Румыния: Лига 1. Группа А 2019-2020

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  4. Лига 1. Группа А 2019-2020
Ботошани
1:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
ФКСБ
0'
5' Желтая карточка
Панцыру Ионуц
1:0
5' Гол
Дуганджич Марко
1:1
12' Гол
Ман Деннис
17'
13
Hidajet
Hankic
2
Denis
Harut
6
Andrei
Chindris
32
Alin
Seroni
30
Цигэнашу
Александр
67
Enriko
Papa
8
Jonathan
Rodriguez2
15
Ашковски
Стефан
14
Alessio
Carlone
7
Кейта
Амиду
17
Дуганджич
Марко
34
Бэлгрэдян
Кристиан
2
Крецу
Валентин
4
Мирон
Джордже
6
Неделку
Драгош
3
Панцыру
Ионуц
27
Олару
Дариус
23
Попеску
Овидиу
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
7
Коман
Флоринел
Ботошани
ФКСБ

Ход матча

5'
 
Панцыру Ионуц
5'
Дуганджич Марко
(Jonathan Rodriguez2)
1:0
12'
1:1
Ман Деннис

Владение мячом

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани
Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 2:2 Академика Клинчени
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ Метан Mедиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 12
ФКСБ: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 1
Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:2 Ботошани Первая лига Ботошани 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:2 Ботошани Первая лига
Ботошани 0:3 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Ботошани Лига 1 ФКСБ 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Кубок лиги Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 5:3 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 ФКСБ Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Ботошани 1:1 1 0 1 0 1 - 1 24
2. ФКСБ 1:1 1 0 1 0 1 - 1 23
3. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Астра 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Газ Метан Mедиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Ботошани начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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