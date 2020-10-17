Мольде
4:2
Конец матча
Стадион: Акер
Будё-Глимт
0:1
30' ГолТунекти Себастьян
1:1
32' ГолЭйкрем Магнус
41' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
2:1
44' ГолОмойджуфано Охи
3:1
47' ГолХестад Эйрик
49' Желтая карточкаПедерсен Маркус Гольмгрен
50' Желтая карточкаСалтнес Ульрик
4:1
51' ГолЭйкрем Магнус
57' Желтая карточкаХестад Эйрик
4:2
62' ГолМоберг Вегар
73' Желтая карточкаМоберг Вегар
86' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
90' Желтая карточкаЮнкер Каспер
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
30
Болли
Матис
18
Моэ
Бреде
22
Моберг
Вегар
21
Юнкер
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Моэ БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
30'
32'
1:1
41'
44'
47'
3:1
50'
51'
4:1
57'
62'
4:2
73'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|7 (3)
|0.33
|2.
|Джеймс Леке
|7 (1)
|0.33
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.29
|4.
|Эйкрем Магнус
|5
|0.24
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.19
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.19
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.14
|8.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.1
|9.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.1
|10.
|Уинго Генри
|2
|0.1
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.1
|12.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|13.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.05
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.05
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Болли Матис
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синкернагель Филип
|14 (3)
|0.67
|2.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.67
|3.
|Юнкер Каспер
|12
|0.57
|4.
|Салтнес Ульрик
|9
|0.43
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.29
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.19
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.14
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.1
|9.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|10.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.05
|12.
|Моберг Вегар
|1
|0.05
|13.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.05
|14.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|15.
|Моэ Бреде
|0
|0
|16.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|17.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|12.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|13.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|14.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|15.
|Болли Матис
|1
|0
|16.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|17.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|18.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|3
|1
|2.
|Фет Сондре
|4
|0
|3.
|Бонифасе Виктор
|4
|0
|4.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|5.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|6.
|Юнкер Каспер
|2
|0
|7.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|8.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|9.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|10.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|11.
|Фооснес Александер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Sammy Skytte
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|14.29% (7)
|12.24% (6)
|14.29% (7)
|22.45% (11)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
|Будё-Глимт
|8.7% (6)
|21.74% (15)
|20.29% (14)
|24.64% (17)
|14.49% (10)
|10.14% (7)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош
Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Мольде: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|21
|18
|2
|1
|71 - 25
|56
|2.
|Мольде
|21
|13
|1
|7
|52 - 26
|40
|3.
|Русенборг
|20
|11
|5
|4
|40 - 21
|38
|4.
|Одд
|20
|11
|2
|7
|37 - 32
|35
|5.
|Волеренга
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|6.
|Кристиансунд
|20
|9
|7
|4
|41 - 29
|34
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Сарпсборг-08
|20
|8
|3
|9
|25 - 25
|27
|9.
|Стабек
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|10.
|Саннефьёрд
|20
|7
|2
|11
|21 - 31
|23
|11.
|Стрёмсгодсет
|20
|5
|8
|7
|28 - 37
|23
|12.
|Бранн
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|13.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Старт
|20
|4
|6
|10
|24 - 39
|18
|15.
|Мьёндален
|21
|5
|2
|14
|17 - 36
|17
|16.
|Олесунн
|20
|1
|4
|15
|25 - 57
|7