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  3. Норвегия
Викинг
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Стрёмсгодсет
0'
25' Желтая карточка
Moses Mawa
0:1
53' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
64' Желтая карточка
Токстад Кристоффер
67' Желтая карточка
Лейфссон Ари
0:2
74' Гол
Johan Hove
1:2
76' Гол
Viljar Vevatne
88' Желтая карточка
Хёйланд Томми
2:2
90' Гол
Де Ланлай Янн-Эрик
90'+5
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
3
Viljar
Vevatne
20
Ylldren
Ibrahimaj
8
Белл
Джо
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Even
Oestensen
7
Бютюки
Зюмер
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
4
Tchamba
Bangou
5
Гуннарссон
Никлас
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Викинг
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

25'
 
Moses Mawa
53'
0:1
Сальвесен Ларс-Йорген
64'
 
Токстад Кристоффер
65'
Викстёль Рольф
Henrik Heggheim
 
67'
 
Лейфссон Ари
74'
0:2
Johan Hove
76'
Viljar Vevatne
1:2
85'
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Sondre Bjoershol
 
88'
Хёйланд Томми
 
89'
 
Marcus Moelvadgaard
Mikkel Maigaard
90'
Де Ланлай Янн-Эрик
2:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 11 (4) 0.55
2. Бютюки Зюмер 8 0.4
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.2
4. Перейра Адриан 2 0.1
5. Белл Джо 2 0.1
6. Торстейнбё Фредерик 2 0.1
7. Viljar Vevatne 2 0.1
8. Kristoffer Loekberg 2 0.1
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
10. Викстёль Рольф 1 0.05
11. Хёйланд Томми 1 0.05
12. Even Oestensen 1 0.05
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 8 0.4
2. Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.3
3. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.25
4. Moses Mawa 4 0.2
5. Токстад Кристоффер 1 0.05
6. Стенгель Херман 1 0.05
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.05
8. Halldor Stenevik 0 0
9. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
10. Jack Ipalibo 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Viljar Vevatne 3 0
3. Хёйланд Томми 3 0
4. Торстейнбё Фредерик 3 0
5. Бериша Ветон 2 0
6. Kristoffer Loekberg 2 0
7. Ylldren Ibrahimaj 2 0
8. Белл Джо 2 0
9. Even Oestensen 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 5 0
2. Jack Ipalibo 2 1
3. Парр Джонатан 3 0
4. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
5. Лейфссон Ари 3 0
6. Moses Mawa 3 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 3 0
8. Токстад Кристоффер 2 0
9. Marcus Moelvadgaard 2 0
10. Kreshnik Krasniqi 2 0
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
12. Johan Hove 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 10.81% (4) 8.11% (3) 16.22% (6) 16.22% (6) 27.03% (10) 21.62% (8)
 Стрёмсгодсет 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 34.62% (9) 7.69% (2) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг
Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс

Последние игры между собой

Викинг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 20 18 2 0 69 - 21 56
2. Мольде 20 12 1 7 48 - 24 37
3. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
4. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 20 9 7 4 41 - 29 34
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Сарпсборг-08 20 8 3 9 25 - 25 27
9. Стабек 20 6 7 7 25 - 32 25
10. Саннефьёрд 20 7 2 11 21 - 31 23
11. Бранн 20 6 5 9 25 - 33 23
12. Стрёмсгодсет 20 5 8 7 28 - 37 23
13. Хёугесунн 20 6 4 10 24 - 36 22
14. Старт 20 4 6 10 24 - 39 18
15. Мьёндален 20 4 2 14 15 - 36 14
16. Олесунн 20 1 4 15 25 - 57 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Moses Mawa получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
12.00 3.40 1.42
1.88 4.30 3.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.10 3.75 1.25 5.40 1.12 1.40 2.80 2.46 1.55 2.08 1.74 2.00 1.76 1.73 2.10 1.50 2.48 1.02 11.00 1.19 4.60 1.04 9.00 1.06 8.60
6.20 1.13 5.75 1.15 3.10 1.38 2.51 1.56 1.93 1.96 1.54 2.51 1.39 3.05 1.15 5.65 1.13 6.20 1.06 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.95 1.37 1.04 9.00 1.33 3.00 1.05 8.50
4.45 1.21 3.12 1.36 1.82 1.99 1.38 3.04 1.25 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.37 1.55 1.73 2.03 1.44 2.65
5.80 1.14 4.85 1.18 2.24 1.65 1.66 2.22 1.44 2.79 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.30 1.60
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