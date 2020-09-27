22' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
31' Желтая карточкаEirik Wichne
50' Желтая карточкаМатсен Даррен
22
Sammy
Skytte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
30 Peder Vogt
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
31'
50'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|4
|0.21
|2.
|Kornelius Hansen
|4
|0.21
|3.
|Oliver Edvardsen
|3
|0.16
|4.
|Бохинен Эмиль
|3 (2)
|0.16
|5.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.16
|6.
|Kosuke Kinoshita
|2
|0.11
|7.
|Матс Солхеим
|1
|0.05
|8.
|Касси Люк
|1
|0.05
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.05
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.05
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|12.
|Галль Ромен
|0
|0
|13.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шульц Эрик
|5
|0.26
|2.
|Mathias Bringaker
|4
|0.21
|3.
|Скаанес Каспер
|2
|0.11
|4.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.05
|5.
|Jesper Daland
|1
|0.05
|6.
|Isaac Twum
|1
|0.05
|7.
|Боланьос Кристиан
|1
|0.05
|8.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|9.
|Марковик Эман
|1
|0.05
|10.
|Mikael Ugland
|1
|0.05
|11.
|Kevin Kabran
|0
|0
|12.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|13.
|Eirik Wichne
|0
|0
|14.
|Erlend Segberg
|0
|0
|15.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|2.
|Матс Солхеим
|3
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|7.
|Йонассен Эмиль
|1
|0
|8.
|Матсен Даррен
|1
|0
|9.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|10.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|11.
|Sammy Skytte
|1
|0
|12.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шульц Эрик
|4
|0
|2.
|Kevin Kabran
|4
|0
|3.
|Eirik Wichne
|4
|0
|4.
|Erlend Segberg
|3
|0
|5.
|Марковик Эман
|3
|0
|6.
|Martin Ramsland
|2
|0
|7.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|8.
|Берган Вегар
|2
|0
|9.
|Jesper Daland
|2
|0
|10.
|Mikael Ugland
|2
|0
|11.
|Isaac Twum
|2
|0
|12.
|Aremu Afeez
|2
|0
|13.
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|0
|14.
|Йоргенсен Йоаким
|1
|0
|15.
|Бёруфсен Эспен
|1
|0
|16.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|17.
|Mathias Bringaker
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|Старт
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|0
|33.33% (6)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: + = -Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн
Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Старт Последние 20 матчей: + = -Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга
Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт
Последние игры между собой
Стабек: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Старт 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Старт Типпелиген Старт 4:1 Стабек Типпелиген Старт 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Старт Типпелиген Старт 2:1 Стабек Кубок НМ Старт 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:1 Старт Типпелиген Старт 2:4 Стабек Типпелиген Старт 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Старт Типпелиген Старт 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 5:0 Старт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|18
|16
|2
|0
|65 - 20
|50
|2.
|Одд
|2:1
|19
|12
|1
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Русенборг
|1:0
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|4.
|Мольде
|19
|11
|1
|7
|46 - 23
|34
|5.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|6.
|Кристиансунд
|0:0
|19
|8
|7
|4
|38 - 27
|31
|7.
|Викинг
|1:1
|19
|7
|5
|7
|35 - 36
|26
|8.
|Сарпсборг-08
|19
|7
|3
|9
|21 - 25
|24
|9.
|Саннефьёрд
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|10.
|Бранн
|0:0
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|11.
|Стабек
|0:0
|19
|5
|8
|6
|23 - 28
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|19
|5
|7
|7
|26 - 35
|22
|13.
|Хёугесунн
|1:2
|19
|6
|3
|10
|20 - 29
|21
|14.
|Старт
|0:0
|19
|3
|7
|9
|19 - 36
|16
|15.
|Мьёндален
|1:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 31
|15
|16.
|Олесунн
|0:1
|19
|1
|4
|14
|23 - 54
|7
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.60
|1.17
|9.00
|1.05
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|3.05
|1.36
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.77
|1.97
|1.60
|2.44
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.16
|4.80
|1.02
|11.00
|1.03
|9.10
|1.03
|9.70
|12.50
|1.03
|10.25
|1.05
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.19
|5.05
|1.15
|5.85
|1.05
|11.00
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.84
|—
|—
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.17
|4.99
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|4.51
|1.21
|3.15
|1.37
|2.23
|1.69
|1.85
|2.01
|1.61
|2.37
|1.37
|3.16
|1.47
|2.77
|1.24
|4.19
|1.45
|2.80
|1.63
|2.34
|1.50
|2.65
|1.21
|4.51
|—
|—
|1.16
|5.57
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.50
|2.48
|—
|—
|2.02
|1.76
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.13
|5.10
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.17
|5.25
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.15
|5.39
|1.11
|6.49
|1.02
|14.42
|1.02
|15.16
|1.26
|3.90
|1.14
|6.00
|1.26
|3.89
|1.64
|2.32
|1.45
|2.82
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—