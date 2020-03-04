Греция: Кубок 2019-2020
АЕК
2:1
Конец матча
Арис Салоники
1:0
8' ГолМанталос Петрос
1:1
11' ПенальтиБруну Гама
51' Вторая желтая карточкаМатилья Хавьер
2:1
59' ГолВраньеш Огнен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Ливайя Марко
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
-
-
15 Ziga Laci
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
88 Саша ЛукасЗащитник
-
16 Бруну ГамаЗащитник
- Полузащитник
-
92 Роуз ЛиндсиПолузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Тонсо МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
98 Abou Ba
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Ход матча
8'
1:0
11'
1:1
51'
59'
2:1
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +12 =6 -2Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панаитоликос Арис Салоники 0:1 АЕК
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =8 -5Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники
Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
АЕК: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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