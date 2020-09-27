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  3. Норвегия
Стабек
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Старт
0'
22' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
31' Желтая карточка
Eirik Wichne
50' Желтая карточка
Матсен Даррен
1:0
69' Гол
Касси Люк
2:0
81' Гол
Kosuke Kinoshita
90'+4
12
Сандберг
Маркус
5
Матс
Солхеим
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
26
Йонассен
Эмиль
23
Oliver
Edvardsen
67
Tortol
Lumanza
Lembi
24
Kaloyan
Kostadinov
22
Sammy
Skytte
11
Kornelius
Hansen
9
Матсен
Даррен
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
20
Mathias
Bringaker
4
Эль-Макрини
Мохамед
6
Йоргенсен
Йоаким
30
Боланьос
Кристиан
10
Сколевик
Стеффен
8
Марковик
Эман
Стабек
4-5-1
Старт
4-3-3

Ход матча

22'
Ханше-Ольсен Андреас
 
31'
 
Eirik Wichne
50'
Матсен Даррен
 
57'
 
Amund Wichne
Доймеланд Йонас
66'
Касси Люк
Tortol Lumanza Lembi
 
69'
Касси Люк
(Йонассен Эмиль)
1:0
73'
 
Kevin Kabran
Марковик Эман
73'
 
Скаанес Каспер
Eirik Wichne
77'
Kosuke Kinoshita
Матсен Даррен
 
81'
Kosuke Kinoshita
(Касси Люк)
2:0
82'
 
Бёруфсен Эспен
Йоргенсен Йоаким
82'
 
Martin Ramsland
Сколевик Стеффен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 4 0.21
2. Kornelius Hansen 4 0.21
3. Oliver Edvardsen 3 0.16
4. Бохинен Эмиль 3 (2) 0.16
5. Kosuke Kinoshita 3 0.16
6. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.16
7. Касси Люк 2 0.11
8. Матс Солхеим 1 0.05
9. Матсен Даррен 1 0.05
10. Magnus Lundal 1 0.05
11. Tortol Lumanza Lembi 0 0
12. Йонассен Эмиль 0 0
13. Галль Ромен 0 0
14. Joergen Oeveraas 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 5 0.26
2. Mathias Bringaker 4 0.21
3. Скаанес Каспер 2 0.11
4. Kristoffer Toennessen 1 0.05
5. Jesper Daland 1 0.05
6. Isaac Twum 1 0.05
7. Боланьос Кристиан 1 0.05
8. Сколевик Стеффен 1 0.05
9. Марковик Эман 1 0.05
10. Mikael Ugland 1 0.05
11. Kevin Kabran 0 0
12. Бёруфсен Эспен 0 0
13. Eirik Wichne 0 0
14. Erlend Segberg 0 0
15. Sander Sjoekvist 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
2. Матс Солхеим 3 0
3. Бохинен Эмиль 3 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Йонассен Эмиль 1 0
8. Матсен Даррен 1 0
9. Kosuke Kinoshita 1 0
10. Tortol Lumanza Lembi 1 0
11. Sammy Skytte 1 0
12. Kornelius Hansen 1 0
Старт
# Игрок      
1. Шульц Эрик 4 0
2. Kevin Kabran 4 0
3. Eirik Wichne 4 0
4. Erlend Segberg 3 0
5. Марковик Эман 3 0
6. Martin Ramsland 2 0
7. Скаанес Каспер 2 0
8. Берган Вегар 2 0
9. Jesper Daland 2 0
10. Mikael Ugland 2 0
11. Isaac Twum 2 0
12. Aremu Afeez 2 0
13. Эль-Макрини Мохамед 1 0
14. Йоргенсен Йоаким 1 0
15. Бёруфсен Эспен 1 0
16. Сколевик Стеффен 1 0
17. Mathias Bringaker 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 12% (3) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 12% (3) 32% (8)
 Старт 5.56% (1) 33.33% (6) 5.56% (1) 0 33.33% (6) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн
Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Старт Последние 20 матчей: + = -
Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга
Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт

Последние игры между собой

Стабек: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Старт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Старт 0:0 Стабек Типпелиген Старт 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Старт Типпелиген Стабек 3:0 Старт Типпелиген
Старт 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Старт Типпелиген Старт 4:1 Стабек Типпелиген Старт 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Старт Типпелиген Старт 2:1 Стабек Кубок НМ Старт 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:1 Старт Типпелиген Старт 2:4 Стабек Типпелиген Старт 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Старт Типпелиген Старт 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 5:0 Старт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 19 17 2 0 66 - 20 53
2. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
3. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
4. Мольде 19 11 1 7 46 - 23 34
5. Волеренга 0:1 19 9 5 5 29 - 25 32
6. Кристиансунд 19 8 7 4 39 - 28 31
7. Викинг 19 8 4 7 36 - 36 28
8. Стабек 19 6 7 6 25 - 28 25
9. Сарпсборг-08 19 7 3 9 21 - 25 24
10. Саннефьёрд 19 7 2 10 20 - 29 23
11. Бранн 19 6 5 8 24 - 31 23
12. Хёугесунн 19 6 4 9 23 - 31 22
13. Стрёмсгодсет 19 5 7 7 26 - 35 22
14. Старт 19 3 6 10 19 - 38 15
15. Мьёндален 19 4 2 13 14 - 32 14
16. Олесунн 19 1 4 14 24 - 55 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Eirik Wichne получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Ханше-Ольсен Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 2.50 4.15
1.20 4.90 26.00
1.93 3.78 3.78
2.04 3.40 3.70
3.63 1.85 4.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.55 1.47 9.00 1.05 1.72 2.05 3.05 1.36 1.10 6.25 1.77 1.97 1.60 2.44 1.05 8.50 1.16 4.80 1.02 11.00 1.03 9.10 1.03 9.70
12.50 1.03 10.25 1.05 3.75 1.28 2.96 1.41 2.04 1.86 1.61 2.34 1.39 3.05 1.19 5.05 1.15 5.85 1.05 11.00
8.96 1.06 7.75 1.08 3.65 1.28 2.85 1.42 1.95 1.84 1.55 2.44 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
2.20 1.70 1.83 2.03 1.44 2.85 1.30 3.57 1.23 4.28 1.61 2.37 1.37 3.16 1.47 2.77 1.53 2.56 1.31 3.52 1.63 2.34 1.50 2.65 1.21 4.51 1.16 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.50 2.48 2.02 1.76 1.04 9.00 1.13 5.10 1.02 11.00
3.12 1.36 2.14 1.71 1.48 2.65 1.17 5.25 1.12 6.30
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.42 1.02 15.16
1.26 3.90 1.14 6.00 1.26 3.89 1.64 2.32 1.45 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.79 2.01 1.32 3.20
4.30 1.22 2.88 1.42 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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