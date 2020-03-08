Румыния: Лига 1. Группа Б 2019-2020

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  4. Лига 1. Группа Б 2019-2020
Киндия Тырговиште
1:0
Перерыв

Стадион:
Сепси
0'
1:0
27' Гол
Bradley Diallo
31' Желтая карточка
Franck Yameogo
61
Молдован
Дину
2
Marius
Martac
16
Пициан
Андрей
18
Bradley
Diallo
33
Laurentiu
Corbu
7
Franck
Yameogo
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
6
Andrei
Serban
99
Catalin
Barbu
9
Бериша
Вальмир
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
8
Васвари
Габриэл
5
Lorant
Kovacs
14
Tomas
Diaz2
24
Istvan
Fulop
27
Nicolae
Carnat
9
Ioan
Dumiter
Киндия Тырговиште
Сепси

Ход матча

27'
Bradley Diallo
(Andrei Serban)
1:0
31'
Franck Yameogo
 

Владение мячом

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси
Сепси Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани
Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сепси: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Первая лига Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Лига II Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Лига II
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 1 1 0 3 - 2 24
2. Сепси 0:1 2 0 1 1 1 - 2 18
3. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 17
4. Германнштадт 1 1 0 0 1 - 0 16
5. Киндия Тырговиште 1:0 2 1 0 1 1 - 1 16
6. КСМ Политехника Яссы 2 1 1 0 2 - 1 15
7. Академика Клинчени 2 1 0 1 3 - 3 14
8. Волунтари 1 0 1 0 0 - 0 11
  • До матча
  • Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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