Сепси
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
КСМ Политехника Яссы
14' Желтая карточкаТинчу Разван
0:1
15' ГолOvidiu Horsia
77
Велев
Стефан
23
Ахабар
Анасс
12
Русу
Денис
17
Sorin
Serban
29
Michael
Omoh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Tomas Diaz2
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Razvan Onea
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
15'
0:1
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +6 =6 -8Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси
Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +1 =5 -14Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца
Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
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