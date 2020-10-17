Мольде
Позже
Стадион: Акер
Будё-Глимт
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
30
Болли
Матис
18
Моэ
Бреде
22
Моберг
Вегар
21
Юнкер
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Моэ БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|7 (1)
|0.35
|2.
|Омойджуфано Охи
|6 (3)
|0.3
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.3
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.2
|5.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.15
|6.
|Хестад Эйрик
|3
|0.15
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.15
|8.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.1
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.1
|10.
|Уинго Генри
|2
|0.1
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.1
|12.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|13.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.05
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.05
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синкернагель Филип
|14 (3)
|0.7
|2.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.7
|3.
|Юнкер Каспер
|12
|0.6
|4.
|Салтнес Ульрик
|9
|0.45
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.3
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.2
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.15
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.1
|9.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|10.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.05
|12.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|13.
|Моэ Бреде
|0
|0
|14.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|15.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|5.
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|6.
|Хестад Эйрик
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|12.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|13.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|14.
|Болли Матис
|1
|0
|15.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|16.
|Уинго Генри
|1
|0
|17.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|3
|1
|2.
|Фет Сондре
|4
|0
|3.
|Бонифасе Виктор
|4
|0
|4.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|5.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|6.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|7.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|8.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|9.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|10.
|Фооснес Александер
|1
|0
|11.
|Юнкер Каспер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Sammy Skytte
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|11.11% (5)
|20% (9)
|8.89% (4)
|31.11% (14)
|Будё-Глимт
|8.96% (6)
|20.9% (14)
|20.9% (14)
|25.37% (17)
|13.43% (9)
|10.45% (7)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош
Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Мольде: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|20
|18
|2
|0
|69 - 21
|56
|2.
|Русенборг
|20
|11
|5
|4
|40 - 21
|38
|3.
|Мольде
|20
|12
|1
|7
|48 - 24
|37
|4.
|Одд
|20
|11
|2
|7
|37 - 32
|35
|5.
|Волеренга
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|6.
|Кристиансунд
|20
|9
|7
|4
|41 - 29
|34
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Сарпсборг-08
|20
|8
|3
|9
|25 - 25
|27
|9.
|Стабек
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|10.
|Саннефьёрд
|20
|7
|2
|11
|21 - 31
|23
|11.
|Стрёмсгодсет
|20
|5
|8
|7
|28 - 37
|23
|12.
|Бранн
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|13.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Старт
|20
|4
|6
|10
|24 - 39
|18
|15.
|Мьёндален
|21
|5
|2
|14
|17 - 36
|17
|16.
|Олесунн
|20
|1
|4
|15
|25 - 57
|7