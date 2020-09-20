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  3. Норвегия
Одд
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион: Зрители: 200
Стабек
0'
1:0
28' Гол
Рашани Эльбасан
34'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
8
Markus
Andre
Kaasa
6
Хофф
Вебьёрн
16
Joshua
Kitolano
7
Kasper
Lunding
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Матс
Солхеим
23
Oliver
Edvardsen
22
Sammy
Skytte
67
Tortol
Lumanza
Lembi
25
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
19
Kosuke
Kinoshita
Одд
4-3-3
Стабек
4-4-2

Ход матча

28'
Рашани Эльбасан
(Рууд Эспен)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 7 (4) 0.39
2. Kasper Lunding 4 0.22
3. Бакенга Мушага 4 0.22
4. Рууд Эспен 3 (2) 0.17
5. Хофф Вебьёрн 3 0.17
6. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.17
7. Рашани Эльбасан 2 0.11
8. Joshua Kitolano 2 0.11
9. Markus Andre Kaasa 1 0.06
10. Риса Бирк 1 0.06
11. Нордквелле Фредрик 1 0.06
12. Качи 0 0
13. Bilal Njie 0 0
14. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 4 0.22
2. Kornelius Hansen 4 0.22
3. Oliver Edvardsen 3 0.17
4. Бохинен Эмиль 3 (2) 0.17
5. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.17
6. Kosuke Kinoshita 2 0.11
7. Матс Солхеим 1 0.06
8. Касси Люк 1 0.06
9. Матсен Даррен 1 0.06
10. Magnus Lundal 1 0.06
11. Tortol Lumanza Lembi 0 0
12. Галль Ромен 0 0
13. Joergen Oeveraas 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Kasper Lunding 2 0
5. Россбах Сондре 1 0
6. Хофф Вебьёрн 1 0
7. Качи 1 0
8. Markus Andre Kaasa 1 0
9. Joshua Kitolano 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Матс Солхеим 3 0
3. Бохинен Эмиль 3 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Йонассен Эмиль 1 0
8. Kosuke Kinoshita 1 0
9. Tortol Lumanza Lembi 1 0
10. Sammy Skytte 1 0
11. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 23.33% (7) 10% (3) 16.67% (5) 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Стабек 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд
Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек
Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек

Последние игры между собой

Одд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Стабек: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Стабек 0:1 Одд Типпелиген Стабек 2:0 Одд Товарищеские матчи Стабек 0:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стабек Типпелиген
Одд 1:2 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Одд Типпелиген Одд 4:0 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 18 16 2 0 65 - 20 50
2. Мольде 18 11 1 6 46 - 22 34
3. Одд 1:0 18 11 1 6 31 - 24 34
4. Русенборг 18 9 5 4 34 - 19 32
5. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
6. Кристиансунд 18 8 6 4 38 - 27 30
7. Викинг 18 7 4 7 34 - 35 25
8. Сарпсборг-08 18 7 2 9 21 - 25 23
9. Бранн 18 6 4 8 23 - 30 22
10. Стабек 0:1 18 5 7 6 23 - 27 22
11. Хёугесунн 18 6 3 9 19 - 27 21
12. Стрёмсгодсет 18 5 6 7 26 - 35 21
13. Саннефьёрд 18 6 2 10 19 - 29 20
14. Старт 18 3 6 9 19 - 36 15
15. Мьёндален 18 4 2 12 13 - 30 14
16. Олесунн 18 1 4 13 23 - 53 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стабек
1.74
4.20
4.80
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.73 4.00 4.65
1.67 3.50 5.00
1.69 4.20 4.70
1.74 3.85 4.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.05 11.00 1.02 2.75 1.42 3.30 1.31 1.60 2.25 1.93 1.87 1.70 2.15 1.20 4.20 1.21 4.10 1.05 8.50 1.05 8.20 1.03 10.00
12.00 1.00 10.75 1.02 4.75 1.20 3.64 1.28 2.24 1.72 1.72 2.12 1.53 2.43 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 6.90 1.05 7.50
10.70 1.04 9.74 1.05 4.38 1.21 3.50 1.30 2.23 1.65 1.76 2.05 1.49 2.61 1.25 3.92 1.19 4.66 1.08 7.75 1.07 8.30 1.02 14.93 1.02 15.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.85 1.90 2.15 1.70 1.11 5.80 1.19 4.80 1.10 6.25
3.64 1.28 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.16 5.30
3.30 1.33 2.25 1.64 1.55 2.44 1.20 4.51 1.14 5.62 1.03 11.89 1.03 13.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.00 1.74 1.51 2.46 1.30 3.25
4.60 1.20 3.20 1.35 1.89 1.91 1.41 2.91 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
1.69 2.16
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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