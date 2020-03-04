Греция: Кубок 2019-2020

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ПАОК
3:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
3' Гол
Хассан Ахмед
0:2
8' Гол
Гильерме дос Сантос
1:2
10' Гол
Пелкас Димитрис
2:2
12' Гол
Мишич Йосип
3:2
69' Пенальти
Пелкас Димитрис
85' Красная карточка
Яннулис Димитрис
90'+6
ПАОК
Олимпиакос

Ход матча

3'
0:1
Хассан Ахмед
8'
0:2
Гильерме дос Сантос
(Цимикас Костас)
10'
Пелкас Димитрис
1:2
12'
Мишич Йосип
2:2
69'
Пелкас Димитрис
3:2
71'
 
Гашпар Бруну
Элабделлауи Омар
77'
 
Ранджелович Лазар
Масурас Гиоргос
79'
Лимниос Димитрис
Эль-Каддури Омар
 
81'
Алвес Родриго
Пелкас Димитрис
 
85'
Яннулис Димитрис
 
86'
 
Эль-Араби Юссеф
Камара Мохамед III
89'
Эсити Андерсон
Бисесвар Диего
 

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК
ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса
Олимпиакос Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Олимпиакос 2:0 Панаитоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал
Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос ОФИ 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига
ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 ПАОК Суперлига Олимпиакос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Олимпиакос Суперлига
1/8 финала
1 Панаитоликос
1 Паниониос
1 Астерас
3 АЕК
1 Ксанти
3 Арис Салоники
2 Волос
3 Атромитос
1 ОФИ
7 ПАОК
2 ПАС Янина
3 Панатинаикос
1 Трикала
2 Ламия
1 Каламата
6 Олимпиакос
1/4 финала
1 Панаитоликос
5 АЕК
1 Арис Салоники
0 Атромитос
3 ПАОК
0 Панатинаикос
2 Ламия
3 Олимпиакос
1/2 финала
2 АЕК
1 Арис Салоники
3 ПАОК
2 Олимпиакос
Финал
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