Одд
2:0
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 200
Стабек
1:0
27' ГолРашани Эльбасан
2:0
77' ГолРууд Эспен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Peder Vogt
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
27'
1:0
77'
2:0
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|7 (4)
|0.39
|2.
|Рууд Эспен
|4 (2)
|0.22
|3.
|Kasper Lunding
|4
|0.22
|4.
|Бакенга Мушага
|4
|0.22
|5.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.17
|6.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.17
|7.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.17
|8.
|Joshua Kitolano
|2
|0.11
|9.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.06
|10.
|Риса Бирк
|1
|0.06
|11.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.06
|12.
|Качи
|0
|0
|13.
|Bilal Njie
|0
|0
|14.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|4
|0.22
|2.
|Kornelius Hansen
|4
|0.22
|3.
|Oliver Edvardsen
|3
|0.17
|4.
|Бохинен Эмиль
|3 (2)
|0.17
|5.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.17
|6.
|Kosuke Kinoshita
|2
|0.11
|7.
|Матс Солхеим
|1
|0.06
|8.
|Касси Люк
|1
|0.06
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.06
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.06
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|12.
|Галль Ромен
|0
|0
|13.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|3
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Риса Бирк
|3
|0
|4.
|Kasper Lunding
|2
|0
|5.
|Россбах Сондре
|1
|0
|6.
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|7.
|Качи
|1
|0
|8.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
|9.
|Joshua Kitolano
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|2.
|Матс Солхеим
|3
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|7.
|Йонассен Эмиль
|1
|0
|8.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|9.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|10.
|Sammy Skytte
|1
|0
|11.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|25% (8)
|Стабек
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд
Стабек Последние 20 матчей: + = -Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек
Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек
Последние игры между собой
Одд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Стабек: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|18
|16
|2
|0
|65 - 20
|50
|2.
|Мольде
|18
|11
|1
|6
|46 - 22
|34
|3.
|Одд
|18
|11
|1
|6
|32 - 24
|34
|4.
|Русенборг
|18
|9
|5
|4
|34 - 19
|32
|5.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|6.
|Кристиансунд
|18
|8
|6
|4
|38 - 27
|30
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|34 - 35
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|18
|7
|2
|9
|21 - 25
|23
|9.
|Бранн
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|10.
|Стабек
|18
|5
|7
|6
|23 - 28
|22
|11.
|Хёугесунн
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|6
|7
|26 - 35
|21
|13.
|Саннефьёрд
|18
|6
|2
|10
|19 - 29
|20
|14.
|Старт
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
|15.
|Мьёндален
|18
|4
|2
|12
|13 - 30
|14
|16.
|Олесунн
|18
|1
|4
|13
|23 - 53
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.00
|1.05
|11.00
|1.02
|2.25
|1.60
|3.30
|1.31
|1.23
|3.90
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|1.03
|10.00
|1.21
|4.10
|1.05
|8.50
|1.05
|8.20
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|12.00
|1.00
|10.75
|1.02
|4.75
|1.20
|3.64
|1.28
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.72
|2.12
|1.53
|2.43
|1.21
|4.05
|1.15
|4.60
|1.04
|6.90
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.38
|1.21
|3.50
|1.30
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.76
|2.05
|1.49
|2.61
|1.25
|3.92
|1.19
|4.66
|1.08
|7.75
|1.07
|8.30
|1.02
|14.93
|1.02
|15.35