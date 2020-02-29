Румыния: Лига 1. Группа А 2019-2020
Ботошани
1:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
ФКСБ
5' Желтая карточкаПанцыру Ионуц
1:0
5' ГолДуганджич Марко
1:1
12' ГолМан Деннис
32
Alin
Seroni
67
Enriko
Papa
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Alin SeroniЗащитник
- Защитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marius Croitoru
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Попа АдрианНападающий
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
12'
1:1
Владение мячом
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани
Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 2:2 Академика Клинчени
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =5 -4ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ Метан Mедиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 12
ФКСБ: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 1
Ботошани 0:3 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Ботошани Лига 1 ФКСБ 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Кубок лиги Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 5:3 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 ФКСБ Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|24
|2.
|ФКСБ
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Астра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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