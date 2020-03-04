Греция: Кубок 2019-2020
ПАОК
3:2
Конец матча
Олимпиакос
0:1
3' ГолХассан Ахмед
0:2
8' ГолГильерме дос Сантос
1:2
10' ГолПелкас Димитрис
2:2
12' ГолМишич Йосип
3:2
69' ПенальтиПелкас Димитрис
85' Красная карточкаЯннулис Димитрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
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47 Акпом ЧубаНападающий
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- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хассан АхмедНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ба Уссейну
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
3'
0:1
8'
10'
1:2
12'
2:2
69'
3:2
85'
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =2 -3Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК
Олимпиакос Последние 20 матчей: +16 =3 -1Олимпиакос 2:0 Панаитоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал
Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос ОФИ 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 ПАОК Суперлига Олимпиакос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Олимпиакос Суперлига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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