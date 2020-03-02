Франция: Кубок 2019-2020

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Лион
 
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ПСЖ

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург
Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ
Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай

Последние игры между собой

Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
ПСЖ 4:2 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1
Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1
1/8 финала
1 Ницца
2 Лион
3 Марсель
1 Страсбург
1 Лимоне
2 Дижон
0 По
2 ПСЖ
2 Эпиналь
1 Лилль
0 Монако
1 Сент-Этьен
5 Белфорт
4 Монпелье
4 Анже
5 Ренн
1/4 финала
1 Лион
0 Марсель
1 Дижон
6 ПСЖ
1 Эпиналь
2 Сент-Этьен
0 Белфорт
3 Ренн
1/2 финала
0 Лион
0 ПСЖ
0 Сент-Этьен
0 Ренн
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 04.03.2020, осталось 1 день 22 часа 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Лион - ПСЖ
    Лион
    9.4% (9)
    Ничья
    17.7% (17)
    ПСЖ
    72.9% (70)
    1:2 ПСЖ
    44.8% (43)
    1:3 ПСЖ
    10.4% (10)
    1:1 Ничья
    8.3% (8)
    2:2 Ничья
    8.3% (8)
    2:1 Лион
    5.2% (5)
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