Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
ЦСКА Москва
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Раппершвиль-Йона
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ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд
ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва
Раппершвиль-Йона Последние 20 матчей: +12 =3 -5Уфа 2:1 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 4:0 Мюнзинген Этуаль Каруж 3:0 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 2:1 Сьон-2
Бюль 2:3 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:1 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 3:1 ЯФ Ювентус FC Zuerich II 1:2 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 1:0 Блэк Старз Кёниц 1:4 Раппершвиль-Йона Стад де Ньон 2:1 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 0:4 Ивердон Бассекурт 0:3 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 2:1 Беллинцона Хам 2:4 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 0:0 Базель-2 Мури 2:3 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 2:1 Бавоис Мюнзинген 1:1 Раппершвиль-Йона Раппершвиль-Йона 2:2 Этуаль Каруж
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