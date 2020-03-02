Франция: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Лион
9.4% (9)
Ничья
17.7% (17)
ПСЖ
72.9% (70)
1:2 ПСЖ
44.8% (43)
1:3 ПСЖ
10.4% (10)
1:1 Ничья
8.3% (8)
2:2 Ничья
8.3% (8)
2:1 Лион
5.2% (5)
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