Греция: Кубок 2019-2020

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АЕК
2:1
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
8' Гол
Манталос Петрос
1:1
11' Пенальти
Бруну Гама
51' Вторая желтая карточка
Матилья Хавьер
2:1
59' Гол
Враньеш Огнен
90'
АЕК
Арис Салоники

Ход матча

8'
Манталос Петрос
1:0
11'
1:1
Бруну Гама
51'
 
Матилья Хавьер
52'
 
Abou Ba
Фетфатцидис Иоаннис
59'
Враньеш Огнен
2:1
68'
 
Hugo Sousa
Ларссон Даниэль
74'
Клонаридис Виктор
Верде Даниэле
 
89'
Efthymios Christopoulos
Араужо Серхио
 
90'
 
Nicolas Diguiny
Бруну Гама

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панаитоликос Арис Салоники 0:1 АЕК
АЕК 1:0 Панатинаикос Панаитоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники
Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Арис Салоники 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
1/8 финала
1 Панаитоликос
1 Паниониос
1 Астерас
3 АЕК
1 Ксанти
3 Арис Салоники
2 Волос
3 Атромитос
1 ОФИ
7 ПАОК
2 ПАС Янина
3 Панатинаикос
1 Трикала
2 Ламия
1 Каламата
6 Олимпиакос
1/4 финала
1 Панаитоликос
5 АЕК
1 Арис Салоники
0 Атромитос
3 ПАОК
0 Панатинаикос
2 Ламия
3 Олимпиакос
1/2 финала
2 АЕК
1 Арис Салоники
0 ПАОК
0 Олимпиакос
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Бруну Гама из команды Арис Салоники забивает с точки!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Манталос Петрос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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