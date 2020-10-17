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Мольде
 
Позже

Стадион:
Будё-Глимт
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
6
Грегерсен
Стиан
2
Бьорнбак
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
30
Болли
Матис
99
Омойджуфано
Охи
12
Хайкин
Никита
16
Конрадсен
Мортен
18
Моэ
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
22
Моберг
Вегар
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
17
Тунекти
Себастьян
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
Мольде
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 7 (1) 0.35
2. Омойджуфано Охи 6 (3) 0.3
3. Хуссейн Эцаз 6 0.3
4. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.2
5. Эйкрем Магнус 3 0.15
6. Хестад Эйрик 3 0.15
7. Брюнхильдсен Ола 3 0.15
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.1
9. Эурснес Фредрик 2 0.1
10. Уинго Генри 2 0.1
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.1
12. Хёуген Кристоффер 1 0.05
13. Эллингсен Мартин 1 0.05
14. Кристенсен Тобиас 1 0.05
15. Кителано Йон 1 0.05
16. Грегерсен Стиан 1 0.05
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Бьорнбак Мартин 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синкернагель Филип 14 (3) 0.7
2. Хёуге Йенс 14 (3) 0.7
3. Юнкер Каспер 12 0.6
4. Салтнес Ульрик 9 0.45
5. Бонифасе Виктор 6 0.3
6. Берг Патрик 4 0.2
7. Фет Сондре 3 0.15
8. Sammy Skytte 2 0.1
9. Сольбаккен Ола 1 0.05
10. Хейбротен Мариус 1 0.05
11. Лоде Мариус 1 0.05
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
13. Моэ Бреде 0 0
14. Конрадсен Мортен 0 0
15. Сампстед Альфонс 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Бьорнбак Мартин 3 0
5. Эурснес Фредрик 3 0
6. Хестад Эйрик 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Хёуген Кристоффер 2 0
11. Эллингсен Мартин 2 0
12. Синюан Шерифф 2 0
13. Брюнхильдсен Ола 2 0
14. Болли Матис 1 0
15. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
16. Уинго Генри 1 0
17. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 1
2. Фет Сондре 4 0
3. Бонифасе Виктор 4 0
4. Синкернагель Филип 3 0
5. Хейбротен Мариус 2 0
6. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
7. Хёуге Йенс 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 15.56% (7) 13.33% (6) 11.11% (5) 20% (9) 8.89% (4) 31.11% (14)
 Будё-Глимт 8.96% (6) 20.9% (14) 20.9% (14) 25.37% (17) 13.43% (9) 10.45% (7)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош
Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Мольде: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:2 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Мольде Типпелиген
Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 20 18 2 0 69 - 21 56
2. Русенборг 20 11 5 4 40 - 21 38
3. Мольде 20 12 1 7 48 - 24 37
4. Одд 20 11 2 7 37 - 32 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 20 9 7 4 41 - 29 34
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Сарпсборг-08 20 8 3 9 25 - 25 27
9. Стабек 20 6 7 7 25 - 32 25
10. Саннефьёрд 20 7 2 11 21 - 31 23
11. Стрёмсгодсет 20 5 8 7 28 - 37 23
12. Бранн 21 6 5 10 25 - 35 23
13. Хёугесунн 20 6 4 10 24 - 36 22
14. Старт 20 4 6 10 24 - 39 18
15. Мьёндален 21 5 2 14 17 - 36 17
16. Олесунн 20 1 4 15 25 - 57 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Будё-Глимт
1.98
4.30
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.98 4.10 3.30
2.30 3.85 2.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.08 7.20 1.11 3.68 1.29 3.00 1.40 2.22 1.75 1.74 2.15 1.50 2.62 1.28 3.72 1.20 4.75 1.09 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.45 1.31 1.98 1.85 1.46 2.72 1.30 3.52
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.95 1.17 2.62 1.47 1.88 1.93 1.56 2.45 1.22 4.30
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