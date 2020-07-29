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  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Бранн
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Тенисте Тайо
21' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
50'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
19
Halldor
Stenevik
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
8
Хауген
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
29
Бармен
Кристоффер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
Стрёмсгодсет
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

8'
Тенисте Тайо
1:0
21'
Гуннарссон Никлас
 
46'
Токстад Кристоффер
Jack Ipalibo
 
46'
 
Christian Rismark
Форрен Вегард
46'
 
Странд Петтер
Daniel A. Pedersen

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 3 (3) 0.1
2. Johan Hove 3 0.1
3. Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.07
4. Moses Mawa 2 0.07
5. Стенгель Херман 1 0.03
6. Токстад Кристоффер 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 7 0.23
2. Daouda Bamba 3 0.1
3. Тейлор Роберт 2 0.07
4. Daniel A. Pedersen 1 0.03
5. Erland Hustad 1 0.03
6. Хауген Фредрик 0 0
7. Бармен Кристоффер 0 0
8. Странд Петтер 0 0
9. Тенисте Тайо 0 0
10. Форрен Вегард 0 0
11. Кристиансен Рубен 0 0
12. Грогор Томас 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Парр Джонатан 3 0
2. Гуннарссон Никлас 3 0
3. Jack Ipalibo 1 1
4. Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
5. Ari Leifsson 2 0
6. Marcus Moelvadgaard 2 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Кумсан Джилберт 3 0
3. Акоста Бисмарк 3 0
4. Форрен Вегард 2 0
5. Аамада Али 2 0
6. Erland Hustad 2 0
7. Ole Kolskogen 2 0
8. Тенисте Тайо 1 0
9. Кристиансен Рубен 1 0
10. Бармен Кристоффер 1 0
11. Daniel A. Pedersen 1 0
12. Странд Петтер 1 0
13. Daouda Bamba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 27.27% (3)
 Бранн 33.33% (4) 0 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 0

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд
Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане Бранн 1:0 Хорсенс Бранн 1:5 Викинг

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген
Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 10 10 0 0 38 - 11 30
2. Мольде 10 8 1 1 29 - 10 25
3. Волеренга 10 5 4 1 13 - 10 19
4. Одд 1:0 11 6 1 4 17 - 13 19
5. Стабек 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 10 4 3 3 13 - 8 15
7. Бранн 0:1 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Стрёмсгодсет 1:0 11 4 3 4 12 - 19 15
9. Саннефьёрд 1:0 11 4 1 6 9 - 16 13
10. Хёугесунн 0:0 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Кристиансунд 0:1 11 2 6 3 18 - 15 12
12. Викинг 10 3 2 5 13 - 18 11
13. Сарпсборг-08 0:0 11 3 2 6 10 - 12 11
14. Старт 2:1 11 1 6 4 10 - 17 9
15. Мьёндален 0:1 11 2 2 7 10 - 14 8
16. Олесунн 1:2 11 0 3 8 14 - 34 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Гуннарссон Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Тенисте Тайо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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