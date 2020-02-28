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  3. Румыния: Лига 1. Группа Б
Сепси
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
14' Желтая карточка
Тинчу Разван
0:1
15' Гол
Ovidiu Horsia
19'
33
Roland
Niczuly
99
Balazs
Csiszer
29
Rachid
Bouhenna
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
77
Велев
Стефан
8
Васвари
Габриэл
21
Гал-Андрезли
Петер
23
Ахабар
Анасс
11
Marius
Stefanescu
18
Шафранко
Павол
12
Русу
Денис
22
Razvan
Gradinaru
23
Фрасинеску
Козмин
28
Климавичюс
Линас
17
Sorin
Serban
8
Juan
Pablo
Passaglia
18
Manuel
De
Iriondo
32
Lucas
Chacana
29
Michael
Omoh
30
Ovidiu
Horsia
9
Хабибу
Хабиб
Сепси
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

14'
Тинчу Разван
 
15'
0:1
Ovidiu Horsia

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси
Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца
Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Первая лига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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