Румыния: Лига 1. Группа Б 2019-2020
Киндия Тырговиште
1:0
Перерыв
Стадион: Илие Оана
Сепси
1:0
27' ГолBradley Diallo
31' Желтая карточкаFranck Yameogo
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
14
Tomas
Diaz2
24
Istvan
Fulop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas Diaz2Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
27'
1:0
31'
Владение мячом
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +5 =6 -9Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси
Сепси Последние 20 матчей: +7 =6 -7Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани
Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сепси: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|24
|2.
|Сепси
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|18
|3.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|17
|4.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|5.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|16
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|15
|7.
|Академика Клинчени
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|14
|8.
|Волунтари
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|11