|Русенборг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|4.
|Волеренга
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|5.
|Одд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 22
|26
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 23
|25
|7.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|35 - 23
|25
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|6.
|Викинг
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 30
|19
|7.
|Бранн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Русенборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 27
|17
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|11.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|12.
|Стабек
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
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