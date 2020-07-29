Стрёмсгодсет
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Мариенлист
Бранн
1:0
8' Гол в свои воротаТенисте Тайо
21' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mikkel Maigaard
|3 (3)
|0.1
|2.
|Johan Hove
|3
|0.1
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0.07
|4.
|Moses Mawa
|2
|0.07
|5.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|6.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|7
|0.23
|2.
|Daouda Bamba
|3
|0.1
|3.
|Тейлор Роберт
|2
|0.07
|4.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0.03
|5.
|Erland Hustad
|1
|0.03
|6.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|7.
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|8.
|Странд Петтер
|0
|0
|9.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|10.
|Форрен Вегард
|0
|0
|11.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|12.
|Грогор Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Парр Джонатан
|3
|0
|2.
|Гуннарссон Никлас
|3
|0
|3.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|4.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|5.
|Ari Leifsson
|2
|0
|6.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|7.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ордагич Амер
|4
|0
|2.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|3.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|4.
|Форрен Вегард
|2
|0
|5.
|Аамада Али
|2
|0
|6.
|Erland Hustad
|2
|0
|7.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|8.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|9.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|10.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|11.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|12.
|Странд Петтер
|1
|0
|13.
|Daouda Bamba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|27.27% (3)
|Бранн
|33.33% (4)
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет
Бранн Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|10
|10
|0
|0
|38 - 11
|30
|2.
|Мольде
|10
|8
|1
|1
|29 - 10
|25
|3.
|Волеренга
|10
|5
|4
|1
|13 - 10
|19
|4.
|Одд
|1:0
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|5.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|6.
|Русенборг
|10
|4
|3
|3
|13 - 8
|15
|7.
|Бранн
|0:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 19
|15
|9.
|Саннефьёрд
|1:0
|11
|4
|1
|6
|9 - 16
|13
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Кристиансунд
|0:1
|11
|2
|6
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|14.
|Старт
|2:1
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Мьёндален
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 14
|8
|16.
|Олесунн
|1:2
|11
|0
|3
|8
|14 - 34
|3