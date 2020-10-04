Викинг
0:1
Второй тайм: 64'
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 200
Стрёмсгодсет
25' Желтая карточкаMoses Mawa
0:1
53' ГолСальвесен Ларс-Йорген
64' Желтая карточкаТокстад Кристоффер
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
25'
53'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|11 (4)
|0.55
|2.
|Бютюки Зюмер
|8
|0.4
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0.2
|4.
|Перейра Адриан
|2
|0.1
|5.
|Белл Джо
|2
|0.1
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.1
|7.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.1
|8.
|Викстёль Рольф
|1
|0.05
|9.
|Viljar Vevatne
|1
|0.05
|10.
|Хёйланд Томми
|1
|0.05
|11.
|Even Oestensen
|1
|0.05
|12.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|13.
|Johnny Furdal
|0
|0
|14.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|15.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|7
|0.35
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.3
|3.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.25
|4.
|Moses Mawa
|4
|0.2
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.05
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.05
|8.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|9.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|10.
|Jack Ipalibo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|2.
|Viljar Vevatne
|3
|0
|3.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|4.
|Бериша Ветон
|2
|0
|5.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|6.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0
|7.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0
|8.
|Белл Джо
|2
|0
|9.
|Even Oestensen
|2
|0
|10.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|11.
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|2.
|Jack Ipalibo
|2
|1
|3.
|Парр Джонатан
|3
|0
|4.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|5.
|Moses Mawa
|3
|0
|6.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|3
|0
|7.
|Лейфссон Ари
|2
|0
|8.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|9.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|10.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|11.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|12.
|Johan Hove
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|11.43% (4)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
|17.14% (6)
|Стрёмсгодсет
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|4.17% (1)
|25% (6)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг
Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс
Последние игры между собой
Викинг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:1
|20
|18
|2
|0
|69 - 21
|56
|2.
|Одд
|19
|11
|2
|6
|36 - 28
|35
|3.
|Русенборг
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|4.
|Мольде
|1:1
|20
|11
|2
|7
|47 - 24
|35
|5.
|Волеренга
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|6.
|Кристиансунд
|1:1
|20
|8
|8
|4
|40 - 29
|32
|7.
|Викинг
|0:1
|20
|8
|4
|8
|36 - 37
|28
|8.
|Сарпсборг-08
|20
|8
|3
|9
|25 - 25
|27
|9.
|Стабек
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|11.
|Бранн
|1:1
|20
|6
|6
|8
|25 - 32
|24
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|20
|7
|2
|11
|21 - 31
|23
|13.
|Хёугесунн
|1:3
|20
|6
|4
|10
|24 - 34
|22
|14.
|Старт
|3:1
|20
|4
|6
|10
|22 - 39
|18
|15.
|Мьёндален
|20
|4
|2
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Олесунн
|1:1
|20
|1
|5
|14
|25 - 56
|8
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.00
|1.10
|3.75
|1.25
|5.40
|1.12
|1.40
|2.80
|2.46
|1.55
|2.08
|1.74
|1.15
|5.00
|1.73
|2.10
|1.50
|2.48
|1.02
|11.00
|1.19
|4.60
|1.04
|9.00
|1.06
|8.60
|—
|—
|6.20
|1.13
|5.75
|1.15
|3.10
|1.38
|2.51
|1.56
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.54
|2.51
|1.39
|3.05
|1.15
|5.65
|1.13
|6.20
|1.06
|9.40