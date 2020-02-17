Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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Картахена
 
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ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Картахена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Картахена 3:2 Линенсе Кадис-2 1:1 Картахена Картахена 2:0 Атлетико Санлукеньо Севилья Атлетико 1:0 Картахена
Картахена 1:1 Дон Бенито Бадахос 2:1 Картахена Картахена 2:4 Жирона Мерида 0:1 Картахена Картахена 2:2 Еклано Картахена 4:1 Лехона Картахена 2:1 УКАМ Мурсия Мурсия 2:0 Картахена Картахена 2:1 Вильярробледо Вильяррубия 1:2 Картахена Картахена 2:2 Talavera2 Картахена 0:2 Барселона Гранада-2 0:1 Картахена Картахена 0:0 San Fernando1 Рекреативо 0:1 Картахена Картахена 2:0 Кордова
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн
Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош

Последние игры между собой

Картахена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Картахена 1:3 ЦСКА Москва Товарищеские матчи Картахена 1:2 ЦСКА Москва Товарищеские матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Картахена - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 19.02.2020, осталось 2 дня 8 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Картахена - ЦСКА Москва
    Картахена
    0% (0)
    Ничья
    12.5% (1)
    ЦСКА Москва
    87.5% (7)
    1:2 ЦСКА Москва
    37.5% (3)
    0:2 ЦСКА Москва
    25% (2)
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